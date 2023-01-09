一線搜查｜電話卡實名制7大Q&A　太空卡登記文件、步驟一文看｜附港鐵＋郵局支援站地址

電話卡實名制｜根據法例，本港未完成實名登記的電話儲值卡（太空卡），將會在2月24日被停用，故此持有太空卡的市民，必須在2月23日或之前進行登記。到底用戶可以去哪裡登記？需要準備甚麼文件？有甚麼步驟？即看下文7條Q&A。

太空卡將會在2月24日被停用（通訊事務管理局圖片）

電話卡實名制Q1：我需要實名登記電話卡嗎？

所有新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均需在啓動服務前完成實名登記。若持有原有的電話儲值卡，就需在2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。現行上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再登記。

電話卡實名制Q2：要準備甚麼文件？

只需帶備香港身分證、相關電話儲值卡及可接收短訊的手機即可。16歲以下人士，須得到一名年滿18歲成年人確認，同時登記該成年人的資料。

個人用戶不可以多於10張電話卡（freepik）

電話卡實名制Q3：最多可登記多少張電話卡？

個人用戶不可以多於10張，企業用戶則不可多於25張。

電話卡實名制Q4：如何透過電訊商登記？

不同電訊商會提供不同登記途徑，例如經流動電話或流動應用程式進行網上登記、經電訊商網頁進行網上登記、親臨電訊商門市登記等。詳細可參閱電訊商提供的電話儲值卡實名登記網頁連結。

電話卡實名制Q5：如何透過郵政局登記？

政府於18間指定郵政局設立服務櫃位，協助市民為其電話儲值卡進行實名登記，費用全免。指定郵政局地址如下：

地區 郵政局地址 中西區 中環康樂廣場2號

郵政總局 東區 北角英皇道770號

模範邨C座

地下1,6,7及11號

七姊妹郵政局 南區 香港仔大道171號

金豐大廈地下

香港仔郵政局 灣仔區 皇后大道東197至213號

胡忠大廈2樓

灣仔郵政局 九龍城區 紅磡機利士北路140號地下

機利士路郵政局 觀塘區 觀塘鴻圖道52號

地下A及B室

觀塘郵政局 深水埗區 長沙灣長沙灣道646號

中國船舶大廈地下

長沙灣郵政局 黃大仙區 黃大仙下邨龍樂樓

地下2號

黃大仙郵政局 油尖旺區 尖沙咀中間道10號

國際電信大廈地下及1樓

尖沙咀郵政局 西貢區 將軍澳明德邨明德商場

地下14C號鋪

將軍澳郵政局 葵青區 葵芳邨葵健樓

地下4至10號

葵芳郵政局 北區 上水石湖墟新豐路112至116號

石湖墟郵政局 沙田區 沙田上禾輋路一號

沙田政府合署一樓

沙田中央郵政局 大埔區 大埔汀角路1號

大埔政府合署地下

大埔郵政局 荃灣區 荃灣西樓角路38號

荃灣政府合署1樓

荃灣郵政局 屯門區 屯門屯喜路1號

屯門政府合署平台

屯門中央郵政局 元朗區 元朗大棠路23號

合益廣場一樓B111及B130鋪

元朗郵政局 離島區 大嶼山東涌美東街6號地下

東涌郵政局

電話卡實名制Q6：如何透過港鐵支援站登記？

政府於全港25個港鐵站設立支援站，由即日起至2月23日，提供電話卡實名登記支援服務，以協助大家完成實名登記。支援站服務時間為每日上午9時至下午6時，地點如下：

地區 港鐵站 香港區 西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角 九龍區 黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田 新界區 朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺

電話卡實名制Q7：實名登記步驟？

插入電話儲值卡，啓動流動數據服務，關閉Wi-Fi，根據電訊商發出的實名登記提示短訊開始登記程序。

輸入或確認需要進行實名登記的流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID）。電訊商或會另向用戶發出一次性密碼，並要求用戶輸入該密碼作認證。

選擇身份證明文件類別，拍攝身份證明文件正本，並上傳該影像。如擁有香港身份證，用戶必須使用其香港身份證以完成實名登記。

核實系統從身份證明文件自動讀取的資料或輸入資料。

確認實名登記及收集個人資料的聲明。

完成登記／啓用程序。成功登記的用戶將會收到電訊商發出的確認短訊。

實名登記6步驟（freepik）

（全文完）

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