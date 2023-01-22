年初一新年12大禁忌　剪指甲會斷財路　午睡拖累事業運｜兔年2023

兔年快樂，恭喜發財｜大年初一人人都應該喜氣洋洋，祈求新一年可以行好運，所以為了自己和家人，千萬不要做出破壞運氣、影響家宅的傻事，即睇下文列出12個年初一禁忌吧！

2023兔年祝香港人身體健康。（istock圖片）

【1】勿催人起床

大年初一催人起床是勞碌命，令人全年都被催促做事。過年應該開開心心休息，多睡是福。

【2】勿睡午覺

據說大年初一睡午覺（瞓晏覺）會削弱事業運，令人全年都變得懶散。難得新年幾日假期，出街感受節日氣氛吧！

【3】勿向還在睡覺的人拜年

年初一拜年時見人還在床上，不要催人起床之外，也不要向床上的拜年，據說會令對方全年都臥病在床。

【4】不可洗澡、洗頭

年初一不可洗澡和洗頭，有些說法是初一至初四都不可洗頭！因為「死」和「洗」是諧音，洗澡就變成禁忌了，正所謂寧可信其有，年初一抹抹身就好。至於洗頭是因為頭髮的「髮」字，與發財的「發」字同音，洗頭會洗走財運，所以忍一忍吧！

【5】不要掃地、倒垃圾

近年港人衞生意識提高，但年初一都建議忍一忍，不要掃地和倒垃圾，垃圾包好放一旁就好。因為新年運氣爆燈，掃地、倒垃圾據說等於掃走福氣和好運，最好等到年初五才清潔。

初一不剪指甲的其中一個原因是不要使用利器，以免破財運、斷財路，即使幫貓星人剪指甲，可能都有影響，小心。（istock圖片）

【6】不要剪指甲、剪頭髮

因「髮」與「發」同音，初中一剪頭髮有如剪斷財路，不要不信，最好整個正月都不要剪髮。至於指甲向來與個人財運適適相關，所以才會有人把尾指指甲留長，甚至有人會「儲指甲」，因此新年都不宜剪指甲。另一說法是，新年應盡量避免使用利器，特別是年初一，以免運氣破損，指甲鉗也是一種利器，因此不宜剪指甲。

【7】忌食粥和服藥

服藥意味體弱多病，新年可免則免（如有健康問題除外，謹記準時服藥），另外從前食粥代表生活艱難，年初一食粥也會招來霉運。如果不想大魚大肉，可以選擇食齋，台灣傳統年初一早上食齋，表達對祖先感念及對神明敬重，中午則是有魚有肉的豐盛菜式，祈求新一年都衣食無憂。

【8】新衫、內衣忌穿黃色

大年初一應穿紅色系衣服，鮮紅、桃紅、棗紅、粉紅甚至橙色都可鴻運當頭，喜氣洋洋，但不要穿黃色，因為中國傳統上黃色是屬神明的顏色，所以只有「天子」才可以穿黃色，凡人穿黃色會觸怒神明。

【9】不穿黑白色衣服

黑色和白色都是傳統喪服顏色，被視為不吉利，大年初一穿黑白色易招來衰運，吸引不好的磁場，親友都怕了你。

【10】忌打罵小孩

新年是喜興日子，特別是年初一，不要打罵小孩，否則意味小孩未來一年都要被罵，而且據說家宅全年易有官非。

【11】忌說負面字詞

新年期間尤其是年初一，不應說負面字，如「輸」、 「窮」、「破」、「死」、「病」等等，以免「開口中」招來衰運，若不小心犯禁，應該立即補一句「百無禁忌」、「童言無忌」等話語化解。

【12】年初一不回娘家

女生應該都知道，如果已嫁為人妻，年初一、初四及初五都不宜回娘家，否則會影響娘家運氣，初二回娘家拜年是常識吧！

（全文完）

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