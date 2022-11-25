大阪臨空城Outlet　增至260間商店　必買LE CREUSET、Coach半價｜附交通方法

大阪Outlet 2022｜大阪臨空城OUTLET（RINKU PERMIUM OUTLETS）是大阪最有名的Outlet，因為這裡離關西機場只有一橋之隔，搭電車最快5分鐘就到，是不少人在關西的第一站或最後一站。想知大阪臨空城OUTLET有甚麼必買商品、必逛鋪頭、交通方法？即看下文介紹。

大阪臨空城離關西機場只有一橋之隔（Rinku Premium Outlet＠FB）

目錄：

大阪臨空城OUTLET增至 260間商店＋全新Seaside Area

大阪臨空城現已完成第5期擴建，由原本只有約200間商店，增至260間商店及300個泊車位，包括有首次進駐關西的Alexander Wang、Burberry、Kenzo等牌子，另外又增設靠近海邊的Seaside Area，大家可以一邊望著海景一邊購物，打算到日本血拼的你萬勿錯過。

除了Shopping外，大阪臨空城也是個很好的打卡勝地，入面裝修以白色歐陸建築群為主，令人猶如置身美國歷史悠久的港口城市查理斯頓，附近建有巨型摩天輪，配上晚上五光十色的燈光效果，一定會令你拍個不停。

裝修以白色歐陸建築群為主（Rinku Premium Outlet＠FB）

靠近海邊的Seaside Area（Rinku Premium Outlet＠FB）

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大阪臨空城OUTLET Main Side、Sea Side必買品牌

大阪臨空城OUTLET分為Main Side和Sea Side兩部分，地下主打歐美品牌，二樓則是運動及日本品牌，另外還有不少家具牌子。《有線生活》精選了一些港人常買的牌子，包括：

必買歐美品牌：

大阪臨空城OUTLET有Agnès b、Bally、Burberry、Calvin Klein、Coach、Furla、Jimmy Choo、Kate Spade New York、Michael Kors、Pandora和Saint Laurent等。

在眾多牌子中，以Coach和Agnès b最為吸引。Coach除了有免稅外，更以低至5折發售，折後一個手袋只需$1,000多，十分划算。日本Agnès b本來就較香港便宜，現在買滿2件有9折，3件8折，一個銀包只需約$800。

地下主打歐美品牌（Rinku Premium Outlet＠FB）

有港人喜愛的Michael Kors（Rinku Premium Outlet＠FB）

必買運動及日本品牌：

運動品牌方面，Outlet有Adidas、Timberland、Gap、Nike、New Balance、Vans、The North Face等，而日本品牌就有BEAMS、NICE CLAUP、E hyphen world Gallery、AS KNOW AS等。

當中最抵買的相信是Timberland和AS KNOW AS。由於日本現在已經轉冷，到Timberland購買風衣大褸只需5折起，以一件普通風衣為例，Outlet只售約$700，買回香港也能常穿。AS KNOW AS則採用折上折優惠，即正價貨品有折扣外，還能享用店員派發的優惠券，T-shirt折後只需約$24，裙或褲僅$80，十分值得入手。

大阪臨空城Outlet有Adidas、Nike等大牌子（Rinku Premium Outlet＠FB）

有不少日本品牌服裝店（Rinku Premium Outlet＠FB）

必買家具品牌：

Outlet有多間家品店，其中最為港人熟悉的就是Francfranc、LE CREUSET和T-fal。在香港，Francfranc一個杯碟動輒都要約$200，但outlet只需$9.5起，買滿2件還有額外8折，絕對是女生們的福音。而名牌廚具LE CREUSET的鑄鐵鍋，最平只需$840起，比香港平一大截。

鑄鐵鍋最平只需$840起（Rinku Premium Outlet＠FB）

LE CREUSET比香港平一大截（Rinku Premium Outlet＠FB）

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豪華露營營地JYUBAKO

除了商店外，戶外品牌「Snow Peak」聯合建築大師隈研吾，在大阪臨空城Outlet綠地公園打造了豪華露營（Glamping）地「JYUBAKO」，成為首個設有Glamping的Outlet。JYUBAKO將會舉辦各種活動和篝火晚會，喜歡露營的你，就算不購物也可來感受一下氣氛。

豪華露營地「JYUBAKO」（Rinku Premium Outlet＠FB）

首個設有Glamping的Outlet（Rinku Premium Outlet＠FB）

大阪臨空城Outlet地址、交通、營業時間

地址：大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

營業時間：10AM至8PM（1月、3月），10AM至7PM（2月）（逢第二個星期四休息）

特別服務：

1至2樓設有收費儲物櫃，亦有大型儲物櫃供遊客暫存大型行李

部分店鋪在同日同店內購物滿JPY5000（未連稅）可享退稅服務

提供免費Wi-Fi，憑護照可向服務中心索取

設有ATM，資訊中心設自助外幣兌換機，遊客可用外幣兌換日圓

Main Side 2樓設有兒童遊樂場，亦可免費租借BB車（2個月至未滿4歲幼童適用）

前往方法：從JR或南海電鐵りんくうタウン站下車再步行約10分鐘；或從關西國際機場乘搭Sky Shuttle（スカイシャトル）直接抵達。

（全文完）