一線搜查｜粉嶺村屋變大閘蟹散貨場　污水臭味擾街坊　直擊食環執法！

正值大閘蟹當造期，街市、網上都有大量「蟹店」湧現。免費電視77台節目《一線搜查》收到粉嶺居民投訴，指一間村屋竟然化身蟹店，每朝將家門對出公用地方當成大閘蟹散貨場，污水橫流，散發腥臭味。《一線搜查》採訪期間，更遇到食環署執法，即睇下文！

粉嶺這間村屋竟將對出空地當成大閘蟹散貨場，大閘蟹長時間曝露於戶外，還放在地上。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊敢怒不敢言

有粉嶺街坊向《一線搜查》表示，最近有村屋變成大閘蟹散貨場，採訪隊去到現場觀察，發現每天早上有貨車卸下裝著大閘蟹的發泡膠箱，多名職員便會開始拆貨，將大閘蟹磅重和拍照，然後入袋等待寄送給顧客，也有疑似客人前來領蟹。街坊表示，該大閘蟹散貨場弄得滿地污水，更散發腥臭味，但由於蟹店有多名壯漢工作，街坊都敢怒不敢言，因此向食環署及傳媒投訴。

店員於村屋對出的露天地方分發大閘蟹，地上滿是包裝箱流出的污水。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

負責人聲稱街市雪櫃壞了

《一線搜查》拍攝期間遇到食環署一名北區高級衛生督察前來調查，她向在場職員查詢，但全部人都指不知詳情。就在等候期間，在場職員立刻將一袋袋已分別包裝好的大閘蟹帶走，有人表示不是做生意，「我哋買嚟大家分嚟食」。其後負責人斌哥回到村屋，他回應《一線搜查》表示，由於街市檔口的冰箱壞了，才把蟹放到自己寫字樓，即其村屋單位，「有啲貨要出就即日出」。

食環署人員要求負責人斌哥到辦公室錄取口供。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

食環署證無牌經營

負責人斌哥所講的街市，是距離村屋5分鐘路程雍盛街市，所謂門市是街市魚檔，但現場所見檔口的雪櫃非常細小，與其村屋的多箱大閘蟹容量不對稱。根據食環署規定，實體店要銷售大閘蟹必需領有「介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證」，而網上銷售則要領「網上售賣限制出售食物許可證」。

食環署回覆《一線搜查》表示，粉嶺村屋處所沒有售賣大閘蟹許可證，當日行動發現有人涉嫌違反《食物業規例》，已向負責人展開檢控程序，一經定罪最高可罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款最高900元。有關粉嶺村屋變大閘蟹散貨場的詳細內容，可按此網上重溫《一線搜查》101集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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