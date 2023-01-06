一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免

內地通關｜港府宣布1月8日起將會與內地通關，單向名額約6萬人，其中5萬屬3個陸路口岸，另外1萬屬機場、港澳碼頭、港珠澳大橋等4個口岸。近日疫情反覆，不少市民對藥物需求大增，海關提醒市民，有5款管理藥物不能帶出境，否則隨時違法，但有一個情況可豁免。另外，奶粉、煙草、酒精出入境又有什麼限制？即看下文了解。

海關提醒市民勿攜帶非合理數量的藥物出境（香港警察＠FB）

內地通關｜帶藥物出境須持許可證

海關助理關長吳潔貞早前表示，市民及內地旅客出入境時，要留意所攜帶的物品是否受管制。根據香港法例第 60章《進出口條例》，旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。

內地通關｜甚麼才是合理自用數量？

吳潔貞表示，難以一概而論，要視乎個別情況而定。如果每名旅客攜帶數盒止痛藥，通常可獲豁免，但如果每人帶一、兩篋藥劑製品，就屬於非合理自用數量。 她補充，石斛、蘭花、花旗參及乾海馬等屬於瀕危動植物，同樣需持許可證才可以出境。

另外，若旅客攜帶的藥物被列為危險藥物、抗生素或第一部毒藥，除非獲醫生處方，否則均受法例規管，違者最高罰款500萬元及終身監禁。5款常見藥物例子可參考下圖：

危險藥物、抗生素或第一部毒藥，需獲醫生處方才可出境（香港海關＠FB）

奶粉、食品、煙酒最新限制

除了藥物外，不少旅客及市民都會攜帶奶粉、吸煙產品、酒精等食用品出入境，到底這些東西有沒有限制？什麼情況可獲豁免，即查看詳情：

奶粉

海關指根據香港法例第60章《進出口條例》，旅客攜帶供36個月以下嬰幼兒食用的配方粉（包括奶粉或豆奶粉）出境，如沒有獲發出口許可證或獲得豁免，均屬違法，最高罰款港幣50萬元及監禁2年。

年滿16歲旅客如在過去二十四小時內不曾出境便可獲豁免，每人可攜帶不超過1.8公斤的配方粉（以淨重計，約等於兩罐份量）。

年滿16歲旅客可帶兩罐配方粉（香港海關＠FB）

野味、肉類、家禽、蛋類

香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，旅客攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境，而沒有原產地發證機關簽發的衞生證明書及 / 或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法，最高罰款港幣5萬元及監禁6個月。

禁止攜帶野味、肉類、家禽、蛋類（香港海關＠FB）

另類吸煙產品

根據香港法例第371章《吸煙 ( 公眾衞生 ) 條例》，旅客進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法，最高罰款港幣5萬元及監禁6個月。

海關指，由香港國際機場過境，而期間沒有經過出入境檢查的人士，所攜帶的另類吸煙產品、航空轉運貨物，以及一直留在飛機及船隻上的過境物品，可獲豁免。

進口另類吸煙產品屬違法（香港海關＠FB）

免稅煙酒

香港法例第109章《應課稅品條例》，旅客如攜帶超逾豁免數量的飲用酒類或煙草入境，應使用紅色通道向海關人員申報。

飲用酒類方面，凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶1升酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港，供其本人自用。持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

煙草方面，凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶煙草產品進入香港，供本人自用，包括：

19 支香煙；或

1支雪茄（如多於1支，總重量則不能超過25克）；或

25克其他製成煙草。

如有違規，最高罰款港幣100萬元及監禁2年。

旅客可以免稅攜帶1升酒精濃度以量計多於30%的烈酒進入香港（香港海關＠FB）

凡年滿十八歲的旅客，可以免稅攜帶煙草產品進入香港自用（香港海關＠FB）

（全文完）

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