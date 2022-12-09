一線搜查丨港媽西九搭巨型帳篷野餐　網民批自私　中3大條件或變非法露營

西九文化區是近年大熱的野餐好去處，不少人在假日都會帶同美食、帳篷去露營。不過最近有網民在Facebook群組貼出一張照片，指有人在西九草地紮起巨型帳篷，大批網民見到後批評事主行為自私，質疑是否觸犯法例。《有線生活》正向西九官方查詢。

有人在西九草地紮起巨型帳篷（香港風景攝影會＠FB）

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港媽西九草地搭巨型帳篷野餐

日前，有網民在Facebook群組「香港風景攝影會」以「獨大」為題，貼出一張照片。照片可見，有一群野餐人士在草地搭起巨型帳篷，該帳篷為一個390cm長、400cm闊、220cm高的紗網客廳帳。同時亦有網民貼出另一角度的照片，可見營裡除了有大人外，還有幾名嬰幼兒，而且帳篷周圍更掛上聖誕裝飾及氣球，地上有黃色野餐墊，相信他們佔地面積不少。

有網民貼出另一角度的照片，可見帳篷佔地面積不少。（香港風景攝影會＠FB）

掛上聖誕裝飾及氣球。（香港風景攝影會＠FB）

有人指在前一天晚上已見到帳篷。（香港風景攝影會＠FB）

網民批評：非常自私自大

帖文一出即引起網民熱議，不少人都留言批評事主自私，並質疑此做法是否已觸犯法例：「是否過份佔用公共空間， 如果每個營都好似你咁大， 就變咗好似劏房林立，非常自私，自大」、「都好離譜下，草地起個營，風景即刹停」、「我見好多公園都有，但冇人執法」。

但亦有網民認為事主行為並無不妥：「有冇同我一樣，覺得冇乜問題」、「其實多人玩咁又唔覺有咩問題啵」、「可能我冇興趣去紥營呢類嘢，所以又唔覺有咩問題，紥都唔會紥一世，最多幾日」。

網民批評事主行為非常自私自大。（西九官網）

西九：現時並無限制帳篷大小

西九官網列明，任何人未獲書面准許，不得紮營露宿。《有線生活》編輯以市民身份向西九查詢，職員回覆指，現時無規定去限制帳篷大小，不過市民要遵守政府社交距離，另外不可以使用營釘。除非獲官方批准，否則不可以在此過夜，管理員見到會勸告。

假日的西九文化區，有不少人前來紮營。（istock）

漁護署：營區外露營或犯法

漁護署資料顯示，香港郊野公園現設有41個露營地點，當中並沒有包括西九文化區。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在特定營區外露營、建立帳幕或臨時遮蔽物，最高會被罰款2,000元及監禁3個月。

（全文完）

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