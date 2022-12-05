一線搜查｜第五針疫苗懶人包　科委會建議3類人接種　打針間距幾耐？強制打二價疫苗？

第五針疫苗甚麼人需要打？可以選擇二價疫苗嗎？日前，衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團開會後，建議3類人士可按個人需要接種第五針疫苗。雖然政府暫時仍未更新接種第五劑疫苗的指引，想打的市民仍需待政府最新公布，不過以下接種第五針的條件，可供有意接種的市民參考一下。

衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團開會，建議3類人士可按個人需要接種第五針疫苗。（政府新聞處）

政府早於5月宣佈，未曾受感染的18至59歲人士，不論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可因應個人需要而選擇接種第四劑新冠疫苗。

由於疫苗所提供的保護效能會隨著時間而減少，日前，衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團開會，討論並發出有關本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，認為18歲以上成人、安老院舍和殘疾人士院舍院友及免疫力弱人士，可按個人需要接種第五針疫苗，惟接種間距和安排各有不同，詳情如下：

專家建議，3類人士可按個人需要接種第五針疫苗，惟接種間距和安排各有不同。（政府新聞處）

3類人建議接種第五劑疫苗

1. 安老院舍和殘疾人士院舍院友

已接種四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染的安老院舍和殘疾人士院舍院友，可因應個人需要，再額外接種多一劑疫苗。另外，專家比較建議院友接種二價疫苗，不過院友最終亦可根據個人意願，決定接種二價疫苗或原始病毒株疫苗。

專家比較建議院友接種二價疫苗，不過院友最終亦可根據個人決定而接種二價疫苗或原始病毒株疫苗。（freepik）

2. 18歲或以上免疫力弱人士

免疫力低且年滿18歲以上的人士，如已接種第四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染，可因應個人需要，在完成最後一次接種或康復後三個月，再額外接種多一劑疫苗。

免疫力低而且年滿18歲以上的人士，可因應個人需要，再額外接種多一劑疫苗。（freepik）

3. 18歲以上成人

如已接種第四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染的18歲以上成人，可因應個人需要，在完成最後一次接種或康復後六個月，再額外接種多一劑疫苗。

如已接種第四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染的18歲以上成人，可因應個人需要，再額外接種多一劑疫苗。（freepik）

何時可接種第五劑疫苗？

有意接種第五針的人士要注意，政府暫時仍未更新接種第五劑疫苗的指引，所以有關第五針的具體實行日子，仍有待政府公佈。

以下為政府現時（截至11月26日）的新冠疫苗接種建議，各個年齡組別及選擇接種科興或復必泰疫苗的安排均有不同，詳情見下表：

（衛生署）

二價疫苗是甚麼？

另外，政府日前亦宣佈，由12月1日開始，市民可接種復必泰二價疫苗。如第四劑接種復必泰疫苗的人士，則可自行選擇二價疫苗或原始株疫苗，到底二價疫苗是甚麼？與原始株疫苗有甚麼不同？有副作用嗎？詳情可參閱 👉🏻復必泰二價疫苗懶人包

（全文完）

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