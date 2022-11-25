一線搜查｜煙稅加100%、2009後出生禁買煙　政府推辣招降吸煙率　市民點睇？

《施政報告》提出於2025年降低吸煙率至7.8%，為達成目標，香港吸煙與健康委員會就倡議將煙草稅提高至100%，甚至禁止向2009年或以後出生的香港人售賣煙草產品。免費電視77台節目《一線搜查》問過煙民、非煙民、報販，他們有甚麼反應？

如果落實連串辣招，是否能降低吸煙人口？（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

煙民稱如加煙稅會戒煙

香港吸煙與健康委員會倡議煙草稅提高至100%，令每包香煙零售價提高至100元，同時建議擴大戶外法定禁煙區，包括所有巴士站。《一線搜查》於街頭訪問多位市民，不少人都表示贊成，認為當吸煙成為高消費活動，便會令人卻步。有男煙民表示，如再加煙稅便會戒煙，「我都要戒啦，咁貴100蚊包煙喎！」他又表示，加煙稅可加大戒煙決心，對健康有正面幫助。不過，有報攤小販就擔心生意會受影響，「如果你加到100蚊包的話，對入貨量同埋生意額一定有影響。」

有市民認同加煙稅會令人戒煙。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

2009年或以後出生禁買煙

降低吸煙率另一辣招是仿效外國經驗，建議禁止向2009年或以後出生的香港市民售賣煙草產品，預計明年初向公眾諮詢。不過，有年輕媽媽表示反對：「冇理由限制人生自由，佢鍾意買咪買囉，夠18歲就ok啦！」

有年輕媽媽反對全面禁止向新生代售賣煙草。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

團體促先打擊私煙

大加煙稅和禁止新生代買煙，最近引起市民熱烈討論，有意見認為這些政策可能衍生其他問題。長遠煙草政策關注組召集人盧啟律表示：「正值香港經濟比較低迷時間，亦都係私煙猖獗情況下，建議大幅增加煙稅係比較荒謬……再加稅我認為會變相助長私煙買賣，其實而好多區有所謂『點心紙』，嗰啲私煙傳單，問題都好犀利。」

盧啟律認為控煙工作首先應打擊私煙，否則「政府花咁多心思去制定其他控煙措施，其實有乜意思，其他人都可以喺黑市香港市場買到」。他又認為要降低吸煙率，應重新審視新型煙草產品，於控煙措施底下角色。有關降低吸煙率措施的詳細內容，可按此網上重溫《一線搜查》104集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

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（全文完）

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