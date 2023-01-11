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一線搜查｜天文台料下周初急轉冷　1.17年廿六氣溫預測調低至僅11度　即睇你住嗰區幾凍

一線搜查｜天文台料下周初急轉冷　1.17年廿六氣溫預測調低至僅11度　即睇你住嗰區幾凍

新年天氣｜天文台預測，一道冷鋒會在星期日（15日）橫過華南，加上受隨後的強烈東北季候風影響，本港下周初氣溫將明顯下降。天文台最新的氣溫預測，比早兩日進一步調低，星期一（16日）最低氣溫料為攝氏12度，星期二（17日）年廿六更加只有11度，當日早上多區氣溫跌破雙位數，其中有一區得7度。

一線搜查｜天文台料下周初急轉凍　調低氣溫預測1.17年廿六僅11度　即睇當日你嗰區幾凍
天文台調低下周初的氣溫預測。（Peter [email protected]

天文台指，一股偏東氣流會今、明兩日影響廣東沿岸，而廣闊雲帶會繼續覆蓋該區。隨著偏東氣流減弱，本周後期華南沿岸和暖潮濕，本港星期六（14日）氣溫預料介乎20度至25度。

下周二風勢頗大

不過，預料一道冷鋒會在星期日橫過華南，加上受隨後的強烈東北季候風影響，本港下周初天氣將會轉冷。天文台前兩日本來預料，本港下星期一、星期二，最低氣溫分別為13度及12度，但已調低有關預測溫度，改為預料下星期一最低僅12度，下星期二更加只有11度，吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，部分時間有陽光及乾燥。分區預測顯示，下星期二早上7時，多區氣溫跌穿10度水平。

一線搜查｜天文台料下周初急轉冷　氣溫預測再調低1.17年廿六僅11度　即睇你住嗰區幾凍
天文台預料，星期二最低氣溫僅11度。（天文台網頁截圖）

即睇下星期二上午7時各區氣溫

  • 打鼓嶺：7度
  • 上水：9度
  • 流浮山：9度
  • 石崗：8度
  • 大埔：9度
  • 屯門：10度
  • 青衣：11度
  • 沙田：10度
  • 西貢：11度
  • 香港天文台（尖沙咀）：12度
  • 將軍澳：10度
  • 黃竹坑：12度
  • 坪洲：11度
  • 赤鱲角：11度
  • 長洲：10度
  • 橫瀾島：11度
一線搜查｜天文台料下周初急轉凍　調低氣溫預測1.17年廿六僅11度　即睇當日你嗰區幾凍
天文台預測，下星期上午7時多區跌破雙位數。（天文台網頁截圖）

低溫加上大風，有可能產生「風寒效應」，令人體感受更強烈的冷意。天文台解釋，天氣寒冷時大風會將人體熱力向外散發，令人體感覺較冷；風速愈大，「風寒效應」影響愈大，當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。

一線搜查｜天文台料下周初急轉凍　調低氣溫預測1.17年廿六僅11度　即睇你住嗰區幾凍
當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。（Jason [email protected]

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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下周初為什麼會急轉冷？

受冷鋒及強烈季候風影響。詳情

下星期二分區最低幾多度？

天文台預料打鼓嶺只有7度。詳情

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