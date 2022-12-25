凝膠指甲油｜消委會Gel甲前要知12件事　剪走指甲邊死皮、連續Gel甲就錯了？

Gel甲、美甲、凝膠指甲油｜Gel甲大受愛美的女士歡迎，不過Gel甲所用物料和技術是否安，消費者未必知道。香港消委會早前便提醒Gel要注意安全，並綜合海外研究結果和香港醫學會代表、皮膚科專科醫生陳厚毅的意見，列出12個消費者Gel甲前應該要知道重點。

Gel甲有兩種主流

消委會於2022年12月發表的報告指，近年兩種Gel甲方式最受歡迎出現，分別是「soak off gel」（又稱soft gel）及「hard gel」（又稱acrylic gel）。「soak off gel」好處是不需要打磨真甲，製件時使用的是水溶性樹脂指甲油，甲油密度低、黏力強，而且質地較厚身，用家易於掌握，所以可在家中製作，其後只需用卸甲水浸泡便可卸除。不過，「soak off gel」一般持久度較低，只約1至2星期。

另一種「hard gel」好處是可以延長指甲的長度，並且能夠維持長時間，大約2星期至1個月，不過製作過程較為複雜，需要專業美甲師打磨指甲，製作時要使用粉末聚合物和液體單體，又要美甲師去卸甲，較為不便。

【1】甚麼人不適宜Gel甲？

曾有海外研究指gel甲專用的指甲油對孕婦的風險不大，但孕婦要留意Gel甲會用到2種化學物質，即甲醛和塑化劑，均有機會增加流產風險，或會影響胎兒發育。

【2】細閱包裝說明

Gel甲會接觸到許多致敏物質，用家Gel甲前應先細閱產品包裝和說明書上成分表，避免使用含有較多不同致敏物質產品。此外亦要留意使用方式，並謹慎地按指示Gel甲，以減低可能導致的健康風險。

【3】妳的指甲還好嗎？

用家Gel甲前應留意指甲的健康狀況，例如有灰甲問題，仍堅持Gel甲，或令指甲難以復原，形成惡性循環。另外，如果指甲太脆或太薄，都不適合需要打磨指甲表面的hard gel。

【4】Gel甲要空氣流通

Gel甲時使用的指甲油中，含有有害的揮發性物質，因此消委會建議用家進行Gel甲和美甲時，都要強室內空氣流通，盡量減少吸入揮發物，以及研磨的粉塵、有機溶劑等等。

【5】Gel甲會灼痛

消委會引述海外大型研究報告指出，有過半數人Gel甲時會出現痛楚和灼熱感覺，有部分人則在Gel甲時，指甲附近皮膚會出現紅腫、乾燥甚至水泡。研究指出，上述情況是由於凝膠指甲油當中，含有刺激性化學物質，加上照射UV時所產生的高溫，令皮膚敏感機會增加。

消委會提醒用家完成Gel甲後應洗手，減少皮膚吸入有害物質風險。（圖片 Jesse Donoghoe on Unsplash）

【6】照射UV燈風險

Gel甲時需要經UV燈照射才能乾固，皮膚科專科醫生陳厚毅指出，近距離照射UV燈或會令指甲附近的皮膚有色素沉澱，嚴重更會傷害皮膚，甚至增加患上皮膚癌的風險。此外，指甲表面的凝膠於照射UV燈時，有機會收縮及乾硬，導致手指感到發熱疼痛，甚至可能灼傷。而指甲過度照曬UV，也可能會變得脆弱，因此不建議經常Gel甲，美甲前亦最好於手上塗上防曬產品，照燈後則要保濕和滋潤雙手皮膚。

【7】指甲邊死皮不要修剪？

不少女士Gel甲時都會修剪指甲邊的死皮（指甲溝），但消委會報告指出，指甲溝對手指可起保護作用，減少手指受到細菌感染機會，若過份修去包圍指甲的死皮，會令真菌滋生以及染上甲癬、灰甲或甲溝炎等風險機會大增。

【8】Gel甲會引致指甲脫落？

Gel甲有可能引致指甲脫落？消委會報告指，Gel甲時所用的物料，其所含的化學物質，有機會刺激指甲邊，導致發炎或腫脹，假如處理不當，可能引發甲溝位發炎，出現紅腫和疼痛等症狀，甚至會引致指甲脫落。因此如遇到上述情況，應盡快求醫。

【9】完成要洗手

Gel甲過程中難免有化學物質和粉塵殘留於手指，因此完成Gel甲後應立即洗手，減少皮膚吸入有害物質風險。

【10】卸甲後見後遺症？

Gel甲令指甲長時間被覆蓋，因此部分人士卸甲後會有後遺症。消委會引述有海外大型研究的報告指出，逾七成半人卸除Gel甲後，指甲出現變化，例如指甲表面有白點，甚至有人指甲變得脆弱而裂開。

【11】讓指甲休息

上面提到Gel甲有不同程健康風險，因此消委會建議消費者要讓指甲休息，不宜長期持續Gel甲，例如每隔2至3個月，便應停止Gel甲一段時間，其間好好保養指甲。

【12】慎選美甲店

消委會建議消費者應選擇信譽良好的美甲店，例如要考慮衞生程度高，以及會採用優質的美甲產品等店舖。另外，消費者亦可考慮購買自己的一套美甲用品，交予美甲店使用，以減少因共用修甲、美甲工具，而感染真菌和灰甲的風險。

（全文完）

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