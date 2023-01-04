一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知

PCR核酸檢測點｜近日新冠疫情升溫，多國包括日本、韓國、美國、加拿大都收緊對香港旅客的入境檢疫措施，當中不少國家均要求香港旅客於出發前取得PCR核酸檢測陰性證明紙本。現時香港有不同地點提供收費的核酸檢測服務，《一線搜查》下文為你整合了全港17個檢測地的收費、報告等候時間、取得方法和預約網站等詳情。

多國包括日本、韓國、美國、加拿大都收緊對香港旅客的入境檢疫措施。（FB＠香港國際機場）

自費檢測兩級制

現時香港的自費檢測分為「標準自費服務」和「特快自費服務」兩級制服務，不同承辦商將有不同收費。如檢測結果須用於出行，於預約系統選擇「用於出行」並填妥相關資料。此外，請緊記帶備前往目的地需要的證件前往社區檢測中心作登記（如回鄉證、護照或其他旅行證件）。

如檢測結果須用於出行，於預約系統選擇「用於出行」並填妥相關資料。（社區檢測中心網站截圖）

全港17個PCR檢測地點

核酸檢測地點｜【第1 – 6個地點】Medtimes時代醫療（社區檢測中心或檢測站）

Medtimes時代醫療是政府認可的新冠病毒核酸檢測機構之一，現時於全港營運6個社區檢測中心或檢測站，包括荃灣、深水埗、荔枝角等。

自費檢測（適用於旅行）

標準收費：$120－24小時出報告

特快收費：$200－12小時出報告

檢測方法：RT-PCR

通知方法：短訊通知＋網上報告（可於中心開放時間內前往領取紙本報告）

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Medtimes時代醫療是政府認可的新冠病毒核酸檢測機構之一。（駿嶺生物科技官網截圖）

自費PCR檢測地點

【1】蕙荃體育館

【2】荃灣公園

【3】沙咀道遊樂場

【4】麗閣社區會堂

【5】富昌邨籃球場

【6】荔枝角公園入口

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不少國家均要求香港旅客於出發前取得PCR核酸檢測陰性證明紙本。（政府新聞處圖片）

核酸檢測地點｜【第7－16個地點】駿嶺生物科技（社區檢測中心及檢測站）

駿嶺生物科技同樣是政府認可核酸檢測機構，現時於全港營運10個社區檢測中心及社區站，包括葵涌、青衣、東涌、愉景灣。

自費檢測（適用於旅行）

標準收費：$150－24小時出報告

特快收費：$240－12小時出報告

檢測方法：RT-PCR

通知方法：短訊通知＋網上報告（可於中心開放時間內前往領取彩色紙本報告）

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駿嶺生物科技現時於全港營運10個社區檢測中心及社區站。（Medtimes時代醫療官網截圖）

自費PCR檢測地點

葵涌及青衣

【7】荔景社區會堂

【8】興芳路遊樂場硬地足球場

【9】葵涌新區公園（近港鐵葵興站）

【10】石排街公園

【11】長發社區中心

【12】大窩口社區中心

【13】青衣游泳池外空地

東涌及離島

【14】愉景灣社區會堂

【15】東涌北公園展覽館旁空地

【16】東涌道足球場（近逸東邨及滿東邨）

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現時香港有不同地點提供收費的核酸檢測服務。（政府新聞處圖片）

核酸檢測地點｜【第17個地點】INDICAID妥析新冠檢測中心

INDICAID妥析新冠檢測中心提供新冠病毒核酸檢測服務，最快6小時就可以獲取陰性檢測報告。

自費檢測（適用於旅行）

標準收費：$480－24小時出報告

特快收費：$780－即日下午6時出報告

檢測方法：深喉唾液、鼻腔咽喉合併拭子（可只選鼻腔／鼻咽）

通知方法：短訊通知＋網上報告（可於中心開放時間內前往領取彩色紙本報告）

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「INDICAID妥析新冠檢測中心」提供的自費檢測服務，最快6小時就可以獲取報告。（INDICAID官網截圖）

INDICAID 中環私家檢測中心

地址：中環德輔道中88-98號 中環88三號舖（需由地舖入口沿樓梯步行至二樓）

電話：3700 8888

綜合以上資料，價格最實惠的是Medtimes時代醫療，不過如果遇上緊急情況，選擇INDICAID的服務最快6小時就可以取得報告，但費用就相對較高，各位外遊人士可按個人需要選擇合適檢測地點。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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