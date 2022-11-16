一線搜查｜屋邨互委會將成歷史　居民草哥因目睹兩姊妹輕生投身服務街坊　嘆鄰舍關係無可取代

目前全港有超過1600個互助委員會（互委會），但年底將全部廢除。天水圍天逸邨逸灣樓的互委會主席草哥，早前接受免費電視77台節目《一線搜查》訪問，講述他投身服務街坊原因，以及互委會如何在生活上協助居民，促進鄰舍關係：「互助委員會嘅功能、嘅鄰舍關係，我覺得政府冇乜嘢架構或者平台可以取代。」

草哥表示，互委會就在居民樓下，是居民需要幫助時的好幫手。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

目睹慘劇從此服務街坊

互委會成員都是義工，草哥搬到天逸邨時之所以加入互委會服務居民，全因他親身目睹一宗慘劇。草哥憶述，十多年前一個深夜被太太叫醒，原來其單位外竟有兩名十多歲姊妹正在上吊，草哥即時喝止，「佢哋唔夠高，佢攞我個化寶盤嚟托高，掛繩喺上高，佢哋一見到我即刻走。」

草哥當時馬上報警，其後發現兩姊妹危坐於19樓露台，但就在談判專家到場並上前時，「個姐姐就拉住妹妹，跳咗落去。」草哥對於該宗慘劇一直耿耿於懷，「我喺度諗，假如當時有地方俾當事人歇一歇，或者唞一唞，或者有啲人傾訴，會唔會慘劇就唔會發生呢？」

屋邨住戶生活問題天天都多，草哥和互委會成員都身兼多職，協助化解。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

協助處理生活瑣事

互委會計劃於上世紀70年代推出，目的是促進鄰里關係和改善居住環境，發展至今已有半世紀歷史。但今年1月，民政署去信全港互委會，指互委會在社區擔當角色已日漸式微，所以到今年12月31日將廢除所有互委會。

不過，草哥認為互委會角色時至今日仍然重要，他解釋，互委會成員都了解房署運作，加上熟悉屋邨環境，可以協助化解居民矛盾，遇上颱風和疫情等大事，又會主動關心居民和協助派發物資。「兩個小朋友返到嚟冇帶鎖匙，佢返唔到屋企，你叫佢去邊度？」草哥解釋，互委會的存在可以協助居民解決生活瑣事，例如短暫地讓小朋友逗留，也有夫婦吵架，太太到互委會逃避丈夫，草哥做「和事佬」，有如婚姻輔導員，其餘工作還包括水電工和清道夫等等。有關互委會和草哥的詳細報道，可按此到網上重溫《一線搜查》第96集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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