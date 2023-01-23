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大阪、京都5大星野酒店　2分鐘到地鐵／日式旅館／家庭友善／有廚房　必試限定「光與影湯屋」

  • 雪翎
  • 2023年01月23日
大阪、京都5大星野酒店　2分鐘到地鐵／日式旅館／家庭友善／有廚房　必試限定「光與影湯屋」

大阪、京都星野酒店2023｜星野集團是日本高級酒店代表，遍佈東京北海道沖繩等城市，旗下擁有5大定位不同的品牌，包括奢華酒店「虹夕諾雅 」﹑溫泉酒店「界」﹑度假酒店「RISONARE」﹑都市觀光酒店「OMO」、青年旅館「BEB」。《有線生活》整合了5間關西的星野酒店，其中4間位於京都，1間位於大阪，大部份CP值極高，無論二人出遊或一家大細入住也很合適，即看下文。

關西5大星野酒店
關西5大星野酒店（unsplash）

目錄：

  1. 虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）——優雅靜謐的水邊私邸
  2. OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）——體驗祇園日常
  3. OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）——町家川邊漫步
  4. OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——沉浸寺廟整治心靈
  5. OMO7大阪（OMO7 Osaka）——集歡笑與美食於一身

關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）——優雅靜謐的水邊私邸

位於景觀保護區的虹夕諾雅京都沿著溪流而建，住客可以搭船Check in，十分有特色。酒店只有25間房，數量為整個虹夕諾雅系列中最少的，因此淡季也是一房難求。房內許多東西都請來京都職人特意打造，對於家俱的設計和擺放絕對匠心獨運。房內有竹製沙發，與嵐山的竹林相呼應，坐下即可欣賞窗外美景，並增加房間自然光。牆上璧紙全由人手逐個圖案上色，而用的材料是有130年歷史的雕刻木板，另外放置了毛筆、墨硯和紙牌遊戲花札，讓大家充分感受古日本。

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關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）虹夕諾雅京都位於景觀保護區
虹夕諾雅京都位於景觀保護區（星野官網）
關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）住客需要搭船Check in
住客需要搭船Check in（星野官網）
關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）房內竹製沙發與嵐山的竹林相呼應
房內竹製沙發與嵐山的竹林相呼應（星野官網）
關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）眼前是如畫般的自然美景
眼前是如畫般的自然美景（星野官網）
關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）客房保留傳統建築精髓
客房保留傳統建築精髓（星野官網）

虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）：

地址：〒616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2
交通：渡月橋碼頭搭乘迎賓小船
價格：HK$15,746起／晚（2位成人）

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關西星野酒店2丨OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）——體驗祇園日常

酒店位於京都祇園最熱鬧的前門町，以「祇園日常」為概念，把門口打造成宛如門前町茶屋。OMO皆採用自助check in，訂房後會收到QR Code，只要到櫃台掃描即可入住。酒店設有備品自助區，提供牙刷、梳、剃鬚刀等用品，入房前記得先行拿取。京都祗園全館有36間客房，共7種房型，其中「茶之間」系列附有客廳及廚房，適合3至6人家庭，溫馨感十足。

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關西星野酒店2丨OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）「茶之間」系列適合3至6人家庭
「茶之間」系列適合3至6人家庭（星野官網）
關西星野酒店2丨OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）備有梳化空間的雙床客房
備有梳化空間的雙床客房（星野官網）
關西星野酒店2丨OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）附有客廳及廚房
附有客廳及廚房（trip.com）
關西星野酒店2丨OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）浴室、廁所為乾濕分離
浴室、廁所為乾濕分離（trip.com）

OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）：

地址：〒605-0073　京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288
交通：京阪電車「祇園四条站」步行6分鐘、巴士「祇園站」步行1分鐘
價格：HK$1,321起／晚（2位成人）

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Klook.com

關西星野酒店3丨OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）——町家川邊漫步

酒店地理位置十分方便，除了有許多百貨和藥妝店，還鄰近觀光景點「高瀨川」和「鴨川」，方便計劃都市觀光的住客。為了呈現高瀨川小鎮「木屋町」的氛圍，整個OMO base是由木材打造，很有特色。大堂貼上GO-KINJO地圖，標示著員工精選的店家、隱藏景點、百年老店等，十分旅客友善。餐廳旁有一區提供免費茶包和糖果，另外，一樓電梯入口處可以自取牙刷、梳、棉花棒等。房間以溫暖的木材作裝潢，高級客房備有大桌及梳化，供朋友或家人暢聚。

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關西星野酒店3丨OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）整個OMO base是由木材打造
整個OMO base是由木材打造（星野官網）
關西星野酒店3丨OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）雙床房
雙床房（星野官網）
關西星野酒店3丨OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）高級客房備有大桌
高級客房備有大桌（星野官網）
關西星野酒店3丨OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）浴室、廁所為乾濕分離
浴室、廁所為乾濕分離（星野官網）

OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）：

地址：京都府京都市中京區河原町三条上惠比須町434番地1
交通：地鐵京都市政府前站3號出口步行約2分鐘、巴士河原町三條站牌7號出口步行5分鐘
價格：HK$494起／晚（2位成人）

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關西星野酒店4丨OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——沉浸寺廟整治心靈

酒店距離擁有1,200年歷史的世界遺產「東寺」僅8分鐘步行距離，以「心靈的時空旅行」為理念，希望讓住客心靈稍事休息。酒店大堂有2件藝術品，分別為「曼陀羅藝術」及「微笑之牆」，前者是由21尊佛像所構成，後者則運用光影呈現佛祖的溫柔慈祥。住客可在公共大廳OMO base用棒子於沙上寫字，體驗弘法大師的「抄經桌」，沉澱心靈。一樓電梯入口處放有牙刷、棉花棒、梳等用品，也有免費香氛瓶和食夢貘拿用。

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關西星野酒店4丨OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——酒店大堂有「曼陀羅藝術」及「微笑之牆」
酒店大堂有「曼陀羅藝術」及「微笑之牆」（星野官網）
關西星野酒店4丨OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——體驗弘法大師的「抄經桌」
體驗弘法大師的「抄經桌」（星野官網）
關西星野酒店4丨OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——高級雙床房
高級雙床房（星野官網）
關西星野酒店4丨OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——浴室、廁所為乾濕分離
浴室、廁所為乾濕分離（星野官網）

OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）：

地址：京都府京都市南區西九條藏王町11-6 601-8414
交通：JR京都站八條口步行13分鐘、近鐵東寺站步行約2分鐘
價格：HK$435起／晚（2位成人）

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關西星野酒店5丨OMO7大阪（OMO7 Osaka）——集歡笑與美食於一身

酒店以「歡笑與美食之都」為理念，打造充滿大阪魅力的住宿環境，例如住客能跟隨工作人員來一趟「串炸之旅」，或是參加「關西湯頭文化之旅」，另外還有住客限定的「光和影」湯屋。酒店距離JR「新今宮站」只有1分鐘路程，無論去通天閣、天王寺動物園，又或往返關西機場都十分便利。酒店共提供436間客房，有8種房型，容納人數由1至6人不等，是家庭及大班朋友出遊的好選擇。

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關西星野酒店5丨OMO7大阪（OMO7 Osaka）酒店以「歡笑與美食之都」為理念
酒店以「歡笑與美食之都」為理念（Trip.com）
關西星野酒店5丨OMO7大阪（OMO7 Osaka）容納人數最多為6人
容納人數最多為6人（Trip.com）
關西星野酒店5丨OMO7大阪（OMO7 Osaka）是家庭及大班朋友出遊的好選擇
是家庭及大班朋友出遊的好選擇（Trip.com）
關西星野酒店5丨OMO7大阪（OMO7 Osaka）住客限定的「光和影」湯屋
住客限定的「光和影」湯屋（Trip.com）

OMO7大阪（OMO7 Osaka）：

地址：大阪府大阪市浪速區惠美須西3-16-30 556-0003
交通：JR「新今宮站」東口步行1分鐘
價格：HK$2,150起／晚（2位成人）

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（全文完）

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大阪有星野集團酒店嗎？

有一間，是OMO7大阪（OMO7 Osaka）。詳情

酒店名「OMO」代表甚麼？

「OMO」代表都市觀光酒店。詳情

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