有馬溫泉酒店8間推介　一泊二食／2分鐘到車站／日式旅館／房內有露天溫泉

有馬溫泉酒店2023｜有馬溫泉為日本三大古泉，當中以「金湯」及「銀湯」最出名，而且地點離大阪很近，只需約40分鐘車程即可到達，打算到大阪、神戶遊玩的話，不妨抽一天時間到有馬溫泉泡湯。下文為你介紹8間鄰近車站或火車站的酒店，每間網絡評價都很高，即看下文。

有馬溫泉為日本三大古泉（ponponnihon＠IG）

目錄：

有馬溫泉酒店1丨有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)——雙人一泊兩食體驗

酒店提供車輛接送服務，由於從車站到酒店需經過一段陡坡，所以建議大家乘搭酒店車出入。酒店提供雙人一泊兩食，晚餐全部採用地道食材，加上房間寬敞的和式設計，用餐及住宿體驗絕對一流。此外，酒店有游泳池、桑拿、溫泉等設施，環境很好很舒服，絕對值得在這過一晚。

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有馬溫泉元湯古泉閣（Agoda.com）

酒店提供一泊兩食（Agoda.com）

房間是寬敞的和式設計（Agoda.com）

有溫泉等設施（Agoda.com）

有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)

地址：1455-1, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉駅」8分鐘步程

價格：HK$3,201起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店2丨有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)——私人露天溫泉賞雪景

酒店提供接駁車服務，來回都可乘搭，十分方便。職員精通英文及普通話，溝通沒有問題，房間是日式風格，眺望山景，窗旁更有按摩椅讓大家放鬆一下。酒店提供一泊二食懷石料理，並有房外私人露天溫泉可預訂，有興趣的可以打電話或到前台詢問，另外還有多個公共溫泉浴場，最適合在冬天一邊賞雪一邊浸溫泉。

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有馬溫泉兵衛向陽閣（gearplus2021＠IG）

窗旁有按摩椅讓大家放鬆一下（Agoda.com）

房內露天溫泉（gearplus2021＠IG）

房外私人露天溫泉（gearplus2021＠IG）

有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)

地址：1904 Arimacho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉火車站」5分鐘步程

價格：HK$2,502起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店3丨有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen)——傳統旅館鄰近火車站

有馬御苑是當地一間傳統典型的日式旅館，非常鄰近火車站，只需步行2分鐘就到達，而且附近還有很多商店和餐廳，生活機能很好。房間設有日式床舖和榻榻米（草編）地板，並為成人和兒童提供浴衣，另外還有一泊二食神戶牛特餐、大眾浴池及溫泉，光聽就很吸引。

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有馬御苑（Agoda.com）

一泊二食神戶牛特餐（haruuna867＠IG）

房間設有日式床舖和榻榻米（Agoda.com）

室內露天風呂（Agoda.com）

有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen)

地址：1296, Arima-cho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬火車站和善福寺」2分鐘步程

價格：HK$2,333起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan)——室外溫泉賞滿山楓葉

酒店位於一座小山上，不想行山的住客可以叫接送服務，費用全免。房間分為日式和西式風格，空間很寬闊，部份附露天浴池，提供雙人一泊二食懷石料理，另外還有室內溫泉及室外溫泉，如果剛巧是楓葉季節，就可以一邊浸泡一邊欣賞滿山楓葉，CP值十分高。

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雷亞傳統日式水療日式旅館（Agoda.com）

室外溫泉（Agoda.com）

室內溫泉（Agoda.com）

房間分為日式和西式風格（Agoda.com）

房間分為日式和西式風格（Agoda.com）

雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan)

地址：1537-2,Arima-cho,Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬火車站和善福寺」3分鐘步程

價格：HK$1,782起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel)——體驗人氣金銀泉

酒店位於半山位置，是很新式的溫泉酒店，建議最好乘搭接駁車來回，否則就要行非常斜的斜坡。房間為日式設計，帶有露台，能一覽整個有馬風景。酒店有很多不同設施，其中金銀泉及九樓露天溫泉是最多人推薦，另外還設游泳池、按摩椅、遊戲室、桑拿等。餐廳方面，酒店共有4間供應不同風味美食的餐廳，包括歐式、中式、日式料理，極多元化。

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有馬格蘭酒店（Agoda.com）

房間為日式設計（Agoda.com）

露台能一覽整個有馬風景（Agoda.com）

金銀泉（Agoda.com）

露天溫泉（Agoda.com）

有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel)

地址：1304-1, Arima-cho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉車站」10分鐘步程

價格：HK$4,389起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店6丨神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh)——12世紀古老溫泉旅館

酒店建於12世紀，是有馬最古老的溫泉旅館，深受谷崎潤一郎和多位日本小說家鍾愛。酒店坐落在塔基河旁，設室外溫泉浴池和正宗風呂，如入住頂級套房更可享私人溫泉。酒店有雙人一泊二食，提供傳統日式菜餚，包括神戶牛肉、明石港鮮魚和黑豆豆腐，想感覺最地道的日式生活就要選這裡。

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神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊（Agoda.com）

有馬最古老的溫泉旅館（Agoda.com）

房間是傳統日式設計（Agoda.com）

設室外溫泉浴池和正宗風呂（Agoda.com）

神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh)

地址：858 Arima, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉車站」5分鐘步程

價格：HK$3,324起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店7丨花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado)——家庭式男女混湯

酒店提供古董汽車接送服務，住客只要步出車站即有專車送到旅館，十分貼心。房間每個角落都呈現了日式復古設計，猶如一間老房子，十分有味道。酒店提供雙人一泊二食，有海鮮和牛肉選擇，味道不錯。此外，酒店設有兩間湯屋，當中最特別是不分男女湯，可以一家人一起浸泡，增進感情，如果是家庭出遊，這間酒店就超級適合。

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花小宿酒店（Agoda.com）

房間每個角落都呈現了日式復古設計（Agoda.com）

家庭出遊可入住5-6人房（Agoda.com）

可以一家人一起浸泡（Agoda.com）

花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado)

地址：1007 Arima, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉火車站」6分鐘步程

價格：HK$1,295起／晚（2位成人）

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有馬溫泉酒店8丨有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi)——傳統日式溫泉旅館

酒店位於溫泉街上方，住客可選擇步行或乘坐免費接駁車，另外，接駁車亦可載大家到六甲山䌫車站，交通很方便，如果想遊覽瑞寶寺公園，行8分鐘就可以。酒店雖然是傳統日式溫泉旅館，但設計新穎不老氣，房間舒適寬敞。職員會按時到房內收拾及舖床，並準備懷石料理和早餐。

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有馬溫泉花結旅館（Agoda.com）

設計新穎不老氣（Agoda.com）

房間舒適寬敞（Agoda.com）

傳統日式溫泉旅館（Agoda.com）

有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi)

地址：351 Arima-cho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉車站」10分鐘步程

價格：HK$2,891起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）