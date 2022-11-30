一線搜查｜天文台料12月1日及2日氣溫急降低見13度　有區僅10度　附5大禦寒貼士

冷鋒今晚殺到？天文台表示，一股強烈東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，天氣顯著轉涼，並有一兩陣雨。今日（11月30日）最低氣溫只有15度，其後兩日更進一步下跌至13度。預料氣溫會在週末期間稍為緩和，最高有23度。天文台提醒市民要留意氣溫變化，做好保暖措施。

天文台表示，一股強烈東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，天氣顯著轉涼。（annie＠unsplash）

明後兩日 急降至13度

天文台指，一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區，受到強烈東北季候風影響，氣溫顯著下降。今日最高氣溫26度，並將逐步下降至晚上最低約15度，早晚溫差多達11度。天文台預測，明後兩日市區氣溫更會進一步降至13度左右，而新界地區再低2至3度，週末期間氣溫逐步回升。

天文台預料，明後兩日市區氣溫更會進一步降至13度左右。（資料圖片）

打鼓嶺低見10度

根據天文台未來九天天氣預報，星期四（1日）及星期五（2日）氣溫更進一步下降，最低只有13度，大致多雲，早上相當清涼，其中星期四更有幾陣雨。

星期四（1日）及星期五（2日）氣溫更進一步下降，最低只有13度。（天文台）

如果按天文台自動分區天氣預報顯示，星期四早上7時各區氣溫全部14度或以下，其中將軍澳、沙田、上水等多區只有12度，大埔及石崗僅11度，而打鼓嶺更低見10度。大家早上出門記得要注意保暖和帶備雨傘。

星期四早上7時各區氣溫全部14度或以下。（天文台）

星期日氣溫回升 最高23度

不過，天文台預料氣溫將於週末期間回升，星期日（4日）最高氣溫有23度，最低18度，大致多雲，短暫時間有陽光，相信不會影響周六日放假外出遊玩。至於下周三（7日）是廿四節氣中的「大雪」，代表天氣將會更冷，惟天文台料當日氣溫介乎於18至21度，大致多雲，早上有一兩陣雨，未見特別寒冷。

天文台預料氣溫將於週末期間回升，星期日（4日）最高氣溫有23度，短暫時間有陽光。（dan＠unsplash）

5大禦寒貼士

由於未來兩日氣溫急降，衞生防護中心提醒市民，尤其長者以及長期病患者，要注意天氣，並採取適當的保暖措施，因寒冷天氣容易引起或加劇疾病。

衞生防護中心提醒市民，尤其長者以及長期病患者，要注意天氣，並採取適當的保暖措施。（clem＠unsplash）

衞生防護中心就此分享5大禦寒貼士：

1. 因天氣反覆，市民應密切留意天氣預報，因應氣溫而加穿保暖衣物，包括頸巾、手套、帽及襪等。

2. 進食足夠的食物，攝取充足的熱量。

3. 進行適量的體能活動，有助促進血液循環和產生熱能。

4. 盡量留在溫暖的環境內，如使用保暖電器時，亦要注意安全，保持室內空氣流通。

5. 避免飲用含酒精的飲品，因酒精會令血管擴張，令身體熱量流失，使人感到更寒冷。

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（全文完）