一線搜查｜「私煙外賣紙」派入屋邨單位　標榜極速送上門更可試食　家長憂：小朋友打電話就買到　

根據海關數字，2022年至今海關截獲共5.54億支走私香煙，比去年同期增加3成。私煙猖獗，推銷私煙的「外賣紙」更派到屋邨住宅單位門口，推銷手法五花八門，包括可以「試食」。有家長向免費電視77台節目《一線搜查》表示，擔心小朋友會因此接觸到吸煙惡習。

「私煙外賣紙」被人「攝」在家門鐵閘上。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

住戶表示每月三、四次

有市民向《一線搜查》表示，家中經常收到「私煙外賣紙」（又稱「私煙點心紙」），採訪隊去到油麗邨採訪，其中一個單位鐵閘便被人「攝」上「私煙外賣紙」。單位內住戶向採訪隊表示「成日收到」，一個月平均有三、四次。該住戶續稱，不知甚麼人可以闖入住宅單位派發這些「私煙外賣紙」，擔心邨內治安惡化。該住戶又表示，自己不敢買私煙，怕會犯法，更擔心小朋友因為好奇，打電話便買到私煙，從而變成煙民。

「私煙外賣紙」上有大量款式香煙可以挑選，並有許多宣傳招數吸引人。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

極速送到更可「試煙」

現時一包香煙零售價約60元，10包一條即600元，但私煙售價一條175元至380元不等，即平均每包售價17.5元至38元，更以「買得多送得多」促銷。此外，「私煙外賣紙」上更聲稱15分鐘可以送到，又可以「試食」後才付款，聲稱「保證正貨」。

有報販表示私煙打擊生意。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

私煙來歷不明

香港報販協會主席林長富表示：「話明係私煙就係來歷不明，但佢哋會將牌子冒充到香港比較通行嘅牌子，但價錢平一半有多。」林長富補充，私煙商販會巧立名目「領事煙」、「免稅煙」等等，來解釋其私煙的來源，但根據香港法例，所有進口煙草商品，必須先送往「稅倉」，未完稅香煙不能發售，所以根本沒有任何正牌香煙能以低價流出市面，換言之私煙都是冒牌貨，所含成份是否安全令人懷疑。有關「私煙外賣紙」猖獗情況，可按此於網上重溫《一線搜查》第107集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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