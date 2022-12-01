一線搜查｜公屋鄰居將木蝨傢俬棄走廊　網民遭殃：已經有幾隻入屋　專家教2招滅蝨

木蝨在香港十分常見，而且出名難以消滅。日前有一名公屋住戶在社交平台發文，指有鄰居在電梯口胡亂棄置雜物，上面更有木蝨依附，於是在網上求助。滅蟲專家指，如要丟棄有木蝨的物品，應先用膠袋包好，且不宜丟在門口或走廊位置，否則有機會令木蝨在區內四散，同時亦分享2大滅木蝨方法。

一名公屋居民指有鄰居在電梯口胡亂棄置雜物，而且上面更有木蝨依附。（床蝨疑問及討論區＠FB）

一名公屋居民在Facebook群組「床蝨疑問及討論區」發文，並上載了兩張照片，指自己在單位附近的電梯口發現有鄰居胡亂棄置雜物，而且更看到上面有木蚤依附。從照片可見，走廊位置有一堆物品，當中包括一個長型大櫃、幾個木架及一些床單枕袋。

從相中可見，有幾個木架及一些床單枕袋。（床蝨疑問及討論區＠FB）

該名居民為此感到困擾，並向網民求助「有乜方法防止（木蝨）入屋」，隨後又指「已經有幾隻入屋」、「請問用千赤士（滅蟲劑）噴門口周圍，要唔要搵嘢掃呢？」帖文一出，不少網民直斥該鄰居行為自私缺德，「啲人好無公德心」、「自己攞落去垃圾站有幾難」。

亦有人認為棄置雜物前，應先做好清潔或安全措施，「係要用膠袋包住封好先掉囉」、「其實應該殺死晒先掉，因為就咁掉去垃圾房，都會有啲執垃圾嘅人執返屋企，最後都係惹到隔離左右周圍都有。」

有網民認為，棄置有蝨的雜物前，應先做好清潔或安全措施。（床蝨疑問及討論區＠FB）

正確置棄有蝨物品方法

滅蟲專家Henry曾接受《一線搜查》訪問指，木蝨又稱為臭蟲，「木蝨是很親近人類的生物，有可能會依附在衣物上，如沒有發現，就會因此將木蝨帶回家中。」Henry建議，如要將有木蝨的物品棄置，應預先用膠袋包好，而且最好丟到大型垃圾房，切忌只丟在門口或走廊位置，以免令木蝨在區內四散。

滅蟲專家Henry指，木蝨是很親近人類的生物，有可能會依附在衣物上。（資料圖片）

2大滅蝨方法

另外，Henry亦提2大滅木蝨方，他指，如家中出現木蝨，可以用高於攝氏60度的熱水浸泡衣物、床單等物件，維持每星期清洗一次。另外，亦可購買DE粉（矽藻土）灑在隙縫位置，但份量不宜太多，否則人體有機會吸入或令眼部不適。不過，Henry強調以上方法雖然有驅趕蝨作用，但「治標不治本」，並且只適用於木蝨情況輕微的個案。

（全文完）

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