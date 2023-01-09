一線搜查｜天文台料1.16年廿五氣溫急降　兩區料跌穿10度　季候風殺到又乾又凍

2023新年天氣｜近日本港天氣和暖，大家可能收起了厚厚外套，不過天文台，周末將有一道冷鋒橫過華南，加上隨後強烈東北季候風影響，預計下周初本港急轉涼。星期一（16日）年廿五當日，市區最低氣溫有機會只有攝氏13度，與前一日最高氣溫比較，溫差足足達9度，加上當日風勢頗大，市民要注意保暖。

天文台指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區。同時，廣闊雲帶會為該區帶來多雲有雨的天氣。天文台預測，本港明日多雲、有幾陣雨，氣溫介乎18至20度。至本周後期和暖潮濕，早晚沿岸有霧。

大半日急跌9度

天文台預料，一道冷鋒會在星期日（15日）橫過華南，加上受隨後的強烈東北季候風影響，星期一本港最低氣溫只有13度，與前一日最高氣溫22度比較的話，足足相差9度。天文台料星期一部分時間有陽光，日間乾燥，早上相當清涼，吹北風4至5級，初時離岸及高地6級。

下星期一料低見13度，大家要注意保暖。（天文台網頁截圖）

新界多區有機會僅10度

如果按天文分區天氣預測，星期一上午7時，新界多區有機會跌至10度左右水平，屯門、沙田、西貢僅11度；流浮山、大埔、上水等只有10度；其中打鼓嶺及石崗分別更只有8度及9度。天文台預測星期二（17日）年廿六當日，最低氣溫進一步跌至最低12度，天氣寒冷，吹北至東北風4至5級，相對濕度只有百分之五十至七十。

預料1月16日當日上午，新界多區低見10度。（天文台網頁截圖）

小心風寒效應

低溫加上大風，有可能產生「風寒效應」，令人體感受更強烈的冷意。天文台解釋，天氣寒冷時大風會將人體熱力向外散發，令人體感覺較冷；風速愈大，「風寒效應」影響愈大，當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。

（全文完）

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