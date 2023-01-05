一線搜查｜新冠確診者可向私家醫生求診　外出求醫有2大條件｜附469名應診醫生名單

新冠肺炎疫情持續，加上近日天氣寒冷，本港確診個案、患上流感人數持續高企。衞生防護中心指出，檢測陽性人士，若果病情屬輕微，可選擇向私家醫生求醫，而過程中必須做足2大安全措施。現時有469名醫生已在醫健通登記，可為確診人士提供醫療服務，並且取得新冠口服藥物作治療，即睇名單。

衞生防護中心指出，檢測陽性人士，若果病情屬輕微，可選擇向私家醫生求醫。（freepik）

截至1月4日，本港累計核酸陽性檢測個案1,184,735宗，以及快速抗原測試陽性個案1,517,098宗。日前，醫務衞生局局長盧寵茂表示，公立醫院正處於冬季服務高峰期，加上近日天氣寒冷，新冠病毒、流感等呼吸道感染個案數字持續高企，前往急症室求診人數上升，因此候診時間相對較長。他建議，病情較輕的患者，可到普通科門診或向私家醫生求醫，使醫院集中資源治療病情較嚴重的病人。

盧寵茂建議，病情較輕的患者，可到普通科門診或向私家醫生求醫。（freepik）

確診者可向私家醫生求醫

衞生防護中心亦指出，新冠病毒檢測陽性人士，如果病徵輕微可向私家醫生求醫。不過要注意，外出求醫有2大條件，隔離令訂明，確診者在外出求診時，需要使用點對點交通離開隔離的地方，而且期間須全程戴上貼面的外科口罩、KN95、KF94口罩或呼吸器（例如：N95口罩）。

新冠病毒檢測陽性人士，外出求醫時有2大條件。（freepik）

469名私家醫生 可處方新冠口服藥

另外，政府一直有向私家醫生提供新冠口服抗病毒藥物，以便私家醫生為確診人士提供治療。現時有469名醫生已在醫健通登記，可為確診人士提供醫療服務。如果確診者有需要求醫，建議先提前預約，並且在就診前通知醫生其身體狀況。

以下為已在醫健通登記，並且取得新冠口服藥物可為病人處方的私家醫生名單，確診者可搜尋住處附近的醫生，以便盡快獲得治療。

詳情：469名取得新冠口服藥物的私家醫生名單

現時有469名醫生已在醫健通登記，可為確診人士提供醫療服務。（freepik）

13間私家醫提供門診服務

另外，本港有13間私家醫院亦為新冠病毒檢測陽性，並且出現發燒症狀的人士提供門診服務，其中9間更設有遠程診症服務，詳情可參閱以下連結。

詳情：13間私家醫院可為確診者提供醫療服務

有13間私家醫院亦為新冠病毒檢測陽性，並且出現發燒症狀的人士提供門診服務。（freepik）

新冠確診者申報7大須知

政府早前宣佈取消疫苗通行證及檢疫令，如快速測試呈陽性的人士，其同住家人需要隔離嗎？隔離令又可否作為請病假之用？詳情：快測陽性申報7大須知

如快速測試呈陽性的人士，應如何申報？（Brett Jordan＠unsplash）

確診者$5000津貼 申請方法

確診者如因感染新冠病毒而住院，期間無法工作而面臨經濟困難，亦不必擔心「手停口停」。只要乎合資格的人士，則可申請一筆過5,000元的恩恤津貼。詳情：確診者$5000津貼申請懶人包

確診者如乎合資格，可申請一筆過5,000元的恩恤津貼。（freepik）

（全文完）

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