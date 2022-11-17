一線搜查｜廚餘收集機5公共屋邨先試行　可儲分「綠綠賞」換禮品　步驟簡單街坊讚好

環保署最近開展為期18個月公共屋邨廚餘收集試驗計劃，首階段有5條公共屋邨試行，陸續設置了廚餘收集機，更計劃來年會擴展至100座公屋。免費電視77台節目《一線搜查》早前了解過廚餘機的操作，有街坊大讚好用和方便。

廚餘機身上綠色燈代表尚有空間，如果半滿會轉為黃色，如全滿會轉為紅色。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

結合「綠綠賞」儲分換獎品

環境保護署高級環境保護主任溫家玲表示，已設置廚餘機的公屋屋邨，所有住戶都會收到一個廚餘收集桶，他們可將廚餘帶到樓下的廚餘機，使用前要成為環保署綠綠賞積分計劃會員，下載手機應用程式或持有一張智能積分卡，用作啟動廚餘機之外，也可以儲積方換禮品，即睇廚餘機的使用步驟：

第一步是先提開手機程式掃碼。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

住戶可以使用廚餘桶倒入廚餘。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

【2】署方提供的廚餘桶可以盛載廚餘及隔掉多餘水份，住戶倒入廚餘後，頂蓋會自動關閉。

成功倒入廚餘後會獲取積分。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有街坊認為廚餘機方便好用。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

首周有兩成住戶使用

石排灣邨是首條屋邨展開廚餘收集計劃，有街坊表示廚餘機使用簡單方便，因此樂意將廚餘帶到樓下倒入廚餘機。溫家玲表示，廚餘機有防臭功能，會定時噴灑藥水，抑制細菌滋生，住戶打開廚餘桶時不會聞到異味，計劃實行一周後，已有超過兩成居民使用。

現時有5個公共屋邨試行廚餘回收，其中石排灣邨和彩德邨已經開始，尚德邨、連翠邨和觀龍樓於11月會陸續開始。溫家玲表示，環保署每天都會派車收集廚餘，送到小蠔灣回收處理廠，將廚餘轉化成電力給公眾使用，部份廚餘也會製成肥料。有關廚餘機運作詳細內容，可按此網上重溫《一線搜查》第98集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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