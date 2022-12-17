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日本奈良8間近JR酒店　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿
日本奈良8間近JR酒店　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿

奈良住宿2022｜奈良是日本千年古都，除了擁有最古老的神社和寺院外，還有很多可愛麋鹿，因此到大阪京都旅行的遊客，都會計劃遊覽奈良。《有線生活》為你推介8間近JR的奈良酒店，除了交通便利，能快速來回關西地區外，周圍還有很多吃喝熱點，即看下文。

日本奈良8間近JR酒店　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿
奈良有不少可愛麋鹿（unsplash）

目錄：
1. 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店
2. 奈良大和Roynet酒店
3. 奈良站百夫長酒店
4. 奈良廣場酒店
5. 奈良日航酒店
6. 奈良海茵娜機器人酒店
7. 奈良飯店
8. 奈良康福酒店

【1】洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)

酒店與JR奈良站相通，只需步行1分鐘就到達，而且AEON超市就在JR車站1樓，購買日常用品超方便。酒店設有天然溫泉，讓大家在市中心也能享受浸泡時光。房間有枕頭選單，住客可按個人需要，揀選不同高度、硬度、材質的枕頭，十分貼心。頂樓是女性專用客房，配置負離子風筒、直髮夾及多種保養品，絕對是女生福音。親子出遊可選擇4人房，6歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)
與JR奈良站相通（Agoda.com）
奈良近JR酒店 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)
酒店設有天然酒泉（Agoda.com）
奈良近JR酒店 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)
房間有枕頭選單（booking.com）
奈良近JR酒店 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)
親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)

地址：1-2 Sanjo-Honmachi , 奈良

交通：JR奈良站步行1分鐘

價格：HK$441起／晚（2位成人）

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奈良近JR酒店 洛哈斯JR奈良站天然溫泉超級酒店 (Super Hotel Lohas JR Nara Station Natural Hot Spring)
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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【2】奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)

酒店於2020年落成，距離JR奈良站只有2分鐘步行距離，附近有大型超市、便利店、藥妝店等，又有機場巴士及市區巴士，生活機能極好。酒店設有天然溫泉浴池，牆壁繪畫上松樹植物，相當有日式風情。大堂及房間裝潢以奈良鹿為主，甚至連睡衣也印上鹿圖案，浴室空間寬敞企理，浴缸是加大size，浸浴一流。親子出遊可選擇3人房，11歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)
距離JR奈良站2分鐘步行距離（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)
天然溫泉浴池牆壁繪畫上松樹植物（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)
房間裝潢以奈良鹿為主（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)
親子出遊可選擇3人房（Agoda.com）

奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)

地址：11-12,Sanjohonmachi, 奈良

交通：JR奈良站步行2分鐘

價格：HK$336起／晚（2位成人）

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奈良近JR酒店 奈良大和Roynet酒店 (Daiwa Roynet Hotel Nara)
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【3】奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)

酒店距離JR奈良站僅5分鐘步程，鄰近利木津巴士站，可以直達關西機場，適合搭乘巴士的遊客。酒店有會說中文的員工，行李在辦理寄存後送到房間，床舖選用了英國百年品牌「Slumberland」床墊，早餐有專人準備散壽司、奈良茶粥、抹茶吐司等，十分豐富。奈良公園、東大寺、春日大社等著名景點近在咫尺，住客可步行到達。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)
酒店距離JR奈良站僅5分鐘步程（Agoda.com）
床舖選用了英國「Slumberland」床墊（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)
親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)

地址：1-51 Aburasakacho, 奈良

交通：JR奈良站步行5分鐘

價格：HK$399起／晚（2位成人）

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奈良近JR酒店 奈良站百夫長酒店 (Centurion Hotel Nara Station)
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

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【4】奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)

酒店距離JR奈良站約1分鐘步程，從天橋行去就可直達酒店二樓，省去搬運行李的煩惱，而且樓下就有機場巴士和市區巴士，去哪裡都很方便。房間有日式套房和普通套房選擇，浴室乾濕分離，有獨立淋浴間，部分客房設有浴缸。晚上肚餓的話，可到一樓Lawson便利店買零食飲料，十分方便。親子出遊可選擇3人房，11歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)
天橋可直達酒店二樓（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)
日式標準雙床房（booking.com）
奈良近JR酒店 奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)
親子出遊可選擇3人房（booking.com）

奈良廣場酒店 (Piazza Hotel Nara)

地址：11-20, Sanjo-hommachi, 奈良

交通：JR奈良站步行1分鐘

價格：HK$568起／晚（2位成人）

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【5】奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)

酒店與JR奈良站西出口相連，方便打算遊覽大阪和京都的旅客。酒店屬親子友善，提供嬰兒床、奶樽消毒、小童拖鞋、嬰兒車等，非常貼心。客房均有落地玻璃窗，採光十足，部分房間更能看到若草山和五重塔風景。床墊使用美國原裝入口的席夢思，並設公共澡堂、健身房、SPA、按摩等。另外，酒店連租借腳踏車服務都有。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)
酒店與JR奈良站西出口相連（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)
客房均有落地玻璃窗（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)
親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)
設有公共澡堂（Agoda.com）

奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)

地址：8-1,Sanjo-Hommachi, 奈良

交通：JR奈良站步行1分鐘

價格：HK$538起／晚（2位成人）

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奈良近JR酒店 奈良日航酒店 (Hotel Nikko Nara)
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【6】奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)

酒店在2020年才開幕，距離JR奈良站約10分鐘，可以步行東大寺和奈良公園餵鹿。酒店最大特色是提供機器人服務，前枱更是採用投影科技來處理事務。房間設計簡約，空間寬敞舒適，部份房型有乾濕分離衛浴，而沐浴用品則用上日本品牌POLA的蜂蜜系列。酒店另設有投幣式洗衣機、自己販賣機、自動行李寄存、借用雨傘等設施。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)
酒店在2020年才開幕（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)
酒店最大特色是提供機器人服務（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)
設計簡約，空間寬敞舒適（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)
親子出遊可選擇4人房（Agoda.com）

奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)

地址：高天町46-1, 奈良

交通：JR奈良站步行10分鐘／近鐵奈良站步行3分鐘

價格：HK$502起／晚（2位成人）

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奈良近JR酒店 奈良海茵娜機器人酒店 (Henn na Hotel Nara)
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【7】奈良飯店 (Nara Hotel)

酒店建於明治時代，歷史悠久，曾接待過愛因斯坦、日本天皇等著名人物，因此有「關西迎賓館」之稱，從JR或近鐵奈良站乘免費接駁巴即可到達。酒店座落奈良公園對面的小山丘，可將四季景色盡收眼底，而且大廳擺放了多件藝術家，每件都價值不菲，令大家猶如置身博物館之中。客房和早餐皆分為日式和西式，其中新建的大樓有著更新穎的裝潢，另外在餐廳吃飯時，可以眺望五重塔風景。親子出遊可選擇4人房，5歲以下小童在不佔床情況下能免費入住。

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奈良近JR酒店 奈良飯店 (Nara Hotel)
酒店建於明治時代（booking.com）
奈良近JR酒店 奈良飯店 (Nara Hotel)
猶如置身博物館之中（booking.com）
奈良近JR酒店 奈良飯店 (Nara Hotel)
客房分為日式和西式（booking.com）
奈良近JR酒店 奈良飯店 (Nara Hotel)
有「關西迎賓館」之稱（booking.com）

奈良飯店 (Nara Hotel)

地址：1096 Takabatakecho, 奈良

交通：近鐵/JR奈良站轉乘免費接駁巴

價格：HK$1,475起／晚（2位成人）

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【8】奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)

酒店鄰近JR奈良站，步行僅約3分鐘，位置相當方便。大廳提供電腦、影印機等商務用品，也有今日天氣和天氣預報圖作參考。房間面積不大，但有齊電視、雪櫃、梳妝鏡，枕頭是經過特別設計，睡起來相當舒適，床邊亦有大窗口作採光。早餐屬免費自取形式，有簡單的麵包、沙律、飯糰，餐廳在非用餐時間會變作common area讓住客使用。

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奈良近JR酒店 奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)
離JR奈良站僅3分鐘（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)
餐廳會變作common area讓住客使用（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)
床邊有大窗口作採光（Agoda.com）
奈良近JR酒店 奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)
有齊電視、雪櫃、梳妝鏡（Agoda.com）

奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)

地址：Sanjo-cho 321-3, 奈良

交通：JR奈良站步行3分鐘

價格：HK$363起／晚（2位成人）

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奈良近JR酒店 奈良康福酒店 (Comfort Hotel Nara)
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（全文完）

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