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一線搜查｜第五針疫苗懶人包　科委會建議3類人接種　打針間距幾耐？強制打二價疫苗？
一線搜查｜第五針疫苗懶人包　科委會建議3類人接種　打針間距幾耐？強制打二價疫苗？

第五針疫苗甚麼人需要打？可以選擇二價疫苗嗎？日前，衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團開會後，建議3類人士可按個人需要接種第五針疫苗雖然政府暫時仍未更新接種第五劑疫苗的指引，想打的市民仍需待政府最新公布，不過以下接種第五針的條件，可供有意接種的市民參考一下。

一線搜查｜第五針疫苗懶人包　3類人建議接種　一文睇清打針間距＋注意事項
衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團開會，建議3類人士可按個人需要接種第五針疫苗。（政府新聞處）

政府早於5月宣佈，未曾受感染的18至59歲人士，不論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可因應個人需要而選擇接種第四劑新冠疫苗。

由於疫苗所提供的保護效能會隨著時間而減少，日前，衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團開會，討論並發出有關本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議，認為18歲以上成人、安老院舍和殘疾人士院舍院友及免疫力弱人士，可按個人需要接種第五針疫苗，惟接種間距和安排各有不同，詳情如下：

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專家建議，3類人士可按個人需要接種第五針疫苗，惟接種間距和安排各有不同。（政府新聞處）

3類人建議接種第五劑疫苗

1. 安老院舍和殘疾人士院舍院友

已接種四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染的安老院舍和殘疾人士院舍院友，可因應個人需要，再額外接種多一劑疫苗。另外，專家比較建議院友接種二價疫苗，不過院友最終亦可根據個人意願，決定接種二價疫苗或原始病毒株疫苗。

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專家比較建議院友接種二價疫苗，不過院友最終亦可根據個人決定而接種二價疫苗或原始病毒株疫苗。（freepik）

2. 18歲或以上免疫力弱人士

免疫力低且年滿18歲以上的人士，如已接種第四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染，可因應個人需要，在完成最後一次接種或康復後三個月，再額外接種多一劑疫苗。

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免疫力低而且年滿18歲以上的人士，可因應個人需要，再額外接種多一劑疫苗。（freepik）

3. 18歲以上成人

如已接種第四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染的18歲以上成人，可因應個人需要，在完成最後一次接種或康復後六個月，再額外接種多一劑疫苗。

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如已接種第四劑疫苗／已接種三劑並曾受感染的18歲以上成人，可因應個人需要，再額外接種多一劑疫苗。（freepik）

何時可接種第五劑疫苗？

有意接種第五針的人士要注意，政府暫時仍未更新接種第五劑疫苗的指引，所以有關第五針的具體實行日子，仍有待政府公佈。

以下為政府現時（截至11月26日）的新冠疫苗接種建議，各個年齡組別及選擇接種科興或復必泰疫苗的安排均有不同，詳情見下表：

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（衛生署）

二價疫苗是甚麼？

另外，政府日前亦宣佈，由12月1日開始，市民可接種復必泰二價疫苗。如第四劑接種復必泰疫苗的人士，則可自行選擇二價疫苗或原始株疫苗，到底二價疫苗是甚麼？與原始株疫苗有甚麼不同？有副作用嗎？詳情可參閱 👉🏻復必泰二價疫苗懶人包

（全文完）

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甚麼人可接種第五劑疫苗？

專家認為18歲以上成人、安老院舍和殘疾人士院舍院友及免疫力弱…詳情

何時可接種第五劑疫苗？

有意接種第五針的人士要注意，政府暫時仍未更新接種第五劑…詳情

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