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花灑頭長期不洗污糟過廁所水 細菌恐滲入皮膚 一件物品可殺菌去污
大家每天洗澡都會使用到花灑，但你又知不知道，原來看似乾淨的花灑可能是細菌來源！英國有研究指出，花灑噴頭位置容易累積污垢並成為細菌溫床，長期不洗細菌更多如廁所水，甚至會令含菌的自來水滲入我們的皮膚、頭髮等，造成細菌感染。有專家就於其Facebook專頁分享到，利用一樣物品清潔花灑頭，便可輕鬆去除大部分污漬。
花灑頭長年不洗易藏菌
我們每天洗澡都是為了清洗污垢，但原來從花灑頭流出的乾淨清水可能暗藏細菌。根據英國《鏡報》報道，英國曼徹斯特大學一份研究指出，由於花灑頭經常接觸暖水和潮濕，導致噴頭位置成為水中微粒、細菌和黴菌積聚的主要地方。報告指平均每三個月，花灑噴頭位就會積聚水垢，而沒有清潔的花灑頭含菌量隨時比廁所水更高，而這些含菌自來水甚至會滲入我們的頭髮、皮膚、五官等，增加造成細菌感染的風險。
一個方法有效清潔
花灑是浴室的必備設施，因此定期清潔很重要。台灣家務專家陳映如於其FB專頁建議，可使用「過碳酸鈉」將污垢分解並清潔花灑。過碳酸鈉又俗稱固體雙氧水，是一種無味的白色無機鹽。將過碳酸鈉溶於水中，可形成碳酸鈉和過氧化氫（雙氧水），達至殺菌、漂白、去污漬等功效。
清洗花灑頭5步驟
那麼花灑頭應如何清潔呢？陳映如就教導大家使用以下5個簡單步驟：
- 先在容器內注入500cc的溫熱水（40°C－50°C）
- 於水中加入30公克（約一湯匙）過碳酸鈉並待溶解
- 過碳酸鈉溶解後，將花灑頭放住水中浸泡約30分鐘
- 經過約30分鐘後，可以看到大部分污垢應該已被分解
- 最後用舊牙刷將黏附的污垢刷乾淨便完成
但要注意，過碳酸鈉不可和鹽酸、醋酸類的清潔劑一起混用，而使用前亦應戴上手套避免造成皮膚不適。而使用過碳酸鈉清洗後，若污垢依然無法清走，就應考慮換一個新花灑。
（全文完）