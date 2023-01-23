大阪、京都5大星野酒店　2分鐘到地鐵／日式旅館／家庭友善／有廚房　必試限定「光與影湯屋」

大阪、京都星野酒店2023｜星野集團是日本高級酒店代表，遍佈東京、北海道、沖繩等城市，旗下擁有5大定位不同的品牌，包括奢華酒店「虹夕諾雅 」﹑溫泉酒店「界」﹑度假酒店「RISONARE」﹑都市觀光酒店「OMO」、青年旅館「BEB」。《有線生活》整合了5間關西的星野酒店，其中4間位於京都，1間位於大阪，大部份CP值極高，無論二人出遊或一家大細入住也很合適，即看下文。

關西5大星野酒店（unsplash）

目錄：

關西星野酒店1丨虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）——優雅靜謐的水邊私邸

位於景觀保護區的虹夕諾雅京都沿著溪流而建，住客可以搭船Check in，十分有特色。酒店只有25間房，數量為整個虹夕諾雅系列中最少的，因此淡季也是一房難求。房內許多東西都請來京都職人特意打造，對於家俱的設計和擺放絕對匠心獨運。房內有竹製沙發，與嵐山的竹林相呼應，坐下即可欣賞窗外美景，並增加房間自然光。牆上璧紙全由人手逐個圖案上色，而用的材料是有130年歷史的雕刻木板，另外放置了毛筆、墨硯和紙牌遊戲花札，讓大家充分感受古日本。

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虹夕諾雅京都位於景觀保護區（星野官網）

住客需要搭船Check in（星野官網）

房內竹製沙發與嵐山的竹林相呼應（星野官網）

眼前是如畫般的自然美景（星野官網）

客房保留傳統建築精髓（星野官網）

虹夕諾雅 京都（ HOSHINOYA Kyoto）：

地址：〒616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2

交通：渡月橋碼頭搭乘迎賓小船

價格：HK$15,746起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準（Trip.com）

關西星野酒店2丨OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）——體驗祇園日常

酒店位於京都祇園最熱鬧的前門町，以「祇園日常」為概念，把門口打造成宛如門前町茶屋。OMO皆採用自助check in，訂房後會收到QR Code，只要到櫃台掃描即可入住。酒店設有備品自助區，提供牙刷、梳、剃鬚刀等用品，入房前記得先行拿取。京都祗園全館有36間客房，共7種房型，其中「茶之間」系列附有客廳及廚房，適合3至6人家庭，溫馨感十足。

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「茶之間」系列適合3至6人家庭（星野官網）

備有梳化空間的雙床客房（星野官網）

附有客廳及廚房（trip.com）

浴室、廁所為乾濕分離（trip.com）

OMO5京都祇園（OMO5 Kyoto Gion）：

地址：〒605-0073 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288

交通：京阪電車「祇園四条站」步行6分鐘、巴士「祇園站」步行1分鐘

價格：HK$1,321起／晚（2位成人）

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關西星野酒店3丨OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）——町家川邊漫步

酒店地理位置十分方便，除了有許多百貨和藥妝店，還鄰近觀光景點「高瀨川」和「鴨川」，方便計劃都市觀光的住客。為了呈現高瀨川小鎮「木屋町」的氛圍，整個OMO base是由木材打造，很有特色。大堂貼上GO-KINJO地圖，標示著員工精選的店家、隱藏景點、百年老店等，十分旅客友善。餐廳旁有一區提供免費茶包和糖果，另外，一樓電梯入口處可以自取牙刷、梳、棉花棒等。房間以溫暖的木材作裝潢，高級客房備有大桌及梳化，供朋友或家人暢聚。

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整個OMO base是由木材打造（星野官網）

雙床房（星野官網）

高級客房備有大桌（星野官網）

浴室、廁所為乾濕分離（星野官網）

OMO5京都三條（OMO5 Kyoto Sanjo）：

地址：京都府京都市中京區河原町三条上惠比須町434番地1

交通：地鐵京都市政府前站3號出口步行約2分鐘、巴士河原町三條站牌7號出口步行5分鐘

價格：HK$494起／晚（2位成人）

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關西星野酒店4丨OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）——沉浸寺廟整治心靈

酒店距離擁有1,200年歷史的世界遺產「東寺」僅8分鐘步行距離，以「心靈的時空旅行」為理念，希望讓住客心靈稍事休息。酒店大堂有2件藝術品，分別為「曼陀羅藝術」及「微笑之牆」，前者是由21尊佛像所構成，後者則運用光影呈現佛祖的溫柔慈祥。住客可在公共大廳OMO base用棒子於沙上寫字，體驗弘法大師的「抄經桌」，沉澱心靈。一樓電梯入口處放有牙刷、棉花棒、梳等用品，也有免費香氛瓶和食夢貘拿用。

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酒店大堂有「曼陀羅藝術」及「微笑之牆」（星野官網）

體驗弘法大師的「抄經桌」（星野官網）

高級雙床房（星野官網）

浴室、廁所為乾濕分離（星野官網）

OMO3京都東寺（OMO5 Kyoto Toji）：

地址：京都府京都市南區西九條藏王町11-6 601-8414

交通：JR京都站八條口步行13分鐘、近鐵東寺站步行約2分鐘

價格：HK$435起／晚（2位成人）

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關西星野酒店5丨OMO7大阪（OMO7 Osaka）——集歡笑與美食於一身

酒店以「歡笑與美食之都」為理念，打造充滿大阪魅力的住宿環境，例如住客能跟隨工作人員來一趟「串炸之旅」，或是參加「關西湯頭文化之旅」，另外還有住客限定的「光和影」湯屋。酒店距離JR「新今宮站」只有1分鐘路程，無論去通天閣、天王寺動物園，又或往返關西機場都十分便利。酒店共提供436間客房，有8種房型，容納人數由1至6人不等，是家庭及大班朋友出遊的好選擇。

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酒店以「歡笑與美食之都」為理念（Trip.com）

容納人數最多為6人（Trip.com）

是家庭及大班朋友出遊的好選擇（Trip.com）

住客限定的「光和影」湯屋（Trip.com）

OMO7大阪（OMO7 Osaka）：

地址：大阪府大阪市浪速區惠美須西3-16-30 556-0003

交通：JR「新今宮站」東口步行1分鐘

價格：HK$2,150起／晚（2位成人）

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（全文完）