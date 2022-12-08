一線搜查｜不滿的士司機無戴口罩　乘客爆粗狂罵：乞衣都不如　網民讚司機高EQ

的士司機無戴口罩被狂罵！近日網上流傳一條車Cam片段，有的士司機因為獨自在車廂駕駛時無戴口罩，被車上乘客大罵「乞衣都不如」，期間更教導身邊兒子「第時無嘢做都唔好揸的士」。片段惹來網民熱議，有人批評該名乘客是「西客」，亦有少數人力撐乘客有理，認為疫情下要時刻做好防疫。根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》條例，任何人士身處公共交通工具上時，均須一直佩戴口罩。

的士司機無戴口罩被狂轟（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

的士司機無戴口罩被狂轟（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

乘客上車即要求開窗：你除咗口罩啊嘛

有網民在Facebook群組「香港江湖日報之ON9限定 2.0」發布一條影片，從片中可見，有一家三口乘搭的士，男乘客上車即要求司機開窗：「開窗啦司機，你除咗口罩啊嘛！」司機解釋見到有客上車已戴回口罩，但男乘客續說：「你頭先咪除咗囉！」並要求司機再次開窗。

後來司機詢問乘客去哪裡，男乘客回答火炭，然後司機嘀咕：「好似搵交鬧咁。」乘客回答：「我唔係搵交鬧，我最憎人呢，開工時間嚟架嘛，你係有權要戴（口罩）㗎嘛！」司機回應指：「無人喺架車度我可以唔戴架喎。」男乘客就說：「你呢啲咪就賤格囉，我唔係搵交鬧，我係專登XX啲衰X人。」

男乘客上車即要求司機開窗（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

司機被轟：你呢啲咪賤格囉（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

男乘客指自己不是想吵架。（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

司機被轟乞衣都不如

在兩人爭執之際，男乘客的兒子指：「老豆你扣錯咗我嗰個（安全帶）。」男乘客指責：「係咩？車都衰啲，人又衰。」然後教導兒子：「第時無嘢做都唔好揸的士。」司機說：「係啊，做乞衣好過。」男乘客回應：「係啊做乞衣啊，呢啲乞衣都不如。」

司機被轟乞衣都不如（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

男乘客自稱「去過青山冧過幾個」

司機將乘客一家駛到迴旋處，但男乘客仍未說出自己想去哪裡：「唔知，再轉個圈。」女乘客隨即補充：「迴旋處轉右，我要去嗰個方向，我一陣間再話（目的地）畀你聽，好無？」司機指：「我都要知去邊度先揸到㗎。」男乘客說：「你聽X我哋指示啦！」

最後到達目的地時，男乘客說：「唔好畀錢佢啊，呢啲人咁賤格，畀2蚊佢好喇，認X住佢個X樣。」更表示自己曾殺過人：「我有精神病，我去X過青山冧X過幾個，你執X到啦。」最後影片結束。

男乘客不願付錢（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

表示只肯付$2（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

自稱有精神病（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

表示自己曾殺過人（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

網民：的士佬好波，EQ好高

片段惹來網民熱議，不少人都認為乘客是西客：「個仔唔好揸的士，唔通學你咁做西客好咩。」有人大讚的士司機EQ高「的士佬好波，EQ好高」、「好佩服個司機，好少可咁好EQ」。亦有一些網民力撐乘客，指疫情下要時刻做好防疫：「疫情反覆唔戴緊係驚」。

片段惹來網民熱議（香港江湖日報之ON9限定 2.0＠FB）

防疫條例：身處公共交通工具均須佩戴口罩

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下強制佩戴口罩要求，任何人登上或身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，均須一直佩戴口罩。

（全文完）