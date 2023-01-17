天氣凍｜保溫杯千萬別裝咖啡、茶？1招秘技延長保暖時間　消委會教4大使用貼士

保溫杯｜天文台預測，本港明日（18日）繼續維持寒冷天氣，市區最低氣溫預料只有12度。天寒地冬在戶外想喝杯暖水，帶備保溫杯就最好不過。但是保溫杯使用起上來也有不少秘訣，例如如何延長其保溫效果、有什麼飲品不能入樽等，統統都是大學問，一起來看看消委會提供的貼士吧！

消委會教大家1招，延長保溫杯的保暖時效。（《RUN-ON》劇照）

保溫杯貼士1.) 2種飲品別倒入樽

消委會指，不非所有飲品都能可以用保溫杯盛載，一些有氣的碳酸飲品如汽水，就萬萬不能，因有機會造成內部壓力過大而使飲品噴出。另外，酸性強的飲料如西柚汁、橙汁等果汁或乳酸飲品，亦不宜用保溫杯盛載，否則飲品易變壞。另一點要留意，不要長時間用保溫杯盛載濃茶、咖啡等味道重、顏色深的飲品，以免味道與顏色殘留難以清洗。

保溫杯貼士2.) 勿斟過量

大家有否試過，使用保溫杯時，熱飲斟到瀉的情況？實情是保溫杯不宜過量加入液體，最理想做法是加至杯／壺口下1至2厘米，以免杯口的塑膠或橡膠長時間浸在熱液內，加快老化變硬，影響其密封性。同時也可避免因拴蓋時熱的飲料溢出而導致燙傷。

保溫杯貼士3.) 延長保溫時間

消委會指，大家如果想提高保溫效能，延長保溫時間，可先倒入小量沸水或冰水預熱或預冷，隔一會兒再將水倒掉，然後才倒入熱飲或凍飲，這樣就可延長保溫或保冷的時間。同時，要避免撞擊或讓杯從高處墜下，因為撞擊後其真空層會遭到破壞而影響保溫效能。

保溫杯貼士4.) 延長壽命

如果保溫杯更襟用，就要注意以下5件事

１. 防止塑膠發霉

消委會建議，每次使用保溫杯後，尤其並非裝載清水時，應先徹底清潔及晾乾，以免污漬或色素殘留，以及防止橡膠物料發霉變色。值得一提，由於蓋的縫隙通常較難清洗，務必要仔細清潔。其中一個方法，是可將蓋和密封膠圈分拆清洗，晾乾後緊記將密封膠圈妥善裝回原位，以防滲漏。

2. 不要用洗碗機清洗

消委會指，除非產品另有說明，否則不應放入洗碗碟機清洗，以免損壞。

3. 別用漂白劑清潔

消委會指，由於氯化物或會損壞不銹鋼表面，故不應用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗保溫杯。

消委會指，不應用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗保溫杯。（unsplash）

4. 小蘇打粉清潔好幫手

若保溫杯散發出異味，你亦可利用小蘇打粉清潔。只需用保溫杯裝載熱水，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可。

5. 勿用硬刷清潔

消委會指，清潔保溫杯最好用海綿、軟布、軟刷。相反，百潔布、鋼絲刷或硬的刷子等盡量別用，以防刮損內櫳。

（全文完）