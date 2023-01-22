2023兔年健康運程｜銀包放診症咭易生病　電話號碼有3隻字不利健康　1招化解病符位｜開運秘笈

兔年運程｜踏入2023年，不少人都祈求新一年身體健康。HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到八位玄學家，包括蔣匡文師傅、七仙羽師傅，以及謝柳汝師傅等，為大家提供不同健康秘訣。兔年健康方位是哪邊？原來銀包放錯一物品，會增加看病機會！即看下文趨吉避凶，新春行大運吧！

踏入2023年，不少人都祈求新一年身體健康。（《開運秘笈 2023》截圖）

兔年運程｜東方病符位 一招化解

蔣匡文師傅提到2023年是流年，大門最好就是面向正北方，若大門面向東方則會遇上病符位，健康會較差，可於大門擺放兩層風鈴、葫蘆和銅錢化解；大門向西北方則會遇上五黃煞，可放置五層風鈴化解。但要記住，擺放風鈴或葫蘆時，千萬不要選擇有紅線的！因為紅色代表火，而煞屬土，火生土，反而會有反效果。

大門面向東方則會遇上病符位，健康會較差。（《開運秘笈 2023》截圖）

兔年運程｜銀包忌放診症咭

七師傅則提醒大家注意錢包裡面放的東西。不少人看病後，會將診症咭或醫生卡片放於錢包內，以便登記，七師傅說萬萬不可！她解釋，將診症咭或醫生卡片放於錢包內，反而會吸引更多病症，增加看病機會。

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將診症咭或醫生卡片放於錢包內，反而會吸引更多病症，增加看病機會。（《開運秘笈 2023》截圖）

兔年運程｜電話號碼520不利健康

除了錢包放錯物品外，原來電話號碼都代表住不同運數，選錯數字可能影響我們的健康。謝柳汝師傅表示，一般來說，數字5、2、0都屬於不太吉利的數字，5、2代表病星，0則代表無窮無盡、變幻莫測、空亡等意思。

電話號碼都代表住不同運數，選錯數字可能影響我們的健康。（《開運秘笈 2023》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

（全文完）

《開運秘笈 2023》

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