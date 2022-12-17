日本奈良8間近JR酒店　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿

奈良住宿2022｜奈良是日本千年古都，除了擁有最古老的神社和寺院外，還有很多可愛麋鹿，因此到大阪、京都旅行的遊客，都會計劃遊覽奈良。《有線生活》為你推介8間近JR的奈良酒店，除了交通便利，能快速來回關西地區外，周圍還有很多吃喝熱點，即看下文。

奈良有不少可愛麋鹿（unsplash）

目錄：

1. 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店

2. 奈良大和Roynet酒店

3. 奈良站百夫長酒店

4. 奈良廣場酒店

5. 奈良日航酒店

6. 奈良海茵娜機器人酒店

7. 奈良飯店

8. 奈良康福酒店

【1】洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)

酒店與JR奈良站相通，只需步行1分鐘就到達，而且AEON超市就在JR車站1樓，購買日常用品超方便。酒店設有天然溫泉，讓大家在市中心也能享受浸泡時光。房間有枕頭選單，住客可按個人需要，揀選不同高度、硬度、材質的枕頭，十分貼心。頂樓是女性專用客房，配置負離子風筒、直髮夾及多種保養品，絕對是女生福音。親子出遊可選擇4人房，6歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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與JR奈良站相通（Agoda.com）

酒店設有天然酒泉（Agoda.com）

房間有枕頭選單（booking.com）

親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)

地址：1-2 Sanjo-Honmachi , 奈良

交通：JR奈良站步行1分鐘

價格：HK$441起／晚（2位成人）

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【2】奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)

酒店於2020年落成，距離JR奈良站只有2分鐘步行距離，附近有大型超市、便利店、藥妝店等，又有機場巴士及市區巴士，生活機能極好。酒店設有天然溫泉浴池，牆壁繪畫上松樹植物，相當有日式風情。大堂及房間裝潢以奈良鹿為主，甚至連睡衣也印上鹿圖案，浴室空間寬敞企理，浴缸是加大size，浸浴一流。親子出遊可選擇3人房，11歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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距離JR奈良站2分鐘步行距離（Agoda.com）

天然溫泉浴池牆壁繪畫上松樹植物（Agoda.com）

房間裝潢以奈良鹿為主（Agoda.com）

親子出遊可選擇3人房（Agoda.com）

奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)

地址：11-12,Sanjohonmachi, 奈良

交通：JR奈良站步行2分鐘

價格：HK$336起／晚（2位成人）

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【3】奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)

酒店距離JR奈良站僅5分鐘步程，鄰近利木津巴士站，可以直達關西機場，適合搭乘巴士的遊客。酒店有會說中文的員工，行李在辦理寄存後送到房間，床舖選用了英國百年品牌「Slumberland」床墊，早餐有專人準備散壽司、奈良茶粥、抹茶吐司等，十分豐富。奈良公園、東大寺、春日大社等著名景點近在咫尺，住客可步行到達。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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酒店距離JR奈良站僅5分鐘步程（Agoda.com）

床舖選用了英國「Slumberland」床墊（Agoda.com）

親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)

地址：1-51 Aburasakacho, 奈良

交通：JR奈良站步行5分鐘

價格：HK$399起／晚（2位成人）

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【4】奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)

酒店距離JR奈良站約1分鐘步程，從天橋行去就可直達酒店二樓，省去搬運行李的煩惱，而且樓下就有機場巴士和市區巴士，去哪裡都很方便。房間有日式套房和普通套房選擇，浴室乾濕分離，有獨立淋浴間，部分客房設有浴缸。晚上肚餓的話，可到一樓Lawson便利店買零食飲料，十分方便。親子出遊可選擇3人房，11歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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天橋可直達酒店二樓（Agoda.com）

日式標準雙床房（booking.com）

親子出遊可選擇3人房（booking.com）

奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)

地址：11-20, Sanjo-hommachi, 奈良

交通：JR奈良站步行1分鐘

價格：HK$568起／晚（2位成人）

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【5】奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)

酒店與JR奈良站西出口相連，方便打算遊覽大阪和京都的旅客。酒店屬親子友善，提供嬰兒床、奶樽消毒、小童拖鞋、嬰兒車等，非常貼心。客房均有落地玻璃窗，採光十足，部分房間更能看到若草山和五重塔風景。床墊使用美國原裝入口的席夢思，並設公共澡堂、健身房、SPA、按摩等。另外，酒店連租借腳踏車服務都有。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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酒店與JR奈良站西出口相連（Agoda.com）

客房均有落地玻璃窗（Agoda.com）

親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

設有公共澡堂（Agoda.com）

奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)

地址：8-1,Sanjo-Hommachi, 奈良

交通：JR奈良站步行1分鐘

價格：HK$538起／晚（2位成人）

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【6】奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)

酒店在2020年才開幕，距離JR奈良站約10分鐘，可以步行東大寺和奈良公園餵鹿。酒店最大特色是提供機器人服務，前枱更是採用投影科技來處理事務。房間設計簡約，空間寬敞舒適，部份房型有乾濕分離衛浴，而沐浴用品則用上日本品牌POLA的蜂蜜系列。酒店另設有投幣式洗衣機、自己販賣機、自動行李寄存、借用雨傘等設施。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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酒店在2020年才開幕（Agoda.com）

酒店最大特色是提供機器人服務（Agoda.com）

設計簡約，空間寬敞舒適（Agoda.com）

親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)

地址：高天町46-1, 奈良

交通：JR奈良站步行10分鐘／近鐵奈良站步行3分鐘

價格：HK$502起／晚（2位成人）

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【7】奈良飯店 (Nara Hotel)

酒店建於明治時代，歷史悠久，曾接待過愛因斯坦、日本天皇等著名人物，因此有「關西迎賓館」之稱，從JR或近鐵奈良站乘免費接駁巴即可到達。酒店座落奈良公園對面的小山丘，可將四季景色盡收眼底，而且大廳擺放了多件藝術家，每件都價值不菲，令大家猶如置身博物館之中。客房和早餐皆分為日式和西式，其中新建的大樓有著更新穎的裝潢，另外在餐廳吃飯時，可以眺望五重塔風景。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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酒店建於明治時代（booking.com）

猶如置身博物館之中（booking.com）

客房分為日式和西式（booking.com）

有「關西迎賓館」之稱（booking.com）

奈良飯店 (Nara Hotel)

地址：1096 Takabatakecho, 奈良

交通：近鐵/JR奈良站轉乘免費接駁巴

價格：HK$1,475起／晚（2位成人）

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【8】奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)

酒店鄰近JR奈良站，步行僅約3分鐘，位置相當方便。大廳提供電腦、影印機等商務用品，也有今日天氣和天氣預報圖作參考。房間面積不大，但有齊電視、雪櫃、梳妝鏡，枕頭是經過特別設計，睡起來相當舒適，床邊亦有大窗口作採光。早餐屬免費自取形式，有簡單的麵包、沙律、飯糰，餐廳在非用餐時間會變作common area讓住客使用。

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離JR奈良站僅3分鐘（Agoda.com）

餐廳會變作common area讓住客使用（Agoda.com）

床邊有大窗口作採光（Agoda.com）

有齊電視、雪櫃、梳妝鏡（Agoda.com）

奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)

地址：Sanjo-cho 321-3, 奈良

交通：JR奈良站步行3分鐘

價格：HK$363起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）