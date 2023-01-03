一線搜查｜內地通關須知一文看‎　入境要隔離？須做核酸？交通方法？12條常見Q＆A

內地通關｜香港即將分階段與內地通關，3年沒有北上，再次計劃到內地時應注意甚麼呢？現時入境內地有哪些檢疫措施？港人到內地須持有甚麼證件？交通方面有哪些選擇？《一線搜查》為你整合了港人到訪內地前最關心的12條Q&A，即看下文了解通關攻略。

三年沒有北上，再次計劃到內地時應注意甚麼呢？（《有線新聞》截圖）

內地通關攻略｜【Q.1】港人到內地須持有甚麼證件？

想到訪內地，首要當然是要有回鄉證。回鄉證分為有效期10年（已滿18周歲）和有效期5年（未滿18周歲）兩種，如已過期就要換證了！

市民須使用中旅社網頁或中旅社手機App預約服務。（《有線新聞》截圖）

內地通關攻略｜【Q.2】申請回鄉證要多久？

現時中旅社全面實施網上預約辦證服務，由受理申請至取得回鄉證，大約需要12個工作天。

內地通關攻略｜【Q.3】如有急事到內地處理，有特快服務嗎？

若當天籌號已滿並未能辦理網上預約，但有緊急事例如：探病、奔喪、就醫、就學等，各中心會根據申請人提供的相關證明材料，給予辦理加急申請，「快證」一般可在5個工作天後取證。

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由受理申請至取得回鄉證，大約需要12個工作日。（中旅社網站截圖）

內地通關攻略｜【Q.4】入境內地前要做核酸檢測？

國家衛健委早前公布，1月8日起，入境內地須持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果。想到內地的市民，可選擇自費於政府認可核酸檢測的私人醫療機構或社區檢測中心，進行核酸檢測並取得紙本證明。

香港政府認可核酸檢測醫療機構名單👉🏻‎ 按此查看

由1月8日起，入境內地須持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果。（《有線新聞》截圖）

內地通關攻略｜【Q.5】入境內地後，需進行核酸檢測和隔離嗎？

持有48小時內紙本核酸檢測陰性證明入境人士，入境後毋需進行核酸及檢疫。

內地通關攻略｜【Q.6】可用社區檢測中心免費檢測結果作為證明嗎？

選擇前往社區檢測中心進行核酸的人士注意，入境內地不能使用免費檢測、並以手機文字訊息(SMS)收取的陰性結果作證明。因此，你需要自費才可獲取有效出行的核酸檢測結果，以及其紙本證明文件。

入境內地將不能使用免費檢測、並以手機訊息收取的陰性證明。（政府新聞處圖片）

內地通關攻略｜【Q.7】自費完成核酸檢測，但家中沒有影印機，怎麼辦？

若市民無法自行打印，完成核酸檢測後，可按通知前往社區檢測中心領取紙本證明。

內地通關攻略｜【Q.8】自費檢測服務收費如何？

收費方面，現時自費檢測服務分為標準和特快兩種服務。

標準自費服務：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。 特快自費服務：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

注意，承辦商可設定低於收費上限的服務收費，故不同社區檢測中心或檢測站的自費服務收費，或會因此而有所不同。

現時自費檢測服務分為標準和特快兩種服務。（政府新聞處圖片）

內地通關攻略｜【Q.9】現時香港有哪種交通工具可往來內地？

往返中港兩地可選擇海路、陸路、鐵路及空路，有意到訪內地人士，可留意各營辦商提供的班次及安排。

內地通關攻略｜【Q.10】想乘坐高鐵到內地，現時開放賣票了嗎？

港鐵表示高鐵將在復運前3天開放網上及車站售票服務，市民可留意官方網站資訊。

高鐵官網👉🏻 按此查看

高鐵將在復運前3天開放網上及車站售票服務。（《有線新聞》截圖）

內地通關攻略｜【Q.11】乘坐高鐵到內地的車費多少？

根據高鐵官網於2023年1月更新資料，來往內地之各種座位最新票價，請按此參閱👉🏻 車費表PDF檔案

內地通關攻略｜【Q.12】除了高鐵，還有甚麼陸路交通方法往返來地？

除高鐵外，旅客亦可使用穿梭巴士、跨境巴士或跨境出租車，經港珠澳大橋往來香港及內地。但由於疫情關係，現時往來港珠澳大橋香港口岸的公共及跨境運輸服務均作出了調整，旅客出發前應先向相關營辦商了解服務的最新情況。

各運輸營辦商查詢熱線👉🏻 按此查看

（全文完）