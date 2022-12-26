北海道星野酒店6間推介　全新開幕／滑雪度假／溫泉／觀賞雲海　最平$170起

北海道星野酒店｜星野集團是日本高級酒店代表，遍佈東京、大阪、沖繩等城市，旗下擁有5大定位不同的品牌，包括奢華酒店「虹夕諾雅 」﹑溫泉酒店「界」﹑度假酒店「RISONARE」﹑都市觀光酒店「OMO」、青年旅館「BEB」。《有線生活》整合了6間北海道星野酒店，有些主打優美風景，有些則交通方便，即看下文。

8間北海道星野酒店（unsplash＠Stephen Fang）

目錄：

星野北海道酒店1丨界 波羅多（KAI Poroto）——湖景下享受養生美人湯

酒店座落四季如畫的北海道白老町・波羅多湖畔，所有客房都能一覽湖光美景，此外，住客可在錐形湯屋享受稀有的「植物性褐炭溫泉」。該溫泉採用了世界罕見的美人湯，含有豐富的植物有機物，有助新陳代謝，去除老舊角質，最適合養生。客房共有4種房型，每間都參考北海道原住民「愛努族」的家屋所打造，中央擺著四角形的「爐」桌子，相當有特色。

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旅館座落在北海道白老町・波羅多湖畔（星野集團官網）

錐形湯屋享受稀有「植物性褐炭溫泉」（星野集團官網）

每間房都參考愛努民族的家屋所打造（星野集團官網）

所有客房都能一覽湖光美景（星野集團官網）

客房共有4種房型（星野集團官網）

界 波羅多（KAI Poroto）：

地址：1-1018-94 Wakakusa, Shiraoi, Hokkaido 059-0902

交通：新千歲機場出發車程 40 分鐘

價格：HK$1,080起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準（星野集團官網）

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星野北海道酒店2丨Tomamu The Tower——看雲海兼盡享滑雪樂趣

酒店位於星野度假村，夏季能眺望雲海，冬季能到滑雪場盡享滑雪樂趣，同時它亦是著名日劇《白色之戀》拍攝地。兩棟36層高的大樓共有521間客房，每間面積均達25平方米以上，此外，度假村設高爾夫球場、室內人造衝浪泳池、愛絲冰城、露天溫浴設施等，適合想全日留在酒店的旅客。酒店交通相當便利，住客可隨時前往村內各處，一樓TOWER SHOP陳列了琳琅滿目的紀念品，想吃東西則可以到緊鄰餐廳街「森林街」。

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度假村位於北海道Tomamu地區（星野集團官網）

房面積均達25平方米以上（星野集團官網）

家庭五人房（星野集團官網）

冬季能到滑雪場盡享滑雪樂趣（星野集團官網）

室內人造衝浪泳池（星野集團官網）

Tomamu The Tower：

地址：Nakatomamu, Shimukappu-mura, Yuufutsu-gun, Hokkaido, 079-2204

交通：JR「Tomamu站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$1,738起／晚（2位成人）

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星野北海道酒店3丨Risonare Tomamu——日高山脈下滑雪度假

同樣位於星野度假村的Risonare Tomamu環境安靜隱密，每層樓只有4間套房，而每間面積都在100平方米以上，空間十分寬闊。酒店分為南北館，大堂設有壁爐，晚上燒起柴火非常溫暖，北館有滑雪器材及滑雪場出口，想滑雪的朋友可入住北館。房間有巨型按摩浴缸及桑拿，窗外則是大片雪景，視野一級棒。

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Risonare Tomamu環境安靜隱密（trip.com）

Design Suite Room供5人入住（星野集團官網）

Cloud Suite Room供3人入住（星野集團官網）

Skiers Suite供4人入住（星野集團官網）

巨型按摩浴缸配窗外雪景（星野集團官網）

Tomamu The Tower：

地址：Naka-Tomamu Shimukappu Yufutsu Hokkaido JAPAN 〒079-2204

交通：JR「Tomamu站」轉乘免費接駁巴士

價格：HK$2,028起／晚（2位成人）

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更多北海道酒店：

星野北海道酒店4丨OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）——歐式古典風

酒店以歐式華麗古典風格為主，大門有復古紅磚牆、雕花石椅和北海道獨有的白樺樹，大廳設有書籍隧道收藏旭川文化書本，坐著閱讀絕對是一種享受。酒店是旭川一帶最高的建築物，10樓以上可俯瞰市景，房型除了有簡約的粉色客房外，還有遍佈企鵝玩偶的「企鵝房」、滿滿北極熊玩偶的「北極熊房」、配備優雅擺設的套房等，相信女生及小朋友看到一定很興奮。

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酒店以歐式華麗古典風格為主（星野集團官網）

書籍隧道收藏旭川文化書本（星野集團官網）

滿滿北極熊玩偶的「北極熊房」（星野集團官網）

配備優雅擺設的套房（星野集團官網）

設有大浴場（星野集團官網）

OMO7 旭川（OMO7 Asahikawa）：

地址：9 Rokujo, Asahikawa-shi, Hokkaido, Japan 070-0036

交通：電車「旭川站」步行約13分鐘

價格：HK$328起／晚（2位成人）

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星野北海道酒店5丨OMO5小樽（OMO5 Otaru）——復古港都

酒店由1933年建造的「舊商工會議所」翻新而成，內部復古懷舊、精緻優雅，大廳擺放許多音樂盒，住客也可以借回房間細心欣賞。酒店提供92間客房，可供1至4人入住，並設有免費大浴場及桑拿，無論情侶、親子、女子旅行都很適合。高級客房擁有高窗設計，設置了寬敞舒適的130公分床，而團體或家庭住客則可選擇三床房。

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由1933年建造的「舊商工會議所」翻新而成（星野集團官網）

免費大浴場及桑拿（星野集團官網）

住客可借音樂盒回房間（星野集團官網）

團體或家庭住客可選擇三床房（星野集團官網）

OMO5小樽（OMO5 Otaru）：

地址：北海道小樽市色內1-6-31 047-0031

交通：JR小樽站徒步約9分鐘

價格：HK$283起／晚（2位成人）

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星野北海道酒店6丨OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）——吃喝玩樂不夜城

酒店位於札幌市中心，以「都市觀光」為概念，主打附近多達3,500餐廳，酒店職員會免費為客人介紹附近的海鮮及壽司名店，讓大家深入感受當地美食，另外更開辦「薄野梯子酒之旅」，帶大家走遍薄野老店。酒店分為3種房型，包括高級雙床房、雙人房間、以及三人房間，面積最少15.2平方米，比同等級酒店大，想體驗札幌繁華生活就要選這間。

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酒店位於札幌市中心（星野集團官網）

面積最少15.2平方米（星野集團官網）

酒店提供高級雙床房及雙人房（星野集團官網）

OMO3 札幌薄野（OMO3 Sapporo Susukino）：

地址：北海道札幌市中央區南五條西6-14-1 064-0805

交通：地鐵「薄野站」4號出口步行5分鐘

價格：HK$170起／晚（2位成人）

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（全文完）