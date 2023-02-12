北海道洞爺湖9間溫泉酒店／旅館　一泊兩食＋免費穿梭巴士＋無邊際風呂　附交通方法

洞爺湖溫泉旅館2023｜洞爺湖位於日本北海道，是日本面積第9大的湖泊，又被稱為「北海道三景」之一，吸引不少人前往觀光。洞爺湖南岸有洞爺湖溫泉，該區附近設有多間溫泉酒店，溫泉街更有免費手湯與足湯，讓你走到哪裡都能溫暖手腳。《有線生活》下文為你推介洞爺湖9間溫泉酒店，有天空露天風呂、望向白雪羊蹄山的空中木池，房內更有私人檜木露天風呂！

洞爺湖位於日本北海道，是日本面積第9大的湖泊。（Agoda圖片）

洞爺湖交通

到洞爺湖有不同交通方法，從新千歲機場直往洞爺湖的人士，最快捷的方法是乘搭JR北海道快速機場線到南千歲站，轉乘特急列車「北斗號」到洞爺站，轉乘道南巴士（道南バス）到洞爺湖溫泉（洞爺湖温泉バスターミナル）下車；若旅客從JR函館／札幌站出發，可選乘「JR北海道鐵路」 到洞爺站。下車後出站，轉乘道南巴士到洞爺湖溫泉站，車程約2小時。

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到洞爺湖有不同交通方法（FB＠新千歳空港）

9間洞爺湖溫泉酒店

TOYA乃之風湖景度假村（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【1】TOYA乃之風湖景度假村（The Lake view TOYA Nonokaze resort）－景色極佳天空露天風呂

TOYA乃之風湖景度假村位於洞爺湖溫泉街的中心，房間正對洞爺湖景。酒店提供標準房、和洋室、豪華房等，二人標準房一泊兩食價錢由1,825港元起。酒店設有一個充滿日本風情大浴場，更有景色極佳的天空露天風呂，邊泡溫泉邊眺望洞爺湖，全方位享受。

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酒店提供標準房、和洋室、豪華房等。（Agoda圖片）

景色極佳（Agoda圖片）

天空露天風呂（Agoda圖片）

TOYA乃之風湖景度假村（The Lake view TOYA Nonokaze resort）

地址：〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉29-1

交通：JR札幌站 乘搭免費穿梭巴士

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洞爺湖萬世閣酒店（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【2】洞爺湖萬世閣酒店（Toyako Manseikaku Hotel Lakeside Terrace）－開業82年溫泉旅館

洞爺湖萬世閣酒店是在1941年開業的溫泉旅館，分成中央館、東館、西館共3棟樓，提供日式和標準房，分別望山景或湖景，一泊兩食1,181港元起。而酒店設有兩座大浴場，分別位於地下和高層，分室內和露天，並會男女湯早晚交替使用，住客可以感受不同溫泉。

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1941年開業（Agoda圖片）

酒店設有兩座大浴場（Agoda圖片）

男女湯早晚交替使用（Agoda圖片）

住客可以感受不同溫泉（Agoda圖片）

洞爺湖萬世閣酒店（Toyako Manseikaku Hotel Lakeside Terrace）

地址：〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉21

交通：於JR洞爺站 乘搭道南巴士（道南バス）到洞爺湖溫泉總站（洞爺湖温泉バスターミナル）下車後步行5分鐘

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洞爺觀光酒店（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【3】洞爺觀光酒店（Toya Kanko Hotel）－設洞穴風呂、木風呂

洞爺觀光酒店提供日式客房、和洋式客房，多人入住可選4人或5人房。酒店大部分房間均向住湖景，亦可以看到羊蹄山，一泊兩食每晚1,122港元起。這裡設有露天風呂、洞穴風呂、木風呂等不同類型的浴場。不想與他人一起浸溫泉，還有收費露天私人風呂，超高私隱度！

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酒店提供日式客房、和洋式客房（Agoda圖片）

一泊兩食每晚1,122港元起（Agoda圖片）

收費露天私人風呂（Agoda圖片）

洞穴風呂（Agoda圖片）

洞爺觀光酒店（Toya Kanko Hotel）

地址：〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉33

交通：JR洞爺站搭乘巴士（洞爺湖温泉行）在「桜町」站下車步行1分鐘

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洞爺湖溫泉大和旅館（Agoda圖片）

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洞爺湖溫泉酒店｜【4】洞爺湖溫泉大和旅館 – 分館（Granvillage Toya Daiwa Ryokan Annex）－一泊兩食人均$430

洞爺湖溫泉大和旅館是一家傳統溫泉旅館，提供2人、3人、4人的日式客房，房間均望湖景，一泊兩食價錢859港元，人均430港元。這家旅館的客房設計傳統溫馨，全部採用日式塌塌米設計，設有大玻璃窗，住客更可在房間內欣賞煙花；設施方面則提供男、女溫泉。

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全部採用日式塌塌米設計（Agoda圖片）

男、女溫泉（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉大和旅館 – 分館（Granvillage Toya Daiwa Ryokan Annex）

地址：３４-4 洞爺湖温泉 洞爺湖町 虻田郡 北海道 049-5721

交通：於JR洞爺站 搭乘道南巴士（道南バス）到洞爺湖巴士中心（洞爺湖温泉バスターミナル）後走3分鐘

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洞爺溫泉華美酒店（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【5】洞爺溫泉華美酒店（Toya-onsen Hotel Hanabi）－溫泉玻璃窗望絕美湖景

洞爺溫泉華美酒店位於洞爺湖邊，提供山景雙床房、湖景日式房等，湖景房的玻璃窗能望到洞爺湖的景色，充滿海邊度假的感覺，而一泊兩食由1,343港元起。酒店設不同浴場，其中一個溫泉可以透過玻璃窗欣賞外面絕美湖景。

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酒店位於洞爺湖邊（Agoda圖片）

酒店溫泉（Agoda圖片）

其中一個溫泉可以透過玻璃窗欣賞外面絕美湖景。（Agoda圖片）

充滿海邊度假的感覺（Agoda圖片）

洞爺溫泉華美酒店（Toya-onsen Hotel Hanabi）

地址：〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉6

交通：JR洞爺站 乘搭巴士到元町站 步行1分鐘

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洞爺湖畔亭酒店（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【6】洞爺湖畔亭酒店（Toya Kohantei Hotel）－空中木池望白雪覆蓋羊蹄山

洞爺湖畔亭酒店提供西式和日式客房，一泊兩食價錢由966港元起。這裡設有露天溫泉，和位於頂樓的空中溫泉。空中溫泉佈置了一個個木池，非常獨特，兩個溫泉均能望到被白雪覆蓋的羊蹄山，而男女湯亦會早晚對調；如想要私隱度，酒店有提供收費私人溫泉。

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酒店提供西式和日式客房（Agoda圖片）

（Agoda圖片）

位於頂樓的空中溫泉佈置了一個個木池。（Agoda圖片）

洞爺湖畔亭酒店（Toya Kohantei Hotel）

地址：〒049-5721 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8

交通：JR札幌 乘搭免費穿梭巴士／北海道新千歲機場乘搭穿梭巴士（每位1,000日圓）

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洞爺湖太陽宮酒店（Booking.com圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【7】洞爺湖太陽宮酒店（Toya Sunpalace Resort & Spa） －露天風呂與洞爺湖成「水天一線」

洞爺湖太陽宮酒店提供湖景標準房、西式房、和式房，四人房等，一泊兩食價錢由1,063港元起。酒店有自己的水上樂園，還有桑拿、多個室內及室外露天溫泉，當中位於B1層的露天風呂，與洞爺湖幾乎呈水平線，形成「水天一線」。

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供湖景標準房、西式房、和式房，四人房等（Booking.com圖片）

室內及室外露天溫泉（Booking.com圖片）

露天風呂與洞爺湖幾乎呈水平線，形成「水天一線」。 （Booking.com圖片）

洞爺湖太陽宮酒店（Toya Sunpalace Resort & Spa）

地址：〒049-5731 北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉７番地１

交通：從札幌市乘搭免費穿梭巴士直達（須於預約住宿時申請）／JR洞爺站 乘搭的士 約10分鐘

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克諾蘇米卡湖套房酒店（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【8】克諾蘇米卡湖套房酒店（The Lake Suite Ko No Sumika）－每房設私人露天溫泉

克諾蘇米卡湖套房酒店位於洞爺湖旁邊，與洞爺湖太陽宮酒店相連在一起，提供雙人房、三人房、四人房等，房間的窗戶均面向湖景，所有房間都附有私人露天溫泉，一泊兩食一晚由3,893港元起（三人價錢）。而酒店最特別的一定是無邊際露天風呂，住客可以一邊浸溫泉，一邊享受洞爺湖一望無際的絕美景色。

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提供雙人房、三人房、四人房等（Agoda圖片）

所有房間都附有私人露天溫泉（Agoda圖片）

無邊際露天風呂（Agoda圖片）

住客可以一邊浸溫泉，一邊享受洞爺湖一望無際的絕美景色。（Agoda圖片）

克諾蘇米卡湖套房酒店（The Lake Suite Ko No Sumika）

地址：〒049-5731 北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉7-1

交通：從札幌市乘搭免費穿梭巴士直達（須於預約住宿時申請）／JR洞爺站 乘搭的士 約10分鐘

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洞爺湖微酒店（Agoda圖片）

洞爺湖溫泉酒店｜【9】洞爺湖微酒店（WE Hotel Toya）－每房設檜木露天風呂

洞爺湖微酒店只有55間房間，包括雙床房、三人房等，全部均望洞爺湖湖景。所有房間設有露台和一個檜木露天風呂，一泊兩食價錢2,899港元起。設施方面，酒店提供室內及露天風呂，室內風呂附有大片落地窗景，而露天風呂則設計了一個大窗口，不論是室內或戶外，住客都可以邊浸溫泉邊欣賞洞爺湖絕美景色。

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全部房間均望洞爺湖湖景（Agoda圖片）

酒店提供室內及露天風呂（Agoda圖片）

露天風呂設計了一個大窗口（Agoda圖片）

洞爺湖微酒店（WE Hotel Toya）

地址：〒049-5802 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町293-1

交通：JR洞爺站 乘搭免費穿梭巴士 約30分鐘

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（全文完）