一線搜查 ︳天文台料下周三轉冷！消委會12款高分羽絨、絲棉被　$249買到又平又保暖

下星期又凍！天文台預測下周三（14日）再轉冷，一連三日最低氣溫僅14度，其中三區更低見10度。保暖內衣、羽絨被及絲棉被等，又是時候出動！消委會曾測試市面上25款羽絨被、絲棉被及人造纖維被，當中有14款為評分較高，獲4.5分以上，即睇那款性價比最高、最保暖。

消委會曾測試市面上25款羽絨被、絲棉被及人造纖維被。（freepik）

下周三轉冷 一連三日14度

天文台指，受東北季候風補充影響，下周中後期華南地區天氣相當清涼。根據天文台未來九天天氣預報，下周三（14日）至下周五（16日），一連三日最低氣溫僅14度。而按天文台自動分區天氣預報顯示，下周四（15日）早上6時，各區氣溫全部15度或以下，其中上水、打鼓嶺及石崗更低見10度，大家記得注意保暖。

根據天文台未來九天天氣預報，下周三（14日）起，一連三日最低氣溫僅14度。（天文台）

下周四（15日）早上6時，上水、打鼓嶺及石崗更低見10度。（天文台）

消委會測試25款雙人被

不想冷得無法入睡，就要準備好厚被了！消委會曾測試市面上25款雙人被，當中包括10款屬人造纖維、6款聲稱全絲棉被及9款羽絨被，價錢由$229至$2280不等。而3類被中都分別有保暖程度獲5分的樣本，詳見下表：

【人造纖維被】 夢麗詩 Monise 羽棉被 (5斤) Feather Quilt 【全絲棉被】 金雙喜 Golden Double Happiness 100%特級純真絲棉被 (5斤) 【羽絨被】 BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

3類被都有保暖程度獲5分的牌子，例如：夢麗詩、金雙喜等。（freepik）

除了保暖程度，洗濯表現都十分重要。由於不是全部被都可以洗，消委會提醒要留意製造商提供的護理標籤，了解是否可洗。而高質量的被，在洗濯後應能保持原樣，不會「縮水」和填料不會糾纏一團，以免影響保暖和舒適度。

多款樣本洗濯表現較遜色

而在是次測試中，有部分樣本的洗濯表現較遜色，例如在人造纖維被中，「FRATTINI」、「ESPRIT home」及 「蓓莎」3個牌子的樣本，經洗濯後出現填料不平均，部分變厚，部分變薄，有機會影響保暖程和舒適度。此外，其中3款羽絨被樣本「縮水」程度亦較多，分別為「BIG」、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」及「夢麗詩」。

由於不是全部被都可以洗，消委會提醒要留意製造商提供的護理標籤，了解是否可洗。（freepik）

消委會亦提醒，想被子耐用又保暖，可減少洗濯次數，因每次洗濯或多或少都對被的性能造 成損害，若要避免沾污被袋，平時可加被套使用，勤換被套以保持被子清潔乾淨。

12款高評分人造纖維被、全絲棉被、羽絨被

綜合各項測試項目的表現，以下12款為消委會評分較高，獲4.5分以上的人造纖維被、全絲棉被、羽絨被。當中售價最便宜為「FRATTINI」，只需$249，而且保暖程度亦獲4.5分，性價比十分高！

【人造纖維被】

1. HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt

HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt

2. FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt

FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt

3. ESPRIT home Synthetic Quilts

ESPRIT home Synthetic Quilts

4. 雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt

雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt

【全絲棉被】

5. 雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)

雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)

6. 絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007

絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007

【羽絨被】

7. BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

8. Natural Home 90% White Goose Down Comforter

Natural Home 90% White Goose Down Comforter

9. K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

10. SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)

SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)

11. BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)

BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)

12. CASABLANCA Down Quilt (70%)

CASABLANCA Down Quilt (70%)

＊由於此為消委會2004年之測試報告，部分產品現時可能或已停售／更新，購買前最好先向有關店舖查詢。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）