凝膠指甲油｜消委會Gel甲前要知12件事　剪走指甲邊死皮、連續Gel甲就錯了？

Gel甲、美甲、凝膠指甲油|Gel甲大受愛美的女士歡迎,不過Gel甲所用物料和技術是否安,消費者未必知道。香港消委會早前便提醒Gel要注意安全,並綜合海外研究結果和香港醫學會代表、皮膚科專科醫生陳厚毅的意見,列出12個消費者Gel甲前應該要知道重點。

Gel甲有兩種主流

消委會於2022年12月發表的報告指,近年兩種Gel甲方式最受歡迎出現,分別是「soak off gel」(又稱soft gel)及「hard gel」(又稱acrylic gel)。「soak off gel」好處是不需要打磨真甲,製件時使用的是水溶性樹脂指甲油,甲油密度低、黏力強,而且質地較厚身,用家易於掌握,所以可在家中製作,其後只需用卸甲水浸泡便可卸除。不過,「soak off gel」一般持久度較低,只約1至2星期。

另一種「hard gel」好處是可以延長指甲的長度,並且能夠維持長時間,大約2星期至1個月,不過製作過程較為複雜,需要專業美甲師打磨指甲,製作時要使用粉末聚合物和液體單體,又要美甲師去卸甲,較為不便。

【1】甚麼人不適宜Gel甲?

曾有海外研究指gel甲專用的指甲油對孕婦的風險不大,但孕婦要留意Gel甲會用到2種化學物質,即甲醛和塑化劑,均有機會增加流產風險,或會影響胎兒發育。

【2】細閱包裝說明

Gel甲會接觸到許多致敏物質,用家Gel甲前應先細閱產品包裝和說明書上成分表,避免使用含有較多不同致敏物質產品。此外亦要留意使用方式,並謹慎地按指示Gel甲,以減低可能導致的健康風險。

【3】妳的指甲還好嗎?

用家Gel甲前應留意指甲的健康狀況,例如有灰甲問題,仍堅持Gel甲,或令指甲難以復原,形成惡性循環。另外,如果指甲太脆或太薄,都不適合需要打磨指甲表面的hard gel。

【4】Gel甲要空氣流通

Gel甲時使用的指甲油中,含有有害的揮發性物質,因此消委會建議用家進行Gel甲和美甲時,都要強室內空氣流通,盡量減少吸入揮發物,以及研磨的粉塵、有機溶劑等等。

【5】Gel甲會灼痛

消委會引述海外大型研究報告指出,有過半數人Gel甲時會出現痛楚和灼熱感覺,有部分人則在Gel甲時,指甲附近皮膚會出現紅腫、乾燥甚至水泡。研究指出,上述情況是由於凝膠指甲油當中,含有刺激性化學物質,加上照射UV時所產生的高溫,令皮膚敏感機會增加。

消委會提醒用家完成Gel甲後應洗手,減少皮膚吸入有害物質風險。(圖片 Jesse Donoghoe on Unsplash)

【6】照射UV燈風險

Gel甲時需要經UV燈照射才能乾固,皮膚科專科醫生陳厚毅指出,近距離照射UV燈或會令指甲附近的皮膚有色素沉澱,嚴重更會傷害皮膚,甚至增加患上皮膚癌的風險。此外,指甲表面的凝膠於照射UV燈時,有機會收縮及乾硬,導致手指感到發熱疼痛,甚至可能灼傷。而指甲過度照曬UV,也可能會變得脆弱,因此不建議經常Gel甲,美甲前亦最好於手上塗上防曬產品,照燈後則要保濕和滋潤雙手皮膚。

【7】指甲邊死皮不要修剪?

不少女士Gel甲時都會修剪指甲邊的死皮(指甲溝),但消委會報告指出,指甲溝對手指可起保護作用,減少手指受到細菌感染機會,若過份修去包圍指甲的死皮,會令真菌滋生以及染上甲癬、灰甲或甲溝炎等風險機會大增。

【8】Gel甲會引致指甲脫落?

Gel甲有可能引致指甲脫落?消委會報告指,Gel甲時所用的物料,其所含的化學物質,有機會刺激指甲邊,導致發炎或腫脹,假如處理不當,可能引發甲溝位發炎,出現紅腫和疼痛等症狀,甚至會引致指甲脫落。因此如遇到上述情況,應盡快求醫。

【9】完成要洗手

Gel甲過程中難免有化學物質和粉塵殘留於手指,因此完成Gel甲後應立即洗手,減少皮膚吸入有害物質風險。

【10】卸甲後見後遺症?

Gel甲令指甲長時間被覆蓋,因此部分人士卸甲後會有後遺症。消委會引述有海外大型研究的報告指出,逾七成半人卸除Gel甲後,指甲出現變化,例如指甲表面有白點,甚至有人指甲變得脆弱而裂開。

【11】讓指甲休息

上面提到Gel甲有不同程健康風險,因此消委會建議消費者要讓指甲休息,不宜長期持續Gel甲,例如每隔2至3個月,便應停止Gel甲一段時間,其間好好保養指甲。

【12】慎選美甲店

消委會建議消費者應選擇信譽良好的美甲店,例如要考慮衞生程度高,以及會採用優質的美甲產品等店舖。另外,消費者亦可考慮購買自己的一套美甲用品,交予美甲店使用,以減少因共用修甲、美甲工具,而感染真菌和灰甲的風險。

(全文完)

