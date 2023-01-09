一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A 太空卡登記文件、步驟一文看｜附港鐵＋郵局支援站地址
電話卡實名制｜根據法例，本港未完成實名登記的電話儲值卡（太空卡），將會在2月24日被停用，故此持有太空卡的市民，必須在2月23日或之前進行登記。到底用戶可以去哪裡登記？需要準備甚麼文件？有甚麼步驟？即看下文7條Q&A。
電話卡實名制Q1：我需要實名登記電話卡嗎？
所有新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均需在啓動服務前完成實名登記。若持有原有的電話儲值卡，就需在2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。現行上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再登記。
電話卡實名制Q2：要準備甚麼文件？
只需帶備香港身分證、相關電話儲值卡及可接收短訊的手機即可。16歲以下人士，須得到一名年滿18歲成年人確認，同時登記該成年人的資料。
電話卡實名制Q3：最多可登記多少張電話卡？
個人用戶不可以多於10張，企業用戶則不可多於25張。
電話卡實名制Q4：如何透過電訊商登記？
不同電訊商會提供不同登記途徑，例如經流動電話或流動應用程式進行網上登記、經電訊商網頁進行網上登記、親臨電訊商門市登記等。詳細可參閱電訊商提供的電話儲值卡實名登記網頁連結。
電話卡實名制Q5：如何透過郵政局登記？
政府於18間指定郵政局設立服務櫃位，協助市民為其電話儲值卡進行實名登記，費用全免。指定郵政局地址如下：
|地區
|郵政局地址
|中西區
|中環康樂廣場2號
郵政總局
|東區
|北角英皇道770號
模範邨C座
地下1,6,7及11號
七姊妹郵政局
|南區
|香港仔大道171號
金豐大廈地下
香港仔郵政局
|灣仔區
|皇后大道東197至213號
胡忠大廈2樓
灣仔郵政局
|九龍城區
|紅磡機利士北路140號地下
機利士路郵政局
|觀塘區
|觀塘鴻圖道52號
地下A及B室
觀塘郵政局
|深水埗區
|長沙灣長沙灣道646號
中國船舶大廈地下
長沙灣郵政局
|黃大仙區
|黃大仙下邨龍樂樓
地下2號
黃大仙郵政局
|油尖旺區
|尖沙咀中間道10號
國際電信大廈地下及1樓
尖沙咀郵政局
|西貢區
|將軍澳明德邨明德商場
地下14C號鋪
將軍澳郵政局
|葵青區
|葵芳邨葵健樓
地下4至10號
葵芳郵政局
|北區
|上水石湖墟新豐路112至116號
石湖墟郵政局
|沙田區
|沙田上禾輋路一號
沙田政府合署一樓
沙田中央郵政局
|大埔區
|大埔汀角路1號
大埔政府合署地下
大埔郵政局
|荃灣區
|荃灣西樓角路38號
荃灣政府合署1樓
荃灣郵政局
|屯門區
|屯門屯喜路1號
屯門政府合署平台
屯門中央郵政局
|元朗區
|元朗大棠路23號
合益廣場一樓B111及B130鋪
元朗郵政局
|離島區
|大嶼山東涌美東街6號地下
東涌郵政局
電話卡實名制Q6：如何透過港鐵支援站登記？
政府於全港25個港鐵站設立支援站，由即日起至2月23日，提供電話卡實名登記支援服務，以協助大家完成實名登記。支援站服務時間為每日上午9時至下午6時，地點如下：
|地區
|港鐵站
|香港區
|西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角
|九龍區
|黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田
|新界區
|朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺
電話卡實名制Q7：實名登記步驟？
- 插入電話儲值卡，啓動流動數據服務，關閉Wi-Fi，根據電訊商發出的實名登記提示短訊開始登記程序。
- 輸入或確認需要進行實名登記的流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID）。電訊商或會另向用戶發出一次性密碼，並要求用戶輸入該密碼作認證。
- 選擇身份證明文件類別，拍攝身份證明文件正本，並上傳該影像。如擁有香港身份證，用戶必須使用其香港身份證以完成實名登記。
- 核實系統從身份證明文件自動讀取的資料或輸入資料。
- 確認實名登記及收集個人資料的聲明。
- 完成登記／啓用程序。成功登記的用戶將會收到電訊商發出的確認短訊。
（全文完）
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