返回
按輸入鍵開始搜尋

有馬溫泉酒店8間推介　一泊二食／2分鐘到車站／日式旅館／房內有露天溫泉

有馬溫泉酒店8間推介　一泊二食／2分鐘到車站／日式旅館／房內有露天溫泉

有馬溫泉酒店2023｜有馬溫泉為日本三大古泉，當中以「金湯」及「銀湯」最出名，而且地點離大阪很近，只需約40分鐘車程即可到達，打算到大阪、神戶遊玩的話，不妨抽一天時間到有馬溫泉泡湯。下文為你介紹8間鄰近車站或火車站的酒店，每間網絡評價都很高，即看下文。

有馬溫泉酒店8間推介　一泊二食／2分鐘到車站／日式旅館／房內有露天溫泉
有馬溫泉為日本三大古泉（ponponnihon＠IG）

目錄：

  1. 有馬溫泉元湯古泉閣 —— 雙人一泊兩食體驗
  2. 有馬溫泉兵衛向陽閣 —— 私人露天溫泉賞雪景
  3. 有馬御苑 —— 傳統旅館鄰近火車站
  4. 雷亞傳統日式水療日式旅館 —— 室外溫泉賞滿山楓葉
  5. 有馬格蘭酒店 —— 體驗人氣金銀泉
  6. 神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 —— 12世紀古老溫泉旅館
  7. 花小宿酒店 —— 家庭式男女混湯
  8. 有馬溫泉花結旅館 —— 傳統日式溫泉旅館

有馬溫泉酒店1丨有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)——雙人一泊兩食體驗

酒店提供車輛接送服務，由於從車站到酒店需經過一段陡坡，所以建議大家乘搭酒店車出入。酒店提供雙人一泊兩食，晚餐全部採用地道食材，加上房間寬敞的和式設計，用餐及住宿體驗絕對一流。此外，酒店有游泳池、桑拿、溫泉等設施，環境很好很舒服，絕對值得在這過一晚。

查看有馬溫泉元湯古泉閣優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店1丨有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)　有馬溫泉元湯古泉閣
有馬溫泉元湯古泉閣（Agoda.com）
有馬溫泉酒店1丨有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)酒店提供一泊兩食
酒店提供一泊兩食（Agoda.com）
有馬溫泉酒店1丨有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)房間是寬敞的和式設計
房間是寬敞的和式設計（Agoda.com）
有馬溫泉酒店1丨有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)　有溫泉等設施
有溫泉等設施（Agoda.com）

有馬溫泉元湯古泉閣 (Arima Onsen Motoyu Kosenkaku)

地址：1455-1, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉駅」8分鐘步程

價格：HK$3,201起／晚（2位成人）

立即預訂有馬溫泉元湯古泉閣優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

更多大阪酒店資訊：

有馬溫泉酒店2丨有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)——私人露天溫泉賞雪景

酒店提供接駁車服務，來回都可乘搭，十分方便。職員精通英文及普通話，溝通沒有問題，房間是日式風格，眺望山景，窗旁更有按摩椅讓大家放鬆一下。酒店提供一泊二食懷石料理，並有房外私人露天溫泉可預訂，有興趣的可以打電話或到前台詢問，另外還有多個公共溫泉浴場，最適合在冬天一邊賞雪一邊浸溫泉。

查看有馬溫泉兵衛向陽閣優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店2丨有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)有馬溫泉兵衛向陽閣
有馬溫泉兵衛向陽閣（gearplus2021＠IG）
有馬溫泉酒店2丨有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)窗旁有按摩椅讓大家放鬆一下
窗旁有按摩椅讓大家放鬆一下（Agoda.com）
有馬溫泉酒店2丨有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)房內露天溫泉
房內露天溫泉（gearplus2021＠IG）
有馬溫泉酒店2丨有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)房外私人露天溫泉
房外私人露天溫泉（gearplus2021＠IG）

有馬溫泉兵衛向陽閣 (Arima Spa Hyoe Koyokaku)

地址：1904 Arimacho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉火車站」5分鐘步程

價格：HK$2,502起／晚（2位成人）

立即預訂有馬溫泉兵衛向陽閣優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
Klook.com

有馬溫泉酒店3丨有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen)——傳統旅館鄰近火車站

有馬御苑是當地一間傳統典型的日式旅館，非常鄰近火車站，只需步行2分鐘就到達，而且附近還有很多商店和餐廳，生活機能很好。房間設有日式床舖和榻榻米（草編）地板，並為成人和兒童提供浴衣，另外還有一泊二食神戶牛特餐、大眾浴池及溫泉，光聽就很吸引。

查看有馬御苑優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店3丨有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen)有馬御苑
有馬御苑（Agoda.com）
有馬溫泉酒店3丨有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen) 一泊二食神戶牛特餐
一泊二食神戶牛特餐（haruuna867＠IG）
有馬溫泉酒店3丨有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen) 房間設有日式床舖和榻榻米
房間設有日式床舖和榻榻米（Agoda.com）
有馬溫泉酒店3丨有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen) 室內露天風呂
室內露天風呂（Agoda.com）

有馬御苑 (Ryokan Arima Gyoen)

地址：1296, Arima-cho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬火車站和善福寺」2分鐘步程

價格：HK$2,333起／晚（2位成人）

立即預訂有馬御苑優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan)——室外溫泉賞滿山楓葉

酒店位於一座小山上，不想行山的住客可以叫接送服務，費用全免。房間分為日式和西式風格，空間很寬闊，部份附露天浴池，提供雙人一泊二食懷石料理，另外還有室內溫泉及室外溫泉，如果剛巧是楓葉季節，就可以一邊浸泡一邊欣賞滿山楓葉，CP值十分高。

查看雷亞傳統日式水療日式旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan) 雷亞傳統日式水療日式旅館
雷亞傳統日式水療日式旅館（Agoda.com）
有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan) 室外溫泉
室外溫泉（Agoda.com）
有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan) 室內溫泉
室內溫泉（Agoda.com）
有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan) 房間分為日式和西式風格
房間分為日式和西式風格（Agoda.com）
有馬溫泉酒店4丨雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan) 房間分為日式和西式風格
房間分為日式和西式風格（Agoda.com）

雷亞傳統日式水療日式旅館 (Negiya Traditional Japanese Spa Ryokan)

地址：1537-2,Arima-cho,Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬火車站和善福寺」3分鐘步程

價格：HK$1,782起／晚（2位成人）

立即預訂雷亞傳統日式水療日式旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel)——體驗人氣金銀泉

酒店位於半山位置，是很新式的溫泉酒店，建議最好乘搭接駁車來回，否則就要行非常斜的斜坡。房間為日式設計，帶有露台，能一覽整個有馬風景。酒店有很多不同設施，其中金銀泉及九樓露天溫泉是最多人推薦，另外還設游泳池、按摩椅、遊戲室、桑拿等。餐廳方面，酒店共有4間供應不同風味美食的餐廳，包括歐式、中式、日式料理，極多元化。

查看有馬格蘭酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel)有馬格蘭酒店
有馬格蘭酒店（Agoda.com）
有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel) 房間為日式設計
房間為日式設計（Agoda.com）
有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel) 露台能一覽整個有馬風景
露台能一覽整個有馬風景（Agoda.com）
有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel) 金銀泉
金銀泉（Agoda.com）
有馬溫泉酒店5丨有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel) 露天溫泉
露天溫泉（Agoda.com）

有馬格蘭酒店 (Arima Grand Hotel)

地址：1304-1, Arima-cho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉車站」10分鐘步程

價格：HK$4,389起／晚（2位成人）

立即預訂有馬格蘭酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
Klook.com

有馬溫泉酒店6丨神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh)——12世紀古老溫泉旅館

酒店建於12世紀，是有馬最古老的溫泉旅館，深受谷崎潤一郎和多位日本小說家鍾愛。酒店坐落在塔基河旁，設室外溫泉浴池和正宗風呂，如入住頂級套房更可享私人溫泉。酒店有雙人一泊二食，提供傳統日式菜餚，包括神戶牛肉、明石港鮮魚和黑豆豆腐，想感覺最地道的日式生活就要選這裡。

查看神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店6丨神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh) 神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊
神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊（Agoda.com）
有馬溫泉酒店6丨神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh) 有馬最古老的溫泉旅館
有馬最古老的溫泉旅館（Agoda.com）
有馬溫泉酒店6丨神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh)房間是傳統日式設計
房間是傳統日式設計（Agoda.com）
有馬溫泉酒店6丨神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh) 設室外溫泉浴池和正宗風呂
設室外溫泉浴池和正宗風呂（Agoda.com）

神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊 (Arima Onsen Tocen Goshoboh)

地址：858 Arima, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉車站」5分鐘步程

價格：HK$3,324起／晚（2位成人）

立即預訂神戶有馬溫泉 陶泉 禦所坊優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

有馬溫泉酒店7丨花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado)——家庭式男女混湯

酒店提供古董汽車接送服務，住客只要步出車站即有專車送到旅館，十分貼心。房間每個角落都呈現了日式復古設計，猶如一間老房子，十分有味道。酒店提供雙人一泊二食，有海鮮和牛肉選擇，味道不錯。此外，酒店設有兩間湯屋，當中最特別是不分男女湯，可以一家人一起浸泡，增進感情，如果是家庭出遊，這間酒店就超級適合。

查看花小宿酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店7丨花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado) 花小宿酒店
花小宿酒店（Agoda.com）
有馬溫泉酒店7丨花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado) 房間每個角落都呈現了日式復古設計
房間每個角落都呈現了日式復古設計（Agoda.com）
有馬溫泉酒店7丨花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado) 家庭出遊可入住5-6人房
家庭出遊可入住5-6人房（Agoda.com）
有馬溫泉酒店7丨花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado) 可以一家人一起浸泡
可以一家人一起浸泡（Agoda.com）

花小宿酒店 (Hotel Hanakoyado)

地址：1007 Arima, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉火車站」6分鐘步程

價格：HK$1,295起／晚（2位成人）

立即預訂花小宿酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
Klook.com

有馬溫泉酒店8丨有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi)——傳統日式溫泉旅館

酒店位於溫泉街上方，住客可選擇步行或乘坐免費接駁車，另外，接駁車亦可載大家到六甲山䌫車站，交通很方便，如果想遊覽瑞寶寺公園，行8分鐘就可以。酒店雖然是傳統日式溫泉旅館，但設計新穎不老氣，房間舒適寬敞。職員會按時到房內收拾及舖床，並準備懷石料理和早餐。

查看有馬溫泉花結旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

有馬溫泉酒店8丨有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi) 有馬溫泉花結旅館
有馬溫泉花結旅館（Agoda.com）
有馬溫泉酒店8丨有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi) 設計新穎不老氣
設計新穎不老氣（Agoda.com）
有馬溫泉酒店8丨有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi) 房間舒適寬敞
房間舒適寬敞（Agoda.com）
有馬溫泉酒店8丨有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi) 傳統日式溫泉旅館
傳統日式溫泉旅館（Agoda.com）

有馬溫泉花結旅館 (Arima Hot spring Ryokan Hanamusubi)

地址：351 Arima-cho, Kita-ku, 有馬, 神戸, 日本

交通：「有馬溫泉車站」10分鐘步程

價格：HK$2,891起／晚（2位成人）

立即預訂有馬溫泉花結旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）

有線生活
大阪6間高CP膠囊酒店　2022全新開幕／4分鐘步行到車站／免費桑拿／SPA　最平$115
大阪10間親子酒店　溫泉任泡／寬敞房間／2分鐘到地鐵／有廚房／小童免費住
有馬溫泉離大阪市區遠嗎？

有馬溫泉離大阪很近，只需約40分鐘車程即可到達。詳情

有馬溫泉有甚麼出名？

以「金湯」及「銀湯」最出名。詳情

上一條影片 國台辦主任宋濤：大陸將在在堅持一中原則上與台灣深入協商
下一條影片 北京直擊！旅遊熱點人流增　導遊料半年後旅遊業才復蘇
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日