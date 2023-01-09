返回
按輸入鍵開始搜尋

一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡登記文件、步驟一文看｜附港鐵＋郵局支援站地址

一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡登記文件、步驟一文看｜附港鐵＋郵局支援站地址

電話卡實名制｜根據法例，本港未完成實名登記的電話儲值卡（太空卡），將會在2月24日被停用，故此持有太空卡的市民，必須在2月23日或之前進行登記。到底用戶可以去哪裡登記？需要準備甚麼文件？有甚麼步驟？即看下文7條Q&A。

一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡2.23未登記會停用　港鐵＋郵局支援站、文件、步驟
太空卡將會在2月24日被停用（通訊事務管理局圖片）

電話卡實名制Q1：我需要實名登記電話卡嗎？

所有新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均需在啓動服務前完成實名登記。若持有原有的電話儲值卡，就需在2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。現行上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再登記。

電話卡實名制Q2：要準備甚麼文件？

只需帶備香港身分證、相關電話儲值卡及可接收短訊的手機即可。16歲以下人士，須得到一名年滿18歲成年人確認，同時登記該成年人的資料。

一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡2.23未登記會停用　港鐵＋郵局支援站、文件、步驟
個人用戶不可以多於10張電話卡（freepik）

電話卡實名制Q3：最多可登記多少張電話卡？

個人用戶不可以多於10張，企業用戶則不可多於25張。

電話卡實名制Q4：如何透過電訊商登記？

不同電訊商會提供不同登記途徑，例如經流動電話或流動應用程式進行網上登記、經電訊商網頁進行網上登記、親臨電訊商門市登記等。詳細可參閱電訊商提供的電話儲值卡實名登記網頁連結

電話卡實名制Q5：如何透過郵政局登記？

政府於18間指定郵政局設立服務櫃位，協助市民為其電話儲值卡進行實名登記，費用全免。指定郵政局地址如下：

地區郵政局地址
中西區中環康樂廣場2號
郵政總局
東區北角英皇道770號
模範邨C座
地下1,6,7及11號
七姊妹郵政局
南區香港仔大道171號
金豐大廈地下
香港仔郵政局
灣仔區皇后大道東197至213號
胡忠大廈2樓
灣仔郵政局
九龍城區紅磡機利士北路140號地下
機利士路郵政局
觀塘區觀塘鴻圖道52號
地下A及B室
觀塘郵政局
深水埗區長沙灣長沙灣道646號
中國船舶大廈地下
長沙灣郵政局
黃大仙區黃大仙下邨龍樂樓
地下2號
黃大仙郵政局
油尖旺區尖沙咀中間道10號
國際電信大廈地下及1樓
尖沙咀郵政局
西貢區將軍澳明德邨明德商場
地下14C號鋪
將軍澳郵政局
葵青區葵芳邨葵健樓
地下4至10號
葵芳郵政局
北區上水石湖墟新豐路112至116號
石湖墟郵政局
沙田區沙田上禾輋路一號
沙田政府合署一樓
沙田中央郵政局
大埔區大埔汀角路1號
大埔政府合署地下
大埔郵政局
荃灣區荃灣西樓角路38號
荃灣政府合署1樓
荃灣郵政局
屯門區屯門屯喜路1號
屯門政府合署平台
屯門中央郵政局
元朗區元朗大棠路23號
合益廣場一樓B111及B130鋪
元朗郵政局
離島區大嶼山東涌美東街6號地下
東涌郵政局

電話卡實名制Q6：如何透過港鐵支援站登記？

政府於全港25個港鐵站設立支援站，由即日起至2月23日，提供電話卡實名登記支援服務，以協助大家完成實名登記。支援站服務時間為每日上午9時至下午6時，地點如下：

地區港鐵站
香港區西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角
九龍區黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田
新界區朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺

電話卡實名制Q7：實名登記步驟？

  1. 插入電話儲值卡，啓動流動數據服務，關閉Wi-Fi，根據電訊商發出的實名登記提示短訊開始登記程序。
  2. 輸入或確認需要進行實名登記的流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID）。電訊商或會另向用戶發出一次性密碼，並要求用戶輸入該密碼作認證。
  3. 選擇身份證明文件類別，拍攝身份證明文件正本，並上傳該影像。如擁有香港身份證，用戶必須使用其香港身份證以完成實名登記。
  4. 核實系統從身份證明文件自動讀取的資料或輸入資料。
  5. 確認實名登記及收集個人資料的聲明。
  6. 完成登記／啓用程序。成功登記的用戶將會收到電訊商發出的確認短訊。
一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡2.23未登記會停用　港鐵＋郵局支援站、文件、步驟
實名登記6步驟（freepik）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此

有線生活
iPhone秘技｜10個iOS隱藏功能教學　鎖屏聽YouTube／免APP掃描文件／加大播放音量
一線搜查｜$1膠袋徵費懶人包　買麵包、水果要徵費？3種情況可豁免　11條Q&A看新措施
港鐵支援站服務時間是？

港鐵支援站服務時間為每日上午九時至下午六時。詳情

可以去哪裡登記電話卡？

可以到電訊商門市、郵政局、港鐵支援站等多個地方。詳情

上一條影片 赴港旅遊簽注復辦首天　深圳多區辦證預約爆滿
下一條影片 玩具展逾250內地參展商　陳百里預期將來更多內地客
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污
2022年12月31日