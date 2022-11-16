一線搜查｜元朗寵物店招牌被指似靈堂促修改　錦田祠堂村村長：我哋冇喊打喊殺

一間位於元朗錦田的寵物店，早前被鄰近的祠堂村村民投訴招牌似靈堂，破壞該村風水，更指已有兩名村民離世，要求寵物店修改招牌，事件引起網民熱烈討論。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了該村村長，他說自己有責任反映村民意見，強調「冇喊打喊殺」。而寵物店負責人亦表示會更改招牌設計，稱事件已解決。

村長指居民出入時從某些角度只會看到招牌淺藍色部份，因此會感到不安。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

村長：時空唔好囉

錦田祠堂村村長鄧永康表示，自己作為民意代表，有責任反映問題，也要安撫村民，他說：「呢件事係啱啱咁橋發生，佢哋（寵物店）做咗裝修，我哋唔知嘅，然後就發生咗兩件村民去世嘅事件。」鄧永康表示，除了祠堂村，鄰近泰康圍都有村民不滿。他解釋，雖然招牌上有多種顏色，但在現實環境中，村民從某些角度望向該店，只會看到招牌淺藍色部份，而由於該店24小時營業，「夜晚會陰森啲」。

鄧永康表示：「我都知道一年死4萬幾人，死係正常嘅，不過時空唔好囉，啱啱去到嗰度，大家有個聯想，咁我哋咪做一啲行為，令大家舒服啲。」

村民於寵物店外張貼告示，聲稱如再不處理，將採取其他行動。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

村長澄清冇計劃進一步行動

事件引起網民熱烈討論，是由於祠堂村村民在寵物店附近張貼告示，聲稱若店主不處理招牌問題，會有其他行動。錦田祠堂村村長鄧永康表示接受《一線搜查》訪問時表示：「我哋冇喊打喊殺……冇諗進一步行動。」他解釋，當時村內正籌備喪事，「我係擔心到時如果群情洶湧，佢哋突然間情緒化，衝晒出嚟，我都唔知點算……事頭婆（寵物店主）而家肯讓步，遮晒啲燈，咁我覺得件事已經解決。」

寵物店主願改招牌

寵物店負責人回應《一線搜查》查詢時表示，招牌上部份圖案會轉為綠色和紅色，而且會為招牌加上聖誕燈飾，她同樣表示事件已解決。據了解，寵物店的招牌設計是參考過風水意見，店主為何會選擇這種顏色？村民指破壞風水又是否有根據？《一線搜查》訪問了玄學家周法緣，有關錦田寵物店的招牌爭議，詳細內容可按此網上重溫《一線搜查》第97集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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