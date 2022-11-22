一線搜查｜海防博物館11.24重開　11個全新展覽免費入場｜附交通方法

海防博物館即將重開！康文署宣布，擁有悠久歷史的香港海防博物館將於周四（24日）起重新開放，市民不但可以免費入場，更能欣賞到11個全新的「香港海防故事」展覽，當中會介紹海港設施、抗日戰爭歷史等，以及「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」增設的24個史蹟點。另外，博物館亦於「海防探索日」特設多個活動，讓大人、小朋友一同探索遊玩，即睇5大必玩推介。

香港海防博物館將於11月24日重新開放。（香港海防博物館）

11.24重開 免費入場

本地唯一以軍事為主題、位於筲箕灣的香港海防博物館，早前受到超級颱風山竹破壞，覆蓋博物館展覧廳的白色巨型帳篷受到嚴重破損，需即時關閉，以展開修繕及更新工程。闊別4年，終於有好消息！康文署日前宣布，海防博物館已完成大型更新工程，將於11月24日（星期四）重開，屆時市民可以免費入場參觀。

香港海防博物館已完成大型更新工程，將重新開放，屆時市民可以免費入場參觀。（香港海防博物館）

海防博物館翻新後，將以全新面貌登場，博物館分為3大區域，包括接待大樓、堡壘及史蹟徑。而常設展覽及史蹟徑則加入了更多多媒體的元素，以新穎的演繹手法和主題形式，向市民介紹香港的海防故事。

設於堡壘的全新常設展覽「香港海防故事」，一共有11個展覽廳，當中會介紹抗日戰爭歷史、軍事布局、海港設施、代防務建置、多元族裔軍人在港服役的故事、中國人民解放軍駐香港部隊等。另外，為了加深市民對歷史的認識，博物館亦會加強展示日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰、東江縱隊港九獨立大隊等內容。

全新常設展覽「香港海防故事」，一共有11個展覽廳。（香港海防博物館）

除此之外，「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」亦設置了24個史蹟點，其中包括：建在岸邊岩洞的魚雷發射站、屹立山嶺的鯉魚門堡壘、多座炮台及溝堡等。市民可以透過「史蹟徑」感受到鯉魚門海峽的歷史與軍事氛圍，更能欣賞人工建置與自然景緻交織的獨特之美，對歷史古蹟有興趣的人，一定不能錯過。

「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」亦設置了24個史蹟點。（香港海防博物館）

「海防探索日」5大活動

11月24日是海防博物館重開的大日子，不過另外還有一個重要日子！海防博物館將11月26日定為「海防探索日」，屆時會有多個活動讓市民參與，而且全部免費，大家有興趣就要預留時間了！

海防博物館將11月26日定為「海防探索日」。（Visit HK Museums＠FB）

1. 史蹟徑樹木生態速查

時間：上午11時30分至下午12時30分、下午2時15分至3時15分、下午3時45分至4時45分

地點：鯉魚門軍事要塞史蹟徑 (毋須報名，每節名額30人，先到先得；請於活動前30分鐘到堡壘中庭登記處領取籌號，額滿即止；歡迎6歲或以上人士參加。)

2. 電影觀賞

電影：《前程萬里》(1941)、《路》(1959)

時間：上午10時30分至下午4時30分（兩套電影輪流播放＿

地點：堡壘探索地帶（毋須報名，名額20人，先到先得，額滿即止）

3. 無伴奏合唱表演

時間：下午2時30分至2時50分、下午4時至4時20分

地點：堡壘中庭

無伴奏合唱組合：姬聲雅士 Gay Singers

4. 「軍事通行證」工作坊

時間：中午12時至下午4時，每15分鐘一節

地點：堡壘體驗基地（毋須報名，每節名額8人，先到先得，額滿即止）

5. 互動拍照區

時間：上午10時至下午5時

地點：堡壘中庭及上層

屆時會有多個活動讓市民參與，而且全部免費。（Visit HK Museums＠FB）

香港海防博物館

開放時間：上午10時至下午5時

地址：筲箕灣東喜道175號

交通方法：從港鐵筲箕灣站步行至香港海防博物館／城巴85號、新巴82X號亦途經香港海防博物館

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免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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