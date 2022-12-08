一線搜查 ︳天文台料下周三轉冷！消委會12款高分羽絨、絲棉被　$249買到又平又保暖

下星期又凍！天文台預測下周三（14日）再轉冷，一連三日最低氣溫僅14度，其中三區更低見10度。保暖內衣、羽絨被及絲棉被等，又是時候出動！消委會曾測試市面上25款羽絨被、絲棉被及人造纖維被，當中有14款為評分較高，獲4.5分以上，即睇那款性價比最高、最保暖。
下周三轉冷 一連三日14度
天文台指，受東北季候風補充影響，下周中後期華南地區天氣相當清涼。根據天文台未來九天天氣預報，下周三（14日）至下周五（16日），一連三日最低氣溫僅14度。而按天文台自動分區天氣預報顯示，下周四（15日）早上6時，各區氣溫全部15度或以下，其中上水、打鼓嶺及石崗更低見10度，大家記得注意保暖。
消委會測試25款雙人被
不想冷得無法入睡，就要準備好厚被了！消委會曾測試市面上25款雙人被，當中包括10款屬人造纖維、6款聲稱全絲棉被及9款羽絨被，價錢由$229至$2280不等。而3類被中都分別有保暖程度獲5分的樣本，詳見下表：
|【人造纖維被】
|夢麗詩 Monise 羽棉被 (5斤) Feather Quilt
|【全絲棉被】
|金雙喜 Golden Double Happiness 100%特級純真絲棉被 (5斤)
|【羽絨被】
|BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
|K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
除了保暖程度，洗濯表現都十分重要。由於不是全部被都可以洗，消委會提醒要留意製造商提供的護理標籤，了解是否可洗。而高質量的被，在洗濯後應能保持原樣，不會「縮水」和填料不會糾纏一團，以免影響保暖和舒適度。
多款樣本洗濯表現較遜色
而在是次測試中，有部分樣本的洗濯表現較遜色，例如在人造纖維被中，「FRATTINI」、「ESPRIT home」及 「蓓莎」3個牌子的樣本，經洗濯後出現填料不平均，部分變厚，部分變薄，有機會影響保暖程和舒適度。此外，其中3款羽絨被樣本「縮水」程度亦較多，分別為「BIG」、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」及「夢麗詩」。
消委會亦提醒，想被子耐用又保暖，可減少洗濯次數，因每次洗濯或多或少都對被的性能造 成損害，若要避免沾污被袋，平時可加被套使用，勤換被套以保持被子清潔乾淨。
12款高評分人造纖維被、全絲棉被、羽絨被
綜合各項測試項目的表現，以下12款為消委會評分較高，獲4.5分以上的人造纖維被、全絲棉被、羽絨被。當中售價最便宜為「FRATTINI」，只需$249，而且保暖程度亦獲4.5分，性價比十分高！
【人造纖維被】
1. HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt
2. FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt
3. ESPRIT home Synthetic Quilts
4. 雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt
【全絲棉被】
5. 雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)
6. 絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007
【羽絨被】
7. BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
8. Natural Home 90% White Goose Down Comforter
9. K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
10. SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)
11. BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)
12. CASABLANCA Down Quilt (70%)
＊由於此為消委會2004年之測試報告，部分產品現時可能或已停售／更新，購買前最好先向有關店舖查詢。
免費電視77台《一線搜查》
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（午夜12時於免費電視 78台 重播）
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