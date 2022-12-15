一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？

寒流襲港，本港近日氣溫急降，天文台預料下周日（18日）本港市區溫度有機會跌穿攝氏10度。在同樣寒冷的英國，有移英港人最近就分享用泡泡紙貼在玻璃窗保暖，大讚效果顯著。前工程師盧覺強指出，此做法慳電慳錢，可以讓室內氣溫升高約3°C，而且香港也適用。

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移英港人分享用泡泡紙貼在玻璃窗保暖（香港人移民英國資訊分享@FB）

玻璃窗貼泡泡紙保暖效果顯著

日前一名移居英國的網民在Facebook群組「香港人移民英國資訊分享」中表示，自己所住的地方EPC（能源性能證書）評級低，隔熱效能不夠高，經網上搜查資料後，發現在屋內貼泡泡紙可將溫度提高，亦可達保溫效果，於是就在網購平台Amazon（亞馬遜）訂購。

事主指在玻璃窗上噴水後，再貼上泡泡紙即可，而且保暖效果顯著：「真係溫暖咗，之前你會感覺到啲寒冷氣溫由玻璃不斷滲出嚟，而家就冇囉，效果非常好。」不少網民留言指此做法十分聰明，可以節省開暖氣的費用，但要留意泡泡紙和玻璃窗之間不能有空隙，亦有人分享在門縫塞入防撞棉，也能有保暖效果。

門縫塞入防撞棉也能保暖（香港人移民英國資訊分享@FB）

專家：屋內溫度可提升3°C

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強回覆《有線生活》指，此方法在南韓十分流行，香港其實也適用。他解釋，由於玻璃是傳導體，冷空氣透過玻璃從外傳內的速度很快，而泡泡紙則為絕緣體，能阻隔外面冷空氣傳入，因此可令屋內溫度提升3°C。

盧覺強續指，雖然膠板和木板都可以做到相同效果，但因為泡泡紙中間有層氣泡，可以好似真空般隔住玻璃，使冷空氣在前、後、中3層隔絕，因此保暖效果更佳，惟香港寒冷天氣日子較短，貼完再拆下較麻煩。

盧覺強解構屋內暖3°C原因（《一袋女王》截圖）

（全文完）

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