膀胱癌治療｜患者一定要切除膀胱？ 醫生：年長患者可選擇放射治療

根據香港癌症資料統計中心公佈的數字，2020年本港約有450宗膀胱癌確診個案，當中有四分之三是男性，而不論男女患者都是以65歲以上為多。《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，講解膀胱癌症狀和診斷流程，例如一般人常問的尿頻和血尿，哪個是主要症狀呢？

膀胱癌是香港常見癌症，只要及早發現，治癒率很高。（istock圖片）

假膀胱代替造口和尿袋

早期的膀胱癌，很多時會由泌尿外科醫生以手術治療，切除膀胱，之後替病人開一個造口，以外掛尿袋儲存小便，病人定時清理，便可解決問題。此外也有更先進的手術，部分適合的病人可由泌尿外科醫生造一個假膀胱代替造口和尿袋，病人定時插喉把小便排走即可。

不過，由於膀胱癌病人很多時年長，未必能夠承受較大的手術，所以會轉交腫瘤科醫生以放射治療代替手術。目的是希望以放射治療將膀胱內的腫瘤清除，達至根治的情況，雖然整體成功率不及外科手術切除，但對於年紀大、身體狀況不適宜接受大手術的病人，放射治療是一個可行的替代方案。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康（資料圖片）

第四期患者可藥物治療

至於藥物的使用，通常有兩種情況：第一，病情未到第四期，即未出現轉移，希望藉藥物把腫瘤縮小，方便泌尿外科醫生把腫瘤切除；另一種情況是膀胱癌已出現轉移，難以用手術清除，所以必須使用藥物治療，控制腫瘤。

整體來說，藥物治療一般都用在第四期膀胱癌病人的身上。現時一般會建議選擇化療或免疫治療，根據國際指引，若是第四期膀胱癌病人，首先要檢查病人的腎功能 ，若病人腎功能較差，可以使用化療藥物的選擇有限，便可能需要考慮免疫治療；若病人的腎功能可接受化療，會先進行化療4-6個療程，之後再進行免疫治療約一年時間作為穩定病情，研究顯示這做法效果理想，有助減低復發的風險。

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