一線搜查丨手指甲當中藥賣稱可治喉嚨痛、中耳炎　皮膚科醫生警告：服用可致腸胃炎

手指甲可治療喉嚨痛？日前，台灣一名中醫在Facebook分享到河北交流的經歷，指曾目睹有商戶將人指甲當作藥材出售，聲稱能治療喉嚨痛和中耳炎。有本港皮膚科專科醫生警告，指甲容易藏有細菌及真菌，如果未經消毒而服用的話，有機會引致腸胃炎。

商戶將人指甲當作藥材出售（張宏銘中醫師 鯨生情緣@FB）

人指甲用作治療流鼻血、中耳炎

中醫師張宏銘在Facebook專頁「張宏銘中醫師 鯨生情緣」發文表示，數年前在中國河北安國藥市交流時，看到有商戶把人指甲當作現成藥材，用於治療流鼻血、尿血、喉嚨痛、中耳炎，令他不禁佩服古代在醫學不發達時，能發現人指甲的功效來挽救生命。不過他也提醒，大家不應貿然嘗試吃指甲，生病還是要找正規醫院診所。

中醫師張宏銘（張宏銘中醫師 鯨生情緣@FB）

《本草綱目》記載人指甲可止血清熱

張宏銘解釋，中藥來源大致分為植物類、礦物類和動物類，其中植物類藥材佔最多數。在《本草綱目》中有記載人指甲稱為「筋退」，有止血、清熱、治療喉嚨腫痛功效，而宋朝《本草衍義》亦說人指甲能夠治療流鼻血。至於《草醫草藥簡便驗方彙編》則敘述指甲可應用在化膿性中耳炎，唐代孫思邈的《千金要方》指服用燒成粉末的人指甲，能治療婦人無故尿血。

《本草綱目》記載人指甲可止血清熱（freepik）

牙齒、頭髮、胎盤皆可入藥？

除了人指甲外，《本草綱目》亦有記載牙齒磨粉，能夠治療癰腫化膿等外傷；而頭髮又稱「血餘」、「人退」，磨粉可治咳嗽、消瘀止血；胎盤又名「人胞」、「紫河車」，可益氣養血、治不孕少乳。台灣中醫師林川祥接受傳媒訪問時指，胎盤現在還有使用，不過一般是動物的胎盤，並經過合法和衛生認證情況下入藥。

頭髮磨粉可治咳嗽、消瘀止血（freepik）

西醫警告指甲多真菌

皮膚科專科醫生陳厚毅回覆《有線生活》指，如果人指甲未經處理，細菌和真菌就很容易依附於它，服用的話風險比較大，有機會導致腸胃炎。陳厚毅解釋，不論服用任何藥物，最重要查看有沒有科研實證，就喉嚨痛而言，患者不一定服用有人指甲成分的藥物，相反仍有很多藥物作代替，例如喉糖可達紓緩效果。

陳厚毅續指，咬手指有機會令手指旁邊的指甲溝發炎，出現紅腫、熱痛、流膿，引致細菌及真菌感染。此外，咬手指會令指甲變形，並出現灰甲。原理上，指甲消毒後食下肚是沒有問題，不過要視乎大小，若果是粉狀質地就對身體沒有影響，但如果是大塊的話，就會擦傷食道和胃部。

（全文完）

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