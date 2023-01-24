2023兔年財運｜3個生肖易破財　18區邊區「靈氣夠」旺丁旺財？七師傅教一招沾財氣｜開運秘笈

2023兔年運程｜HOY TV的新春開運節目《開運秘笈 2023》，邀請到城中著名八大玄學家，包括七仙羽師傅、楊天命師傅、蔡興華師傅等，為大家分析兔年運程。兔年哪個生肖要當心破財？香港哪區最當旺？有甚麼方法有助吸收財氣？即看師傅們拆解開運秘訣！

HOY TV的新春開運節目《開運秘笈》（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜正南方財位

楊天命師傅說，2023兔年，正南方為財位。而「見水聚財」，因此於門口位正南方擺放具流水意象擺設，例如水機、飲品等，師傅建議放置風水輪，並向順時針方向轉，有助將財氣從街上引到室內，增強財運。

2023兔年財位為正南方。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜屬蛇、牛、雞易破財

蔡興華師傅指2023兔年，生肖屬蛇、牛、雞的朋友會容易破財。她提醒這3個生肖的朋友投資要謹慎，切忌急功近利。而倘若個人衣物包括衣服、鞋襪、錢包、公事包等出現窟窿，應立即修補，避免露出「漏洞」導致破財。此外，屬蛇、牛、雞的人士，亦可多靠近一些財富管理良好的人，從中吸收財氣；相反原本財氣不錯的人士，若接近破財人士，反而會分薄了自己的財氣。

蔡興華師傅指2023兔年，生肖屬蛇、牛、雞的朋友會容易破財。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜深水埗區兔年旺丁又旺財

而七師傅就分析到，2023年流年風水，正財位在南方，偏財位則在西方。她特別點名深水埗區是兔年當旺地區，人流密加上車流緩慢，財不易流走，自然聚財。七師傅解說：「西南見水旺財，東北見山旺丁」，而深水埗區的西南方有大海，東北方望山，正正旺丁又旺財。

深水埗區的西南方有大海，東北方望山，正正旺丁又旺財。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜運用冥想吸收財氣增運勢

若想吸收當區財氣兼增強運勢，七師傅建議親自到訪，然後運用冥想去連結宇宙和地運。試想像深水埗的人、財，全部來到我們家，吸收當區「靈氣」有助招貴人、招人氣！

若想吸收當區財氣兼增強運勢，七師傅建議親自到訪，然後運用冥想去連結宇宙和地運。（《開運秘笈》截圖）

兔年運程｜梳化下放錢幣吸財氣

新一年想多吸財氣？七師傅提到門口是財位，我們可以擺放屬金，例如黃色的物品招財。此外，於門口旁放兩塊假的金磚，亦能寓意金銀滿屋。而放錢幣則有助吸收財氣，七師傅就建議將錢幣放於梳化下，那麼大家平時坐在梳化上看電視、聊天等時，便能沾點財氣。

於門口旁放兩塊假的金磚，能寓意金銀滿屋。（《開運秘笈》截圖）

將錢幣放於梳化下，那麼大家平時坐在梳化上時，便能沾點財氣。（《開運秘笈》截圖）

*風水命理並非精密科學，以上內容僅供參考*

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《開運秘笈 2023》

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