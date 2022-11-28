用口呼吸竟易患感冒、有蛀牙　牙醫警告錯呼吸方法　對身體有4大危害

大家平日是用鼻還是嘴巴呼吸？原來感冒、蛀牙都有機會因呼吸方法有誤所致！台灣一名牙醫在社交平台發文，指用嘴巴呼吸會引起4大問題，又謂除非鼻塞，否則建議一定要練習用鼻呼吸。

原來感冒、蛀牙都有機會因呼吸方法有誤所致。(freepik)

用嘴巴呼吸4大影響

台灣中山醫學大學附設醫院牙醫師劉馥萱在社交平台發文，表示「用嘴巴呼吸問題多」，她就此列出4大問題：

1. 容易蛀牙

劉馥萱指，用嘴巴呼吸會令口水分泌減少，當口水分泌不足，就會令口腔的殺菌能力降低，這樣會增加引起口腔細菌的機會，從而導致蛀牙。

會增加引起口腔細菌的機會，從而導致蛀牙。(freepik)

2. 口臭問題

用嘴巴呼吸除了會令口水分泌減少，同時亦會帶走口水。劉馥萱指，當口乾舌燥時，便會令口腔細菌增生，一些引發口腔異味的細菌也會變多，從而引致口臭的問題。

當口乾舌燥時，便會令口腔細菌增生。(freepik)

3. 影響睡眠

睡得不好都有可能與呼吸有關！劉馥萱指，如果用嘴巴呼吸，很容易會出現打呼、睡眠呼吸中止等問題，對睡眠品質有一定的影響。

如果用嘴巴呼吸，很容易會出現打呼、睡眠呼吸中止等問題。(freepik)

4. 易患感冒

如果很容易感冒就要注意了，劉馥萱解釋，一般人用鼻子呼吸，可以幫助過濾病原體和過敏原。相反，用嘴巴呼吸的話，便即是將這些有害物質全部吸進身體。而當鼻子無法產生防禦病毒的功能，再加上抵抗力變弱時，便會大大增加感冒的機會。

用嘴巴呼吸的話，便即是將這些有害物質全部吸進身體。(freepik)

劉馥萱提醒，用嘴巴呼吸問題真的非常大，建議除非是鼻塞吸不到空氣，否則習慣用嘴巴呼吸的人，一定要練習用鼻呼吸，認為一個小小的習慣，足以解決到很多生活上的問題。

用嘴巴呼吸更會變醜

用嘴巴呼吸除了會影響健康外，原來更會變醜！台灣兒童牙醫許雯婷曾發文表示，牙齒不整齊、臉型不好看，甚至沒有活力和朝氣等，都有可能跟用嘴巴呼吸有關。她指，就連模特兒在訓練時，都會被要求「不能用嘴巴呼吸」，原因就是「會變醜」。

牙齒不整齊、臉型不好看，甚至沒有活力和朝氣等，都有可能跟用嘴巴呼吸有關。(freepik)

她亦有指用嘴巴呼吸會有很多影響，其中包括：「上下嘴唇閉不起來，常常開開的」、「出現黑眼圈，看起來沒精神」、「舌頭沒有力氣，吞嚥異常，容易嗆到」以及「血氧低、睡不好、疲倦沒精神、注意力不集中」等。

最後，許雯婷補充，如果以上情況同時出現，有時是交叉相互影響，並不是直線的因果關係，但若果同時出現愈多以上的情況，則可能代表用嘴巴呼吸對生活品質與健康影響愈大。

（全文完）