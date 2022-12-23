一線搜查｜澳門開關入境懶人包　港人可即日來回？黃碼入到食肆、賭場？12條Q&A看新措施

澳門最新入境懶人包｜澳門政府於12月23日起，包括取消落地和入境後，指定日子的強制核酸檢測，以及香港、台灣及外國人入境的「紅碼」。所有抵澳人士會獲發健康碼「黃碼」，並改為接受自我健康管理。那麼港人現在可以即日來回澳門嗎？入境後可以到食肆吃飯，又或者進入賭場嗎？《一線搜查》整理了香港人關心的12條Q&A，即看下文了解最新措施。

澳門最新入境懶人包（Unsplash圖片）

澳門宣布2022年12月23日起，調整由香港、台灣地區和外國入境澳門的防疫措施，包括：

維持登機、登船或登車來澳時須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定；

取消入境後落地核酸檢測

取消入境後澳門健康碼「紅碼」，並以「黃碼」和接受自我健康管理代替

取消入境翌日起計第3天接受核酸檢測。

自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測，並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載快速抗原檢測陰性結果後，澳門健康碼將自動轉為「綠碼」。

** 若於5天內快測結果為陽性，健康碼將轉為「紅碼」，並需進行隔離 **

澳門於2022年12月23日起，調整由香港、台灣和外國入境澳門人士的防疫措施。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.1】港人可以即日來回澳門嗎？

可以。根據澳門政府指引，入境澳門後，可在任何時候離開澳門前往香港、台灣地區和外國，意味可以即日來回。

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澳門入境｜【Q.2】出發前往澳門前，需要進行核酸檢測嗎？

需要。新措施維持對登機、登船或登車來澳人士，須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定，因此前往澳門前，請記得先取得核酸陰性報告。

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前往澳門前，請記得先取得核酸陰性報告。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.3】抵達澳門當天，需要在關口進行核酸檢測嗎？

澳門新入境措施已取消入境後落地核酸檢測之安排。

澳門入境｜【Q.4】入境澳門後，仍需要在指定日子進行核酸檢測嗎？

除了取消落地核酸檢測，澳門亦已取消入境翌日起計第3天接受核酸檢測的安排。

澳門取消了入境翌日起計第3天接受核酸檢測的安排。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.5】即日來回澳門也需要上報快測結果嗎？

不需要。由於新措施只規定入境澳門人士，需於自入境翌日起計連續5天進行快測，因此即日來回人士不需要上報快測結果。

澳門入境｜【Q.6】計劃到澳門玩3日2夜，需要上報快測結果嗎？

需要。抵澳人士需於自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測，並將結果上載至手機應用程式「澳門健康碼」，因此所以在澳門逗留2日或以上人士，均須按規定進行快測並上報。

抵澳人士需於自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原檢測。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.7】香港入境澳門需要下載澳門健康碼嗎？

新措施下，入境澳門人士進入例如餐廳、酒店等地方，仍需出示澳門健康碼「黃碼」，以及於入境後第2日起上傳快測陰性結果上健康碼平台，因此需要下載澳門健康碼App。

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入境澳門人士進入例如餐廳、酒店等地方，仍需出示澳門健康碼「黃碼」。（澳門衛生局圖片）

澳門健康碼App（澳門衛生局圖片）

澳門入境｜【Q.8】入境澳門持「黃碼」可到食肆用餐嗎？

根據澳門衛生局指引，如非必要，黃碼人士應避免進入人多聚集的地方，例如酒店、購物商場、餐廳等；但如必要進入上述場所，黃碼人士應接受體溫測量，並配合場所的防疫措施和要求。此外，澳門政府規定入境人士於「黃碼」期間可自由活動，但不得聚餐或聚會。

澳門政府規定入境人士於「黃碼」期間可自由活動，但不得聚餐或聚會。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.9】入境澳門持「黃碼」可到賭場嗎？

現時於澳門出入任何娛樂場所，是由該場所決定是否需要出示健康碼並允許入場。澳門政府未有規定「黃碼」人士不能進入賭場，而根據澳門衛生局指引，如非必要，黃碼人士應避免進入人多聚集的地方，例如酒店、購物商場、餐廳等；但如必要進入上述場所，黃碼人士應接受體溫測量，並配合場所的防疫措施和要求。

如非必要，黃碼人士應避免進入人多聚集的地方。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.10】打算到澳門探親並逗留2星期，健康碼幾時會轉為「綠碼」？

於連續5天快測的第5天上載陰性結果後，澳門健康碼將自動轉為「綠碼」。

澳門入境｜【Q.11】在澳門逗留7日，但到第4天快測結果陽性了，需要進行隔離嗎？

若在規定進行快測的日子內結果陽性，澳門健康碼會轉為「紅碼」，並需要按規定採取感染者居家隔離措施，遊客則可於隔離酒店進行隔離。

若在規定進行快測的日子內結果陽性，澳門健康碼會轉為「紅碼」。（Unsplash圖片）

澳門入境｜【Q.12】入境澳門玩了3天，可以從這裡轉往內地旅遊嗎？

不可以。新措施下，抵澳後直至入境翌日起計第9天零時前，所有人士都不能經澳門前往中國內地之措施維持不變。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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