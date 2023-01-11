2023兔年運程｜香港股市、樓市升定跌？買六合彩去「幸運投注站」　蔣匡文教增運秘技｜開運秘笈

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括楊天命師傅、七仙羽師傅、蔣匡文師傅等，為大家提供不同開運秘訣。兔年哪個方位最旺財？想發橫財，原來要找個風水相對差的投注站「乘人之危」！想增加中獎機率應該怎樣做？2023年香港整體大運如何呢？即看下文了解兔年運程！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》（《開運秘笈 2023》截圖）

正南方財位

對做生意的朋友來說，最關心的就是新一年能否生意興隆。楊天命師傅說，2023兔年，正南方為財位。而「見水聚財」，因此於門口位正南方擺放具流水意象擺設，例如水機、飲品等，師傅建議放置風水輪，並向順時針方向轉，有助將財氣從街上引到室內，增強財運。

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2023兔年，正南方為財位。（《開運秘笈 2023》截圖）

於門口位正南方擺放具流水意象擺設，有助增強財運。《開運秘笈 2023》截圖）

找風水差投注站「乘人之危」

蔣匡文師傅說，想提升橫財運，就要找個風水相對差的投注站「乘人之危」。根據馬會資料，屯門是全港最多人中頭獎的投注站第二位，原來與這裡的風水格局有關！師傅提到，屯門投注站樓高三層，當中三樓接駁住一座天橋，整座投注站有多個門口出入，「四通八達難聚財」變相容易漏財，加上由於投注站面向馬路，設置了充滿煞氣的隔音屏，像形成一個漏斗般將錢財送出去。

想提升橫財運，就要找個風水相對差的投注站「乘人之危」。（《開運秘笈 2023》截圖）

根據馬會資料，屯門是全港最多人中頭獎的投注站第二位。（《開運秘笈 2023》截圖）

「四通八達難聚財」變相容易漏財。（《開運秘笈 2023》截圖）

獨特步法嬴更多！

蔣匡文師傅又說，大家在屯門投注站投注時，有一個特別的步法。從正面進去後直走到盡頭，升降機及扶手電梯，那裡是最當旺位置。先乘坐升降機往三樓，再乘扶手電梯到地下，走到最右邊的投注櫃位，可以有機會嬴更多！

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大家在屯門投注站投注時，有一個特別的步法。（《開運秘笈 2023》截圖）

有機會嬴更多！（《開運秘笈 2023》截圖）

大家不妨試試（《開運秘笈 2023》截圖）

入九運前一年多動盪

至於2023年香港整體大運如何呢？七師傅分析，流年是癸卯運，但香港正在走巳酉運，巳酉和癸卯正正是相剋相沖，令香港疫情既未完結，經濟亦不濟，股市、樓市也未回升。加上2024年將進入九運，九運前後的一年都會發生許多動盪，因此2023香港運勢都不算好，雖然大局已定，七師傅建議通過改變家中磁場、個人思想、情緒等，保持積極正面便是對自己最有利的風水。

2024年將進入九運，九運前後的一年都會發生許多動盪。（《開運秘笈 2023》截圖）

雖然大局已定，七師傅建議改變自己，便是對最有利的風水。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》

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