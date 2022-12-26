返回
按輸入鍵開始搜尋
北海道星野酒店6間推介　全新開幕／滑雪度假／溫泉／觀賞雲海　最平$170起
北海道星野酒店6間推介　全新開幕／滑雪度假／溫泉／觀賞雲海　最平$170起

北海道星野酒店｜星野集團是日本高級酒店代表，遍佈東京大阪沖繩等城市，旗下擁有5大定位不同的品牌，包括奢華酒店「虹夕諾雅 」﹑溫泉酒店「界」﹑度假酒店「RISONARE」﹑都市觀光酒店「OMO」、青年旅館「BEB」。《有線生活》整合了6間北海道星野酒店，有些主打優美風景，有些則交通方便，即看下文。

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
8間北海道星野酒店（unsplash＠Stephen Fang）

目錄：

  1. 界 波羅多（KAI Poroto）—湖景下享受養生美人湯
  2. Tomamu The Tower—看雲海兼盡享滑雪樂趣
  3. Risonare Tomamu—日高山脈下滑雪度假
  4. OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）—歐式古典風
  5. OMO5小樽（OMO5 Otaru）—復古港都
  6. OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）—吃喝玩樂不夜城

星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）——湖景下享受養生美人湯

酒店座落四季如畫的北海道白老町・波羅多湖畔，所有客房都能一覽湖光美景，此外，住客可在錐形湯屋享受稀有的「植物性褐炭溫泉」。該溫泉採用了世界罕見的美人湯，含有豐富的植物有機物，有助新陳代謝，去除老舊角質，最適合養生。客房共有4種房型，每間都參考北海道原住民「愛努族」的家屋所打造，中央擺著四角形的「爐」桌子，相當有特色。

查看 界 波多羅優惠：【Trip.com】

星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）旅館座落在北海道白老町・波羅多湖畔
旅館座落在北海道白老町・波羅多湖畔（星野集團官網）
星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）錐形湯屋享受稀有「植物性褐炭溫泉」
錐形湯屋享受稀有「植物性褐炭溫泉」（星野集團官網）
星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）每間房都參考愛努民族的家屋所打造
每間房都參考愛努民族的家屋所打造（星野集團官網）
星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）所有客房都能一覽湖光美景
所有客房都能一覽湖光美景（星野集團官網）
星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）客房共有4種房型
客房共有4種房型（星野集團官網）

界 波羅多（KAI Poroto）：

地址：1-1018-94 Wakakusa, Shiraoi, Hokkaido 059-0902
交通：新千歲機場出發車程 40 分鐘
價格：HK$1,080起／晚（2位成人）

立即預訂 界 波多羅優惠：【Trip.com】

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
只供參考，價格以訂房時為準（星野集團官網）
Klook.com

更多北海道酒店：

星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower——看雲海兼盡享滑雪樂趣

酒店位於星野度假村，夏季能眺望雲海，冬季能到滑雪場盡享滑雪樂趣，同時它亦是著名日劇《白色之戀》拍攝地。兩棟36層高的大樓共有521間客房，每間面積均達25平方米以上，此外，度假村設高爾夫球場、室內人造衝浪泳池、愛絲冰城、露天溫浴設施等，適合想全日留在酒店的旅客。酒店交通相當便利，住客可隨時前往村內各處，一樓TOWER SHOP陳列了琳琅滿目的紀念品，想吃東西則可以到緊鄰餐廳街「森林街」。

查看Tomamu The Tower優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower　度假村位於北海道Tomamu地區
度假村位於北海道Tomamu地區（星野集團官網）
星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower　房面積均達25平方米以上
房面積均達25平方米以上（星野集團官網）
星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower　家庭五人房
家庭五人房（星野集團官網）
星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower　冬季能到滑雪場盡享滑雪樂趣
冬季能到滑雪場盡享滑雪樂趣（星野集團官網）
星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower　室內人造衝浪泳池
室內人造衝浪泳池（星野集團官網）

Tomamu The Tower：

地址：Nakatomamu, Shimukappu-mura, Yuufutsu-gun, Hokkaido, 079-2204
交通：JR「Tomamu站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$1,738起／晚（2位成人）

立即預訂Tomamu The Tower優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
只供參考，價格以訂房時為準（trip.com）

星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu——日高山脈下滑雪度假

同樣位於星野度假村的Risonare Tomamu環境安靜隱密，每層樓只有4間套房，而每間面積都在100平方米以上，空間十分寬闊。酒店分為南北館，大堂設有壁爐，晚上燒起柴火非常溫暖，北館有滑雪器材及滑雪場出口，想滑雪的朋友可入住北館。房間有巨型按摩浴缸及桑拿，窗外則是大片雪景，視野一級棒。

查看星野度假村Risonare Tomamu優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu　環境安靜隱密
Risonare Tomamu環境安靜隱密（trip.com）
星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu　Design Suite Room供5人入住
Design Suite Room供5人入住（星野集團官網）
星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu　Cloud Suite Room供3人入住
Cloud Suite Room供3人入住（星野集團官網）
星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu　Skiers Suite供4人入住
Skiers Suite供4人入住（星野集團官網）
星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu　巨型按摩浴缸配窗外雪景
巨型按摩浴缸配窗外雪景（星野集團官網）

Tomamu The Tower：

地址：Naka-Tomamu Shimukappu Yufutsu Hokkaido JAPAN 〒079-2204
交通：JR「Tomamu站」轉乘免費接駁巴士
價格：HK$2,028起／晚（2位成人）

立即預訂星野度假村Risonare Tomamu優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
只供參考，價格以訂房時為準（星野集團官網）
Klook.com

更多北海道酒店：

星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）——歐式古典風

酒店以歐式華麗古典風格為主，大門有復古紅磚牆、雕花石椅和北海道獨有的白樺樹，大廳設有書籍隧道收藏旭川文化書本，坐著閱讀絕對是一種享受。酒店是旭川一帶最高的建築物，10樓以上可俯瞰市景，房型除了有簡約的粉色客房外，還有遍佈企鵝玩偶的「企鵝房」、滿滿北極熊玩偶的「北極熊房」、配備優雅擺設的套房等，相信女生及小朋友看到一定很興奮。

查看OMO7 旭川優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）酒店以歐式華麗古典風格為主
酒店以歐式華麗古典風格為主（星野集團官網）
星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）書籍隧道收藏旭川文化書本
書籍隧道收藏旭川文化書本（星野集團官網）
星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）滿滿北極熊玩偶的「北極熊房」
滿滿北極熊玩偶的「北極熊房」（星野集團官網）
星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）配備優雅擺設的套房
配備優雅擺設的套房（星野集團官網）
星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）設有大浴場
設有大浴場（星野集團官網）

OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）：

地址：9 Rokujo, Asahikawa-shi, Hokkaido, Japan 070-0036
交通：電車「旭川站」步行約13分鐘
價格：HK$328起／晚（2位成人）

立即預訂OMO7 旭川：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
只供參考，價格以訂房時為準（星野集團官網）
Klook.com

星野北海道酒店5丨OMO5小樽（OMO5 Otaru）——復古港都

酒店由1933年建造的「舊商工會議所」翻新而成，內部復古懷舊、精緻優雅，大廳擺放許多音樂盒，住客也可以借回房間細心欣賞。酒店提供92間客房，可供1至4人入住，並設有免費大浴場及桑拿，無論情侶、親子、女子旅行都很適合。高級客房擁有高窗設計，設置了寬敞舒適的130公分床，而團體或家庭住客則可選擇三床房。

查看OMO5 小樽優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

星野北海道酒店5丨OMO5小樽（OMO5 Otaru）由1933年建造的「舊商工會議所」翻新而成
由1933年建造的「舊商工會議所」翻新而成（星野集團官網）
星野北海道酒店5丨OMO5小樽（OMO5 Otaru）免費大浴場及桑拿
免費大浴場及桑拿（星野集團官網）
星野北海道酒店5丨OMO5小樽（OMO5 Otaru）住客可借音樂盒回房間
住客可借音樂盒回房間（星野集團官網）
星野北海道酒店5丨OMO5小樽（OMO5 Otaru）團體或家庭住客可選擇三床房
團體或家庭住客可選擇三床房（星野集團官網）

OMO5小樽（OMO5 Otaru）：

地址：北海道小樽市色內1-6-31 047-0031
交通：JR小樽站徒步約9分鐘
價格：HK$283起／晚（2位成人）

立即預訂OMO5 小樽優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
只供參考，價格以訂房時為準（星野集團官網）

星野北海道酒店6丨OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）——吃喝玩樂不夜城

酒店位於札幌市中心，以「都市觀光」為概念，主打附近多達3,500餐廳，酒店職員會免費為客人介紹附近的海鮮及壽司名店，讓大家深入感受當地美食，另外更開辦「薄野梯子酒之旅」，帶大家走遍薄野老店。酒店分為3種房型，包括高級雙床房、雙人房間、以及三人房間，面積最少15.2平方米，比同等級酒店大，想體驗札幌繁華生活就要選這間。

查看OMO3 札幌薄野優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

星野北海道酒店6丨OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）酒店位於札幌市中心
酒店位於札幌市中心（星野集團官網）
星野北海道酒店6丨OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）面積最少15.2平方米
面積最少15.2平方米（星野集團官網）
星野北海道酒店6丨OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）酒店提供高級雙床房及雙人房
酒店提供高級雙床房及雙人房（星野集團官網）

OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）：

地址：北海道札幌市中央區南五條西6-14-1 064-0805
交通：地鐵「薄野站」4號出口步行5分鐘
價格：HK$170起／晚（2位成人）

立即預訂OMO3 札幌薄野：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

日本北海道6間星野集團酒店　全新開幕／滑雪／浸溫泉　最平$170起
只供參考，價格以訂房時為準（星野集團官網）
Klook.com

（全文完）

有線生活
北海道Outlet攻略｜札幌北廣島＋千歲　12大必買品牌　LE CREUSET、Nike波鞋｜附交通方式
北海道8間酒店必住一次　滑雪住宿／露天溫泉／日式旅館／一泊二食／星野旗下
星野集團旗下有甚麼酒店？

旗下擁有5大定位不同的品牌，包括奢華酒店「虹夕諾雅 」﹑溫泉酒店「界」﹑度假酒店「RISONARE」﹑都市觀光酒店「OMO」、青年旅館「BEB」。詳情

星野度假村有甚麼好玩？

度假村設高爾夫球場、室內人造衝浪泳池、愛絲冰城、露天溫浴設施等。詳情

上一條影片 CBA　深圳121:104上海
下一條影片 漢榮書局｜屹立逾半世紀除夕結業　推車仔做到「入舖」　負責人：當搵唔到書或會記起我哋
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水　否則噴「毒霧」　吸入後可致肺炎　K Kwong教7大安全貼士
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
2022年12月19日