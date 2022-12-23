一線搜查｜綠Van司機被要求「揸定啲」　邊開車邊與乘客爆粗罵戰　業界：不建議行車時投訴

小巴司機邊開車邊與乘客爆粗互鬧！日前網上流傳一條短片，內容指有乘客指摘綠Van小巴司機行車時左搖右擺，更有乘客投訴小巴差點撞欄，乘客擔心發生意外，遂要求司機「揸定啲」，不過司機沒有理會，更「爆粗」還擊，又疑似飛站報復，車廂爆發罵戰。有小巴業界人士認為，如乘客認為司機駕駛態度有問題，可事後投訴或報警，應避免在駕駛期間作投訴，分散司機注意力。

有乘客指控小巴司機危險駕駛。（香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News＠YouTube）

乘客：咁多證人睇住你仲惡

YouTube頻道「香港新聞突發時合集 Hong Kong Breaking News Collection」昨日（22日）上載一條片段，片中多名乘客指控司機駕車不穩，要求他「揸定啲」，司機隨即「爆粗」表示不滿：「我錯乜X嘢啊？我咩唔啱啊。」車廂內有乘客回應：「你危險駕駛啊！」、「咁多證人睇住你，仲惡」、「駛去警署啦！」更有男乘客激動大喝：「乜X嘢呀依家你呀，你咁X樣揸車嘅咩？」

疑似飛站報復

其後畫面一轉，小巴已在觀塘向新蒲崗方向行駛，車廂內仍然是罵聲四起，多名乘客投訴司機飛站：「有落喎阿哥」、「一早撳咗鐘啦，哥仔」。司機竟然回應：「落車，到站先落車㗎嘛！」最後司機將小巴停在雙黃線前，讓乘客落車。

司機最終停在雙黃線讓乘客落車。（香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News＠YouTube）

事情並未結束，一名坐在司機位置後排的男乘客，當他準備下車時突然大叫：「你做咩無端端打我啊？」、「開車開成咁樣…睇住你爭啲炒去欄杆，我都唔出聲」。司機就反問：「你落乜X嘢車呀？依家到站先畀你落啦！」

司機疑似飛站報復。（香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News＠YouTube）

有乘客指罵司機。（香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News＠YouTube）

業界：不建議行車期間投訴

看過片段的網民認為，乘客可循其他途徑投訴司機，因司機在駕駛期間情緒激動非常危險：「其實點都好，你係咁X個司機，好容易炒車大佬。」

香港的士小巴商總會理事長周國強接受《一線搜查》訪問時表示，司機在駕駛期間與乘客惡言相向並非好事，因為司機「被轟炸」必定會影響集中力：「萬一鬧鬧下突然扭盤點算？」他建議，如果對司機駕駛態度懷疑，可趁他停定車輛時，例如在停在紅綠燈前，先看看他精神狀態有否問題，如果涉及安全駕駛問題，事後可報警處理。他又指，乘客亦可向小巴公司作出投訴，小巴公司收到投訴後會要求司機寫信解釋。

大埔九巴翻側19死意外 事前司機曾被指罵

2018年2月，大埔發生致命九巴翻側意外，釀19死及近70人傷。案情透露，涉事九巴司機開車前曾因遲到遭乘客以粗言指罵，被告駕駛時多次急煞及高速行駛，當駛至‪大埔尾村‬巴士站前右彎開端時，沒有在接近右彎時使用腳掣煞車，最終導致巴士翻側。

2018年大埔發生致命九巴翻側意外，涉事九巴司機開車前曾因遲到遭乘客以粗言指罵。（有線新聞截圖）

（全文完）

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