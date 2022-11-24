一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」　有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買

上水一檔賣「無痛噴霧」小販，經常吸引街坊圍觀，有人更會坐低實試，證實有效便付鈔，但原來一切都是騙局。免費電視77台節目《一線搜查》從高位拍攝，直擊小販檔有多人扮顧客做媒，吸引人幫襯，即睇下文！

上水這小販檔經常吸引人圍觀，還會有人坐低試用無痛噴霧。圖中誰是同黨做媒呢？（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

同黨扮途人坐低實試

《一線搜查》採訪隊去到高位拍攝該檔小販的銷售過程，發現該小販至少有2男1女同黨，當中一位穿粉紅及白色間條衣服的男子，便會佯裝成途人，被小販說服坐低試用「無痛噴霧」，然後付款購買。他之後走到離檔不足10米遠的地方，將剛買到的「無痛噴霧」放進路旁一個紙箱，待剛才圍觀的街坊離開後，又再次飾演路人去到小販檔，重複實試和購買。

穿粉紅及白色間條衣服的男子，扮購買無痛噴霧後，走到小販檔不遠處，將噴霧放進紙箱，然後再次回到小販檔圍觀。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊信實試有效中伏

該小販售賣的「無痛噴霧」100元3盒，一位伯伯便購買了數盒。《一線搜查》採訪隊問他為何會購買，他說：「膝頭痛、痲痺，一噴落去，幾分鐘就唔痛……有人坐喺度試過噴，噴完得先幫佢買。」採訪隊問他有沒有懷疑是「做媒」，該伯伯表示不相信做媒，又補充：「俾佢呃都係幾百蚊啫。」

網民懷疑無牌行醫

事實上，早前已有網民質疑該小販的手法，表示小販會邀請途人坐下讓其「診斷」，問途人哪裡痛，又會觸碰途人，然後說是「腰椎炎」，繼而使用其「無痛噴霧」。執業律師林志宇表示，非法小販於路邊擺賣，已經是票控罪行。

執業律師林志宇續稱，視乎其販售藥物成份，如含有受監管西藥，《藥劑業及毒藥條例》屬於列入毒藥表第一部，管有或售賣都屬違法，如果是中成藥，受《中醫藥條例》監管，任何人銷售或管有，同樣可能違法，兩條條例的最高罰則同為監禁兩年或罰款10萬元。有關上水小販做媒呃街坊的詳細內容，可網上重溫《一線搜查》102集 及 103集 。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

推薦閱讀