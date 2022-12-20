一線搜查丨紅葉好去處全港8大推介　元朗大棠以外的選擇　市區附近、鄰近港鐵出口｜附交通方法

大棠紅葉2022｜本港逐漸踏入賞紅葉季節，漁農自然護理署（漁護署）日前（16日）就把大欖郊野公園楓香林紅葉指數轉黃，意味大家可以收拾行裝，準備出發賞紅葉了。除了元朗大棠外，香港還有多個賞紅葉勝地，有些鄰近市區，交通非常方便，下文即為你盤點8大好去處。

大棠楓香林紅葉指數轉黃（香港郊野公園官網）

紅葉指數逢星期五更新

漁護署將紅葉指數分為5級，包括「紅」、「開始紅」、「黃」、「綠」、「樹葉疏落」，逢星期五更新一次，大家可於出發前到漁護署官網查看當期紅葉指數，免得錯過最佳觀賞時間。

為甚麼葉會轉紅？

漁護署解釋，葉的細胞除了含有葉綠素（chlorophyll）外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素（carotenoids）及紅色的花色素苷（anthocyanin）。秋天的天氣乾燥，在寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，但卻有助葉細胞製造花色素苷，也無損胡蘿蔔素。大家如果想睇紅葉盛況，最好要等較乾燥、日夜溫差較大的日子。

5級紅葉指數逢星期五更新（香港郊野公園官網）

8大賞紅葉好去處

除了元朗大棠外，香港還有多個賞紅葉勝地，包括：

紅葉好去處【1】將軍澳寶琳寶康公園

將軍澳寶琳寶康公園是近年新興的賞紅葉熱點，數棵楓香樹每到12月就會轉成橙紅色，各位在拍照之餘還可以欣賞城市景色。

交通：

巴士：98D、98P、98S、296M、297、690、690P、694

專線小巴：10M 慧安園 – 觀塘（仁愛圍）、105

紅葉好去處【2】青衣公園

有「港版加拿大湖景」之稱的青衣公園紅葉數量很多，而且中央還有人工湖畔及歐陸庭院襯托，像極置身外國。湖畔周圍有數十棵落水杉、水松和落羽松，站在觀景台拍照能拍到落羽松一字排開的景況。

交通：

港鐵：青衣站B或C出口

巴士：41、41A、41M、43B、44、44M、42C、X42C、49P、49X、241X、243M、249M、948、948A、948E、E42、E43

小巴：88、88A、88D、140M、308M、310M、401、409、409S、409K、413

紅葉好去處【3】香港公園及香港動植物公園

香港公園及香港動植物公園是港島少有的賞紅葉地方，動植物公園內有一段楓香徑，兩旁種上十多棵楓香古樹，而且最近還增添了小水瀨等動物，可以一邊看紅葉一邊認識新動物。

香港動植物公園交通：

港鐵：中環站D2出口或金鐘站B出口

巴士：12、12A、12M、13、23、23B、40、40M、103

小巴：1A、22、22S、28

山頂纜車：堅尼地道站或麥當勞道站落車

香港公園交通：

港鐵：中環站J2出或K出口

巴士：12、12A、12M、13、23、23B、40、40M、103

小巴：19、10、22、22S、56A、56B

電車：堅尼地城至跑馬地或至筲箕灣，銀行街站落車

紅葉好去處【4】九龍寨城公園

位於宋皇臺站的九龍寨城公園以清初江南園林為中心，風格古色古香，紅葉徑除了有紅葉外，還栽種了大花紫薇、山烏桕、紅桑等植物，最適合一邊散步一邊觀賞美景。

交通

港鐵：宋皇臺站B3出口

巴士：1、11K、10、75X、85、85A、85B、891、1A、2A、3B、5、5C、5D、6D、9、11、11B、11D、13D、14、15、16、17、21、24、26、27、28、 42、61X、85X、93K、95、98C、203E、296C、297、2D、7B、6P、108、11X、12A、213D、113、101、106、111、116、107、A22、20、22、E23A、E23、113、101、106、111、116、796X、796C

小巴：25M 、39M、46、49、70、70A、105、110、13、25A、25B、88、2、2A、69、69A

九龍寨城公園（shan_lovecc＠IG）

紅葉好去處【5】九龍塘根德道花園

九龍塘根德道花園距離九龍塘港鐵站只有5分鐘步程，園內種植了數十棵楓香樹，因為公園面積不大，所以人流不多，是九龍區隱世賞紅葉地方。

交通：

港鐵：九龍塘站B出口步行5分鐘。

九龍塘根德道花園（3.19_ww＠IG）

紅葉好去處【6】中文大學未圓湖

中文大學未圓湖是學生必去的打卡點，亦是紅葉愛好者秋天常去的地方，湖周圍被落羽松及楓香樹圍著，大家可沿著湖畔小路行走，感受當中的詩意。不過現時進入校園需要進行登記手續，所以最好約同學生或畢業生一起前往。

交通：

港鐵大學站C出口，向右轉沿著嶺南運動場旁小徑步行5分鐘

中大未圓湖（cuhkdsetips＠IG）

紅葉好去處【7】大埔鳥蛟騰村

大埔鳥蛟騰村是香港另一個隱世賞葉景點，一路行走都有大大小小的紅葉包圍著你，而且每棵都有幾十米高，風景絕對可媲美大棠。由於鳥蛟騰村位置偏遠，想靜靜看紅葉可考慮到這裡。

交通：

港鐵大埔墟站A出口，乘搭小巴20R至祠心路路口落車

港鐵大埔墟站A出口，乘搭275R巴士至鳥蛟騰落車（只限星期日及公眾假期）

大埔鳥蛟騰村（solodiary_tt＠IG）

紅葉好去處【8】埔滘自然護理區

大埔滘自然護理區是香港最早成立的自然保護區之一，裡面有多個不同種類的紅楓樹，除了入口處，大家還可沿著自然教育徑行走，裡面環境清幽，可以一邊坐下野餐，一邊欣賞紅葉。

交通：

巴士：乘搭72、72A、73A、74A、23至松仔園落車

小巴：28K至松仔園落車

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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