一線搜查｜環保署11區辦回收嘉年華 二手物市集、工作坊製橙皮浴鹽 5大亮點率先睇
為推動全民減廢回收，環境保護署將於2022年11月26日至12月31日期間，舉行「綠在區區 全城回收月」，活動包括6倍「綠綠賞」積分、11區「回收嘉年華」、以及與不同屋苑合作舉行回收日。首個活動「回收嘉年華@觀塘」將於11月26日舉行，屆時將會有多個攤位遊戲、展覽、環保工作坊等，更有舞台表演！
綠在區區 全城回收月
全城回收月
回收嘉年華
－嘉年華5大亮點
－11區回收嘉年華詳情
回收6倍賞
各區回收日
－港島區
－九龍區
－新界區
全城回收月
環保署將於2022年11月26日至12月31日期間，舉行「綠在區區 全城回收月」。一連串線上、線下推廣教育活動包括6倍「綠綠賞」積分、各區「回收環保站」舉辦「回收嘉年華」、與不同屋苑合作舉行回收日。環保署希望參與市民能通過攤位、遊戲、工作坊等，了解更多社區源頭分類，並融入日常生活。
回收嘉年華
「綠在區區 全城回收月」期間，環保署將於全港11區「回收環保站」舉辦「回收嘉年華」，而首個嘉年華將於11月26日在觀塘舉行。
嘉年華5大亮點：
- 舞台表演
- 多個攤位遊戲，例如互動遊戲
- 環保教育展覽，例如認識家電回收
- 環保工作坊，例如製作橙皮舒緩浴鹽、八達通套等
- 二手物交換市集
回收嘉年華中最特別就是二手物交換市集，大家可分享家中已不再需要的玩具、家品、書等，換取其他捐贈者的物品，非常有意義！各區嘉年華的活動都不同，詳情可到官網查看。
11區回收嘉年華詳情
回收嘉年華@觀塘
日期：11月26日（六）
時間：11:00－17:00
地址：九龍灣常怡道27號（綠在觀塘）
電話：2776 5700
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回收嘉年華@元朗
日期：11月27日（日）
時間：11:00－17:00
地址：天水圍天華路65號（綠在元朗）
電話：2617 0117
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回收嘉年華@沙田
日期：12月3日（六）
時間：11:00－17:00
地址：石門安平街10號（綠在沙田）
電話：2285 9433
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回收嘉年華@東區
日期：12月3日（六）
時間：11:00－17:00
地址：筲箕灣愛信道30號（綠在東區）
電話：2778 2330
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回收嘉年華@西貢
日期：12月4日（日）
時間：11:00－17:00
地址：將軍澳寶琳里3號（綠在西貢）
電話：2727 7330
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回收嘉年華@屯門
日期：12月4日（日）
時間：11:00－17:00
地址：屯門屯義街9號（綠在屯門）
電話：2496 4288
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回收嘉年華@離島
日期：12月11日（日）
時間：10:30－16:30
地址：大嶼山東涌松滿路1號（綠在離島）
電話：2499 2308
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回收嘉年華@深水埗
日期：12月11日（日）
時間：11:00－17:00
地址：深水埗通州街339號（綠在深水埗）
電話：2522 4388
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回收嘉年華@葵青
日期：12月17日（六）
時間：10:00－16:00
地址：青衣担杆山路12號（綠在葵青）
電話：3905 4840
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回收嘉年華@灣仔
日期：12月17日（六）
時間：11:00－17:00
地址：灣仔運盛街6號（綠在灣仔）
電話：2811 1567
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回收嘉年華@大埔
日期：12月18日（日）
時間：11:00－17:00
地址：大埔大華街25號（綠在大埔）
電話：3614 0598
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*大會有可能更改以上活動時間及地點，詳情請參照各區官方網頁*
回收賞6倍積分
以往，市民於「綠在區區」回收點進行回收時，可使用「綠綠賞」智能積分卡儲分換獎賞。而於「綠在區區 全城回收月」期間，市民在各區回收點進行乾淨回收，即可獲6倍「綠綠賞」積分。儲夠分後，更可換取麵食、毛巾等日用品。
各區回收日
「綠在區區 全城回收月」期間，環保署將與全港各區屋苑合作舉行「回收日」活動。除了回收街站接收8種常見回收物外，環保署綠展隊還會為市民提供減廢回收資訊。各區回收點和日子如下：
港島區
九龍區
新界區
（全文完）
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
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