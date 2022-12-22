新冠確診後可以洗澡嗎？話題登微博熱搜　醫生解構會否加重病情、發燒者注意事項

本港昨日（21日）新增16,953宗確診個案。隨著防控措施鬆綁，內地疫情亦有升溫跡象，近日不少內地網民熱烈討論「陽了可以洗澡嗎？」，有人稱洗澡後發燒病情加重，也有人稱洗澡後紓緩肌肉酸痛，後來這話題更登上內地微博熱搜榜。

「陽了可以洗澡嗎？」這個話題登上微博熱搜榜。（freepik）

近日內地網民熱烈討論「陽了可以洗澡嗎？」這話題，有人聲稱染疫後洗澡導致病情惡化：「我洗了個頭又開始發燒。」「洗完以後燒到39.5度，現在還偏頭痛。」、「第二天退燒後洗個澡，下午發燒加頭痛。」不過也有網民反駁，洗澡不但不加重病情，還有紓緩病情作用：「我洗了澡就很舒服，退燒不說，感覺肌肉痛都減輕了。」

內地網民對確診後可否洗澡，持不同意見。（微博截圖）

究竟新冠確診者應否洗澡？有內地傳媒訪問上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授，他指洗澡會否加重病情，要視乎有否發高燒。

高燒洗澡或加重病情

方邦江補充，當患者處於急性高熱嚴重時期，由於人體水份、電解質和能量都嚴重流失，身體較為虛弱，這時候一般不建議洗澡，因為洗澡會耗費體力，而且冬天氣溫較低，確診者容易受涼感冒，導致病情加重。

確診者能否洗澡，需視乎有沒有發高燒。（freepik）

水溫不宜太高

方邦江建議，患者在38.5℃以下低燒，或退燒後體力尚可時洗澡，但要注意一點，室溫不宜過低，水溫亦不能過高、洗澡時間不要太長，以免著涼，洗澡後亦應及時補充水分，避免脫水。

急症醫生教紓緩夜咳、喉嚨痛

除了發燒，確診者可能還會有夜咳及喉嚨痛病徵。香港公立醫院急症科醫生鄺葆賢早前就分享過服藥以外，4招有效紓緩有關病徵方法。

夜咳：

1. 開加濕機

空氣乾燥令人易出現咳嗽，晚上睡覺可使用加濕機增加濕度。

2. 聞暖水

如果沒有加濕機，可以改以聞暖水，舒緩喉嚨不適，減少夜咳。

喉嚨痛：

1. 鹽水漱口

鄺葆賢指，鹽水漱口是舒緩喉嚨痛的最有效方法，在最痛的日子她會每小時漱口一次。

2.飲暖檸檬水

當患者感覺吞嚥時無物理阻塞，但仍感到疼痛時，可飲暖檸檬水舒緩症狀。

（全文完）