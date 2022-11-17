皮膚敏感丨戴智能手錶致手腕紅腫生水泡　皮膚科醫生揭3大過敏因素　錶帶鬆緊是關鍵？

相信不少人日常都習慣佩戴智能手錶，監測每天的運動和生理狀況，不過有皮膚科醫生指出，部分人在佩戴後出現紅腫、痕癢問題，嚴重甚至起水泡。這些致敏原因包括鬆緊度、錶帶添加物等，一旦出現就要立即停戴。

智能手錶可監測運動和生理狀況（freepik）

高溫加汗水易刺激皮膚生水泡

據台灣媒體的報道，皮膚科醫生趙昭明指出，平均每年有10多位病人因戴智能手錶而出現皮膚過敏，部份患者手部更出現猶如提子的小水泡。他強調這與手錶功能無關，但有機會因為手錶溫度過高而燙傷皮膚，另一方面，由於運動後手錶溫度會升高，如果用家沒有脫下，高溫加汗水就很易刺激皮膚，導致生水泡。

趙醫生續指，大部份患者都是因為接觸性皮膚炎而出現皮膚過敏，手部戴手錶的範圍會出現錶形印記，反覆摩擦可引致發炎和色素沉澱，輕微的話會泛紅，中度則會又紅又腫，嚴重就會生水泡。

輕微過敏會皮膚泛紅（趙昭明圖片）

嚴重者會生水泡（趙昭明圖片）

金屬進入人體5至7日才紅腫

台北長庚醫院皮膚科醫生黃毓惠表示，部份人會對個別金屬過敏，包括手錶、腰帶、耳環等，只要接觸到皮膚便出現致敏。一般而言，金屬進入人體5至7日才會出現紅腫，屬於免疫反應，但如果仍繼續使用這些金屬，就可能開始出疹、滲出組織液，甚至生水泡，若不慎抓傷患處，則會造成細菌感染。傷口結痂後如出現黑色素沉澱，疤痕至少維持半年至一年。

黃醫生建議患者如出現此狀況，應該立即除下過敏飾物，並盡量選擇純金材質來佩戴。

金屬進入人體5至7日才會出現紅腫（黃軒醫師 Dr. Ooi Hean Facebook專頁）

3大過敏因素

台灣重症醫療醫師黃軒曾於Facebook撰文指，除了接觸性皮膚炎外，還有3個因素會引致皮膚過敏：

【1】錶帶添加物

部分製造商會在錶帶添加俗稱「手感油」的物質，使錶帶更柔軟舒適，提升光滑度、彈性和觸感。但「手感油」容易與汗水混合，令皮膚產生化學反應作用，繼而出現過敏症狀。不過只有少數人才會對此敏感，一般只常見於夏天，或容易出汗的人士。

【2】鏽漬混合汗水

如果手錶是金屬質地，表面的鐵鏽、污垢再混合汗水等物質，即有機會引起過敏。

【3】錶帶太緊或太鬆

錶帶過緊會刺激皮膚，錶帶過鬆則會造成摩擦，令皮膚受損。

（全文完）