曼谷8間親子酒店｜1分鐘到BTS／無邊際泳池／小童免費住／有廚房

曼谷住宿2023｜泰國一向都是港人熱門旅遊地點，特別是首都曼谷有許多明勝，例如四面佛、曼谷大皇宮、夜市等，吸引不少遊客。《有線生活》下文為大家精選了8間曼谷親子酒店，不少提供兒童專用游泳池、兒童遊樂區、1分鐘便到地鐵，更重要的是小童可免費入住，久未外遊的你可以計劃帶小朋友一起出遊！

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泰國一向都是港人熱門旅遊地點，特別是首都曼谷。（Unsplash圖片）

2022曼谷親子酒店8間

Somerset Ekamai Bangkok（Agoda圖片）

【1】曼谷薩默塞特艾卡麥酒店（Somerset Ekamai Bangkok）

Somerset Ekamai Bangkok是一家酒店式公寓，酒店的房間很寬敞，全部都有客廳、梳化、洗衣機，更有廚房提供微波爐、電磁爐等煮食工具，方便父母準備食物。酒店提供兒童遊樂區，其中室外設有小朋友喜歡的沙池和滑梯等設施；更有兒童專用游泳池，讓小孩可以在尊屬泳池暢泳，小朋友不離開酒店都能樂個半天！

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酒店的房間很寬敞（Agoda圖片）

酒店提供兒童遊樂區（Agoda圖片）

室外設有小朋友喜歡的沙池和滑梯等設施（Agoda圖片）

更有兒童專用游泳池（Agoda圖片）

曼谷薩默塞特艾卡麥酒店（Somerset Ekamai Bangkok）

地址︰22/1 Ekamai Soi 2, Soi Sukhumvit 63, Phra Khanong, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

交通︰BTS Thong Lor站 步行17分鐘

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諾富特曼谷素坤逸20號酒店（Agoda圖片）

【2】諾富特曼谷素坤逸20號酒店（Novotel Bangkok Sukhumvit 20）

諾富特曼谷素坤逸20號酒店提供高級房、豪華房、行政套房等，全部都可供16歲以下兒童在不加床的情況免費同住，入住高級房每晚由835港元起。而一家大小的話，小編推薦入住家庭套房，每晚1,470港元起。套房有2張大床、客廳、淋浴間、圓形浴缸等，一家大小住在一起便可方便互相照顧。酒店設有室內兒童遊樂區讓小朋友放電，露天泳池亦有分成人池和兒童池，即使是商務酒店亦非常親子友善。

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16歲以下兒童在不加床的情況可免費同住（Agoda圖片）

高級房每晚由835港元起（Agoda圖片）

室內兒童遊樂區（Agoda圖片）

露天泳池有分成人池和兒童池（Agoda圖片）

諾富特曼谷素坤逸20號酒店（Novotel Bangkok Sukhumvit 20）

地址：19, 9 Sukhumvit 20 Alley, Klongton Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand

交通：BTS Asok站 步行約10分鐘

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21號航站樓中心大酒店（Agoda圖片）

【3】21號航站樓中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Terminal 21）

Grande Centre Point Hotel Terminal 21 位於市中心，提供豪華房、行政套房等房型，均可供1位未滿12歲小童免費入住，房價由每晚1,356港元起。而如多於3人的家庭可考慮入住豪華家庭相連房，此房型同時可供4位成人和1位未滿12歲小童入住，一晚價錢由3,028港元起。設施方面，酒店設有Spa、溫泉、桑拿、室外泳池，還有非常適合小朋友的兒童樂園！

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提供豪華房、行政套房等房型（Agoda圖片）

1位未滿12歲小童可免費入住（Agoda圖片）

兒童樂園（Agoda圖片）

室外泳池（Agoda圖片）

溫泉（Agoda圖片）

21號航站樓中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Terminal 21）

地址：2 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

交通：BTS Asok站 步行約8分鐘

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曼谷凱賓斯基酒店（Agoda圖片）

【4】曼谷凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel Bangkok）

位於曼谷市中心的曼谷凱賓斯基酒店，酒店的設計很特別，多棟建築中間是泳池和大樹，設計就像一個綠洲，是曼谷市內唯一一間提供由房間直達泳池房型的酒店。酒店裡有著全曼谷最大的kids club遊樂場，供3至12歲小孩玩。酒店其中一個房型是面積1033 平方呎的主題套房，提供森林主題房間、小廚房等設施，適合一家大小一同入住，房價為每晚6,735港元起。此外，酒店還提供托兒服務，好讓父母稍為放鬆一下過二人世界。

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主題套房（Agoda圖片）

森林主題房間（Agoda圖片）

全曼谷最大的kids club遊樂場（Agoda圖片）

套房房價為每晚6,735港元起（Agoda圖片）

曼谷凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel Bangkok）

地址︰991/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thailand

交通︰BTS Siam站 步行2分鐘

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曼谷暹羅廣場諾富特酒店（Agoda圖片）

【5】曼谷暹羅廣場諾富特酒店（Novotel Bangkok On Siam Square Hotel）

曼谷暹羅廣場諾富特酒店同樣位於市中心，酒店提供高級房、豪華房、小型套房等房型，而所有房間2位成人入住時，2名16歲以下的兒童可同時免費入住，房價一晚由780港元起，一家四口入住人均195港元！酒店設有游泳池以及兒童娛樂區，不論大人、小朋友都可享受一段美好時光。

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2名16歲以下的兒童可同時免費入住（Agoda圖片）

兒童娛樂區（Agoda圖片）

一家四口入住人均195港元！（Agoda圖片）

游泳池（Agoda圖片）

曼谷暹羅廣場諾富特酒店（Novotel Bangkok On Siam Square Hotel）

地址︰392, 44 Siam Square Soi 6, Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

交通︰BTS Siam站 步行3分鐘

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諾富特曼谷素坤逸酒店（Agoda圖片）

【6】諾富特曼谷素坤逸酒店（Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel）

諾富特曼谷素坤逸酒店交通便利，是一家比較商務型的酒店。酒店提供高級房、豪華房、行政房等，房間寬敞且採光很好，裝修採用了簡約風格，所有房型都可供16歲以下兒童免費同住，一晚由826港元起。設施方面，酒店設有游泳池，更有Kid’s Corner提供不同遊戲和繪畫區，適合親子旅行。

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酒店提供高級房、豪華房、行政房等（Agoda圖片）

Kid’s Corner（Agoda圖片）

游泳池（Agoda圖片）

一晚由826港元起（Agoda圖片）

諾富特曼谷素坤逸酒店（Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel）

地址：566 Phloen Chit Rd, แขวง ปทุมวัน Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

交通：BTS Phloen Chit站 步行3分鐘

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VIE Hotel Bangkok（Agoda圖片）

【7】曼谷VIE美憬閣酒店（VIE Hotel Bangkok）

VIE Hotel Bangkok是一間交通便利的曼谷5星級酒店，距離BTS站只需1分鐘路程。房型方面有豪華房、豪華套房、複式套房等，房間寬敞，每間房可以供2位未滿12歲小童免費入住，一晚價錢由1,206港元起。酒店提供露天無邊際泳池、全方位水療中心等設施，還有免費接駁車往返市中心和購物中心，即使帶住小朋友亦不用怕麻煩！

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房間寬敞（Agoda圖片）

每間房可以供2位未滿12歲小童免費入住（Agoda圖片）

複式套房（Agoda圖片）

酒店有免費接駁車往返市中心和購物中心（Agoda圖片）

露天無邊際泳池（Agoda圖片）

曼谷VIE美憬閣酒店（VIE Hotel Bangkok）

地址：117-39 Phaya Thai Road, Bangkok 10400, Thailand

交通：BTS Ratchathewi站 步行約1分鐘

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曼谷素拉汪瑟萬豪酒店（Agoda圖片）

【8】曼谷素拉汪瑟萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）

曼谷素拉汪瑟萬豪酒店提供豪華房、套房等不同房型，所有房間都有著大玻璃窗供住客飽覽曼谷市景，並可免費讓1位12歲以下兒童入住。套房內提供廚房、簡單廚具和洗衣機，一晚由2,290港元起，若攜帶小朋友出遊可選擇此房型！而酒店最特別的地方一定是它的無邊際泳池，家長們可以帶小朋友一同打卡留念。此外，酒店還設有兒童泳池、放滿玩具的Kid’s Room，那裡的洗手間更是細心地為兒童準備了專用的小型馬桶，絕對是一間高CP親子住宿。

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所有房間都有著大玻璃窗供住客飽覽曼谷市景（Agoda圖片）

Kid’s Room（Agoda圖片）

無邊際泳池（Agoda圖片）

酒店還設有兒童泳池（Agoda圖片）

曼谷素拉汪瑟萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）

地址︰262 Thanon Surawong, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

交通︰BTS Chong Nonsi站 步行15分鐘

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（全文完）