保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯　隨時菌從口入　醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士

寒冷天氣下，不少人都會使人保溫瓶。但你又知不知道，長期使用的保溫瓶未有正確清洗的話，它的內壁或會長出黏滑猶如鼻涕般的生物膜（biofilm），隨時菌從口入！有醫生就分享了2個正確清洗保溫瓶的關鍵，看下文了解清楚以避免健康受到影響。

寒冷天氣下，不少人都會使人保溫瓶。（Unsplash圖片）

保溫瓶用清水沖未夠乾淨！

寒冷天氣下，保溫瓶是不少人必備的保暖恩物。然而許多人以為保溫瓶僅裝開水，用清水沖一沖內膽就足夠乾淨，但其實並非如此！早前。台灣家醫科醫生陳崇賢於其Facebook專頁分享到，其實保溫瓶長時間使用下，它的內壁或會長出一種黏黏滑滑的東西，不正確清洗水瓶甚至會影響我們的健康。

然而許多人以為保溫瓶僅裝開水，用清水沖一沖內膽就足夠乾淨。（Unsplash圖片）

長期沒洗乾淨會長黏液

陳崇賢指，長期使用沒有足夠清洗乾淨的保溫瓶，它的內膽會長出一種叫生物膜（Biofilm）的黏液。生物膜是一種由微生物所分泌的黏液，常聚集於生物／非生物的表面，通過微生物形成並滋生細菌。台灣長庚大學生技系助理教授林美惠曾於網誌表示，生物膜在日常生活中很常見，例如例如家裡的水槽、浴缸、馬桶等。生物膜中隱藏多種病原菌與微生物，包括多種致病的腸道細菌，污染水質後可能引起各式腸胃疾病，有可能造成小朋友腹痛、腹瀉、發燒、頭痛等症狀。

期使用沒有足夠清洗乾淨的保溫瓶內膽會長出一種叫生物膜（Biofilm）的黏液。（Unsplash圖片）

醫生：飲用水不可能完全無菌

陳崇賢提到，不論塑膠水壺／不鏽鋼保溫瓶，長時間潮濕的表面就有可能會長出生物膜。他更指出飲用水不可能完全無菌，何況我們喝水時會接觸瓶口的嘴巴，有時甚至不知不覺將食物殘渣掉進瓶子裡，令病菌窩藏在內，影響健康。

長時間潮濕的表面就有可能會長出生物膜。（Unsplash圖片）

正確清洗保溫瓶2大關鍵

為了防止生物膜形成，保溫瓶必須正確地徹底沖洗。而陳崇賢提醒，應注意以下正確清洗保溫壺/保溫杯的2大關鍵：

定期刷洗（約一週一次），特別是已經摸到黏滑的質感時，應配上洗碗精達至更乾淨的清潔效果

不使用的保溫瓶內膽應保持乾燥，建議清洗後晾乾，防止飲用水遭到細菌污染

保溫瓶必須正確地徹底沖洗。（Unsplash圖片）

消委會5個清洗貼士

除了2大清洗關鍵，消委會亦提出了5個清洗保溫杯或保溫瓶的貼士：

每次用完保溫瓶後，特別是裝載非清水時，應先徹底清潔及晾乾，以免污漬／色素殘留，以及塑膠／橡膠物料因不清潔而發霉變色。 由於保温瓶蓋的縫隙通常較難清洗，務必要仔細清潔，應該將蓋和密封膠圈分拆清洗，晾乾後緊記將密封膠圈妥善裝回原位，以防滲漏。 若保溫杯散發出異味，可利用食用小蘇打粉（baking soda）作為清潔好幫手。用保溫杯裝載熱水後，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可。 應使用柔軟的清潔工具，例如海綿、軟布、軟刷等；百潔布、鋼絲刷或硬的刷子等就盡量不要使用，以防刮損內膽。 最後，由於氯化物或會損壞不銹鋼表面，不應用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗保溫杯。

（全文完）