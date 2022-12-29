一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死

露營取暖要小心！日前，有一家三口前往露營時，因入夜後氣溫只有攝氏1至3度，於是在帳篷裡使用暖爐取暖，但疑似因帳內通風不良，造成一氧化碳中毒，一人一度昏迷。香港衛生防護中心資料顯示，曝露於高濃度一氧化碳的人士，均可能出現失去知覺、腦部受損等症狀。

露營開暖爐取暖中毒（台視新聞截圖）

開暖爐取暖結果昏迷

據台灣媒體報道，在平安夜（12月24日）當天，一對夫婦帶同4歲女兒到南投仁愛鄉萬大水庫附近露營，3人同睡在一個帳篷，入夜後，因海拔1000公尺山區氣溫只有1至3度，夫婦為了取暖，於是使用燃點煤氣的暖爐，但疑似通風不良或安裝不對，造成一氧化碳中毒。

翌日，有人在帳篷聞到煤氣味，經多次呼叫仍無人回應，認為裡面情況不對，最後報警求助揭發事件。消防到場後，發現男方清醒，女方則神智不清但有呼吸脈搏，3人在送院途中陸續醒來。

夫婦為了取暖，於是使用燃點煤氣的暖爐（台視新聞截圖）

夫婦為了取暖，於是使用燃點煤氣的暖爐（台視新聞截圖）

開煤氣暖爐須做好通風

露營區業者林國泰稱，煤氣暖爐一般都用在客廳或戶外等空曠地方，因為氧氣燃燒時會產生一氧化碳，就算在室內亦要打開窗口，避免發生事故。

南投縣消防局提醒，使用燃氣設備洗澡或取暖時，務必保持通風，否則石油氣燃燒時所產生的廢氣無法順利排出，有機會導致一氧化碳中毒，若未有及時發現可能喪命。

氧氣燃燒時會產生一氧化碳（台視新聞截圖）

曝露高濃度一氧化碳可致命

香港早前亦發生過同類一氧化碳中毒個案，今年12月15日，一名29歲女子在家洗澡時，疑因沒有開啓浴室的抽氣扇而不省人事，隨後送往醫院接受治療。

香港衛生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

（全文完）

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