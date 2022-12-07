一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看

復必泰二價疫苗｜本港疫情反覆，除了做好個人防疫和保持社交距離，還可選擇接種被用作加強劑的二價疫苗作更全面的保護。政府日前宣布，復必泰二價疫苗12月1日起可接種，《有線生活》下文為你整理了二價疫苗是甚麼、副作用、哪5類人建議接種，以及預約方法等詳情。

本港疫情反覆（istock）

喉嚨痛、發燒患新冠肺炎、感冒定流感？症狀／潛伏期／後遺症差別 醫生教2大關鍵辨別確診

新冠肺炎確診｜急症室醫生染Omicron 刀割式喉嚨痛+夜咳 4招秘技紓緩病徵一周轉陰性

新冠快速測試陰性不一定冇事 家庭醫生分享確診5招自救 附5種藥物止咳、減喉嚨痛

二價疫苗是甚麼？

二價疫苗是復必泰藥廠針對Omicron變異病毒株BA.4和BA.5研發的疫苗加強針，亦能被視為第四針。二價的意思是疫苗成份內含有2種抗原，一種是針對原始新冠病毒、另一種是針對變異病毒株BA.4至5的抗原。根據復必泰藥廠提供的臨床數據顯示，55歲以上人士接種二價疫苗後，針對Omicron變異株BA4至5所產生的抗體水平，較打針前上升13.2倍。

二價的意思是疫苗成份內含有2種抗原。（Unsplash）

確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所

副作用與普痛疫苗相約

政府提醒，復必泰二價疫苗與所有疫苗一樣，都可能會引起副作用，但並非所有人都會出現副作用。有關二價疫苗可能引起的副作用，與普通復必泰疫苗相若，一般包括注射部位疼痛、腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛等，更多詳情可參閱復必泰疫苗接種須知。

二價疫苗可能引起的副作用，與普通復必泰疫苗相若。（政府新聞處）

5類人士建議接種

醫務衛生局副局長李夏茵曾在疫情記者會上表示，現時二價疫苗只建議作為加強劑之用，不會取代原本第一至第三針疫苗。香港大部分市民已完成2針基本接種，和第一劑加強劑（即第三針），政府專家建議以下5類高風險人士接種二價疫苗：

50歲或以上人士 患慢性疾病／免疫系統受損人士 12至17歲免疫力弱的人士 18至49歲經常出入高風險場所人士 有個人需要人士（例如外遊）

現時二價疫苗只建議作為加強劑之用，不會取代原本第一至第三針疫苗。（政府新聞處）

3針＋1次感染毋須接種

如果已打3針並感染過1次的人士，就會被視為已接種第四針，毋須接種二價疫苗或多打一針。而如你曾對以下疫苗活性物質或其他成分有過敏反應，亦不應接種復必泰二價疫苗。

蔗糖

膽固醇

注射用水

trometamol / trometamol hydrochloride

［(4-羥丁基) 氮雜二基］雙 (己烷-6,1-二基) 雙 (2-己基癸酸酯)(ALC-0315)

2 -［(聚乙二醇 )-2000］- N, N-二十四烷基乙醯胺 (ALC-0159)

1, 2-二硬脂醯- sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC)

如你曾對疫苗活性物質或其他成分有過敏反應，不應接種復必泰二價疫苗。（Unsplash）

12月1日起開始接種

復必泰二價疫苗將於12月1日起開始接種，接種點包括社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局指定普通科門診診所，以及私家診所疫苗接種站。而60歲或以上人可領取「即日籌」接種疫苗的合資格人士，則可於現場作出選擇接種哪一種疫苗。

預約網站：https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/

復必泰二價疫苗將於12月1日起開始接種（預約接種網站截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞