一線搜查｜火星衝、雙子座流星雨「閃亮登場」　最佳觀賞時間＋4招增見到機率｜附直播連結

踏入12月，本港將有多個罕見的天文現象陸續上演，「火星衝」及「雙子座流星雨」分別緊接登場。火星衝會於下周四（12月8日）率先出現，更是未來10年內最接近地球的一次。而雙子座流星雨則是今年最後一場大型流星雨，絕不能錯過！即睇最佳觀賞時間和4大貼士。

踏入12月，本港將有多個罕見的天文現象陸續上演。（Tengyart＠unsplash）

12.8「火星衝」登場

火星衝大約每2年多才會出現一次，想看就要把握今次機會了，因期待已久的火星衝即將於下周四（12月8日）登場！火星衝代表火星與地球太陽排成一線，此時火星與地球之間的距離最近，太陽會直射火星面向著地球的那面，視直徑較大亦較明亮，是最佳的觀測時機。

下次要等到2025年

只要當日天色晴朗，日落後向東北偏東方仰望，便能夠看見一顆紅色星光，不但非常耀眼和容易辨認，而且更是整夜可見。由嗇色園主辦的可觀自然教育中心暨天文館指，今次的火星衝絕不容錯過，因未來10年火星也不會比現在更接近、更光亮，而且下一次則要等到2025年1月才出現。

12.14「雙子座流星雨」高峰期

此外，被列為每年3大流星雨之一的雙子座流星雨亦會緊接登場。香港太空館表示，雙子座流星雨高峰期為12月14日，晚上9時，屆時天頂每小時出現率可達到150粒。由於受到流星雨輻射點位置和月光影響，預計本港的最佳觀測時間為晚上10至11時，在這段時間內，身處偏遠郊區的人有機會看到10至20顆流星。

雙子座流星雨高峰期為12月14日，晚上9時。（michal＠unsplash）

香港太空館館長陳俊霖表示，市民可以把握入黑時間，於當晚8時起，望向天上任何方向觀測。但由於晚上11時起，月球便會升起並照亮夜空，而觀測流星卻需要天色夠黑，換言之，當晚11時後的觀測條件就會變差，看到的流星會大打折扣，因此大家一定要抓緊時機！

當晚11時後的觀測條件就會變差，看到的流星會大打折扣。（freepik）

觀賞流星4大貼士

陳俊霖指，只要當日有好天氣和地方夠黑，便有機會看到流星劃破天際，同時亦分享了觀賞流星的4大貼士：

1. 看流星必須要找一個足夠黑的地點

2. 不必考究觀測方向，身處視野廣闊、較開揚的地方就可以看到

3. 看流星不需要用望遠鏡，只要抬頭，以肉眼向上望便行

4. 最重要是耐心靜待

只要當日有好天氣和地方夠黑，便有機會看到流星劃破天際。（prokhor＠unsplash）

香港太空館亦將於當晚9至11時直播這場流星雨，並且會講解流星雨背後的天文知識。【直播連結：按此】

2022年雙子座流星雨

高峰期：12月14日 晚上9時

最佳觀測時間：12月14日 晚上10時-11時

天頂每小時出現率：可達150粒

可觀測流星數目：在偏遠郊區或可看到10-20顆流星

（全文完）

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