一線搜查｜環保署11區辦回收嘉年華　二手物市集、工作坊製橙皮浴鹽　5大亮點率先睇　

為推動全民減廢回收，環境保護署將於2022年11月26日至12月31日期間，舉行「綠在區區 全城回收月」，活動包括6倍「綠綠賞」積分、11區「回收嘉年華」、以及與不同屋苑合作舉行回收日。首個活動「回收嘉年華@觀塘」將於11月26日舉行，屆時將會有多個攤位遊戲、展覽、環保工作坊等，更有舞台表演！

環境保護署將於2022年11月26日至12月31日期間，舉行「綠在區區 全城回收月」。（FB＠綠在觀塘）

綠在區區 全城回收月

全城回收月

回收嘉年華

－嘉年華5大亮點

－11區回收嘉年華詳情

回收6倍賞

各區回收日

－港島區

－九龍區

－新界區



「綠在區區 全城回收月」（環保署官網）

全城回收月

環保署將於2022年11月26日至12月31日期間，舉行「綠在區區 全城回收月」。一連串線上、線下推廣教育活動包括6倍「綠綠賞」積分、各區「回收環保站」舉辦「回收嘉年華」、與不同屋苑合作舉行回收日。環保署希望參與市民能通過攤位、遊戲、工作坊等，了解更多社區源頭分類，並融入日常生活。

回收嘉年華

「綠在區區 全城回收月」期間，環保署將於全港11區「回收環保站」舉辦「回收嘉年華」，而首個嘉年華將於11月26日在觀塘舉行。

嘉年華5大亮點：

舞台表演

多個攤位遊戲，例如互動遊戲

環保教育展覽，例如認識家電回收

環保工作坊，例如製作橙皮舒緩浴鹽、八達通套等

二手物交換市集

環保工作坊可讓大家製作橙皮浴鹽、八達通套等。（FB＠綠在觀塘）

回收嘉年華中最特別就是二手物交換市集，大家可分享家中已不再需要的玩具、家品、書等，換取其他捐贈者的物品，非常有意義！各區嘉年華的活動都不同，詳情可到官網查看。

回收嘉年華將有二手物交換市集。（FB＠綠在元朗）

11區回收嘉年華詳情

回收嘉年華@觀塘

日期：11月26日（六）

時間：11:00－17:00

地址：九龍灣常怡道27號（綠在觀塘）

電話：2776 5700

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回收嘉年華@元朗

日期：11月27日（日）

時間：11:00－17:00

地址：天水圍天華路65號（綠在元朗）

電話：2617 0117

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環保署將於全港11區「回收環保站」舉辦「回收嘉年華」。（FB＠綠在元朗）

回收嘉年華@沙田

日期：12月3日（六）

時間：11:00－17:00

地址：石門安平街10號（綠在沙田）

電話：2285 9433

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回收嘉年華@東區

日期：12月3日（六）

時間：11:00－17:00

地址：筲箕灣愛信道30號（綠在東區）

電話：2778 2330

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大家可分享自己已不再需要的玩具、家品、書等，換取其他捐贈者的物品。（FB＠綠在沙田）

回收嘉年華@西貢

日期：12月4日（日）

時間：11:00－17:00

地址：將軍澳寶琳里3號（綠在西貢）

電話：2727 7330

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回收嘉年華@屯門

日期：12月4日（日）

時間：11:00－17:00

地址：屯門屯義街9號（綠在屯門）

電話：2496 4288

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屆時將會有舞台表演、多個攤位遊戲和展覽例如互動遊戲等。（FB＠綠在西貢）

回收嘉年華@離島

日期：12月11日（日）

時間：10:30－16:30

地址：大嶼山東涌松滿路1號（綠在離島）

電話：2499 2308

詳情按此

回收嘉年華@深水埗

日期：12月11日（日）

時間：11:00－17:00

地址：深水埗通州街339號（綠在深水埗）

電話：2522 4388

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各區嘉年華的活動都不同。（FB＠綠在深水埗）

回收嘉年華@葵青

日期：12月17日（六）

時間：10:00－16:00

地址：青衣担杆山路12號（綠在葵青）

電話：3905 4840

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回收嘉年華@灣仔

日期：12月17日（六）

時間：11:00－17:00

地址：灣仔運盛街6號（綠在灣仔）

電話：2811 1567

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回收嘉年華@大埔

日期：12月18日（日）

時間：11:00－17:00

地址：大埔大華街25號（綠在大埔）

電話：3614 0598

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*大會有可能更改以上活動時間及地點，詳情請參照各區官方網頁*

回收賞6倍積分

以往，市民於「綠在區區」回收點進行回收時，可使用「綠綠賞」智能積分卡儲分換獎賞。而於「綠在區區 全城回收月」期間，市民在各區回收點進行乾淨回收，即可獲6倍「綠綠賞」積分。儲夠分後，更可換取麵食、毛巾等日用品。

「綠在區區 全城回收月」期間進行回收，可獲6倍「綠綠賞」積分！（環保署官網）

市民進行回收時，可使用「綠綠賞」智能積分卡儲分換獎賞。（環保署官網）

各區回收日

「綠在區區 全城回收月」期間，環保署將與全港各區屋苑合作舉行「回收日」活動。除了回收街站接收8種常見回收物外，環保署綠展隊還會為市民提供減廢回收資訊。各區回收點和日子如下：

港島區

港島區回收點和日子（環保署官網）

九龍區

九龍區回收點和日子（環保署官網）

九龍區回收點和日子（環保署官網）

新界區

新界區回收點和日子（環保署官網）

新界區回收點和日子（環保署官網）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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