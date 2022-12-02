一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後　警方每天緊密巡邏抄牌　鄰近車房嘆無生意

11月22日一名俗稱「咖啡仔」的交通督導員，於深水埗福華街執法期間，被4名車房職員追著指罵，有關短片在網上瘋傳後，警方高調執法拘捕4人。事後警方一直緊密巡邏該路段，免費電視77台節目《一線搜查》去現場了解，有鄰近車房老闆慨嘆無生意，但認同警方執法，「其實今次警察都啱嘅！」

《一線搜查》主持林靜莉去到深水埗了解。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

警持續加強打擊違泊

辱罵「咖啡仔」事件過後，有關車房已宣布結業，4名男子亦被告上法庭，但深水埗警方仍持續加強打擊違泊。《一線搜查》日前去到深水埗楓樹街及福華街一帶，儘管已事隔數日，但採訪隊停留3、4小時期間，目擊警方數輪掃蕩行動，街區亦因此變得井井有條，沒有人違泊。

有鄰近車房表示，由於警員經常巡邏抄牌，導致生意急跌。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

鄰近車房嘆無生意

深水埗區內車房多，因此有不少車輛會停泊路邊等維修，但警方近日嚴打違泊，導致車房生意難做。有車房老闆表示生意打擊巨大，他說：「日日都擺唔到車咁滯，啲警察嚟基本上都可能要個零鐘頭先肯走……以前一日可能有5、6架車整，依家一日可能得一架半架，甚至乎冇都唔出奇，因為完全都擺唔到車。」

這位車房老闆表示，過去警員大約數星期才巡邏一、兩次，但現時則是一天7、8次。他表示有依足規定入錶，即使有車輛違泊，如警員容許都會即時駛離該處，否則只好乖乖被抄牌。對於早前有同行被捕，車房老闆表示認同：「咁你違法（泊車），係你問題，你冇得咁樣（指罵）…..其實今次警察都啱嘅！」

警員事後每天都會多次到該處巡邏抄牌。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

區議員建議政府從政策著手解決

深水埗區議員李庭豐表示，區內違泊問題一直嚴重，過去兩個月單是舊區範圍已有5,000張以上告票，特別是暑假即6至8月期間，更加錄得7,400張以上告票，可見情況嚴重。李庭豐續稱，街坊一般投訴違泊令街道擠塞，以及引致巴士難以「埋站」上落客。而車主則指車位嚴重不足，才會導致他們違泊。他認為要改變違泊情況，政府應該限制發牌、擴大電子道路收費計劃，從政策著手長遠減低車主駕車誘因。有關深水埗違泊問題，可按此重溫《一線搜查》第109集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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